https://sputnikarabic.ae/20230922/الجيش-اللبناني-يعلن-اختراق-البحرية-الإسرائيلية-لمياه-بلاده-الإقليمية-1081288202.html

الجيش اللبناني يعلن اختراق البحرية الإسرائيلية لمياه بلاده الإقليمية

الجيش اللبناني يعلن اختراق البحرية الإسرائيلية لمياه بلاده الإقليمية

قال الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، إنه يقوم بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" بشأن الاختراقات الإسرائيلية لمياه بلاده الإقليمية. 22.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-22T10:32+0000

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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، ظهر اليوم الجمعة، عن قيادة الجيش اللبناني، أن البحرية الإسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية اللبنانية، أمس الخميس، مرتين، لما يزيد عن 30 دقيقة.وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها، إنه "بتاريخ 21 / 9 / 2023 اعتبارا من الساعة 7.45 ولغاية الساعة 9.25، تمّ تسجيل خرقين للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة من زورقين حربيين تابعين للعدو الإسرائيلي، لمسافة حوالى 222 مترًا ولمدة 30 دقيقة".وأشار البيان العسكري اللبناني إلى أن جيش بلاده يقوم بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" لمتابعة موضوع الخرقين الإسرائيليين للمياه اللبنانية الإقليمية.وفي السادس والعشرين من شهر أغسطس/آب الماضي، أعلن الجيش اللبناني أن زورقًا حربيًا إسرائيليًا خرق المياه الإقليمية اللبنانية، قبالة رأس الناقورة جنوبي لبنان.وأوضح بيان الجيش اللبناني أنه: "بتاريخ 25/ 8/ 2023، اعتبارًا من الساعة 6:50 ولغاية الساعة 9:00 (بالتوقيت المحلي) خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية لمسافة نحو 300 متر مقابل رأس الناقورة"، مضيفا أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.وفي اليوم نفسه، أطلق الجيش الإسرائيلي طائرة مسيّرة فوق منطقة تلال كفرشوبا اللبنانية، حيث أفادت قناة "الميادين"، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تستنفر على الحدود مع لبنان، في مواقعهم المواجهة لكفرشوبا، وأطلقت طائرة مسيّرة فوق منطقة تلال كفرشوبا".وأطلقت القوات الإسرائيلية النار، في 20 أغسطس/ آب الماضي، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية، حيث أوضحت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، إن "قوات العدو الإسرائيلي أطلقت النار في الهواء ترهيبا من موقع العباد المعادي باتجاه الأراضي اللبنانية، على خلفية قيام أحد المواطنين برمي مفرقعة نارية باتجاه الداخل المحتل".وطالبت تل أبيب، الأسبوع الماضي، بتوسيع نطاق تحركات قوات "يونيفيل" في الجنوب اللبناني، بهدف مراقبة مواقع عسكرية لـ"حزب الله" اللبناني.وفي أواخر العام الماضي، وقّع لبنان وإسرائيل على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، بوساطة الولايات المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230826/الجيش-اللبناني-يعلن-اختراق-زورق-حربي-إسرائيلي-المياه-الإقليمية-للبلاد-1080447874.html

https://sputnikarabic.ae/20230814/نصر-الله-يهدد-قادة-إسرائيل-بالعودة-إلى-العصر-الحجري-إذا-ذهبوا-إلى-الحرب-مع-لبنان-1080082410.html

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