https://sputnikarabic.ae/20230924/وزارة-الدفاع-الإيرانية-تعلن-عن-الصاروخ-الاستراتيجي-المخصص-لـضرب-إسرائيل-1081346335.html
وزارة الدفاع الإيرانية تعلن عن الصاروخ الاستراتيجي المخصص لـ"ضرب إسرائيل"
وزارة الدفاع الإيرانية تعلن عن الصاروخ الاستراتيجي المخصص لـ"ضرب إسرائيل"
أكدت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الأحد، أن "نظام الأسلحة الذي تمتلكه إيران يتناسب مع التهديدات". 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T13:41+0000
2023-09-24T13:41+0000
2023-09-24T13:41+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، رضا طلائينيك، في كلمة له، إن صاروخ "الحاج قاسم سليماني" الاستراتيجي مخصّص لضرب إسرائيل، مشيرًا إلى استخدام أنواع المعدات في منظومة "باور 373" الصاروخية.وأكد طلائينيك "أن هذه المنظومة محلية الصنع، وسميّت باسم الشهيد قاسم سليماني"، مشيرًا إلى أن "التهديد الأكبر هو كيان الاحتلال الإسرائيلي".ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية، في 2020، صور مراحل تصنيع واختبار وإطلاق الصاروخ الباليستي "الشهيد الحاج قاسم" البالغ مداه 1400 كم.وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، آنذاك، إنه "أزيح الستار عن الصاروخ، صباح اليوم، برعاية رئيس الجمهورية حسن روحاني، مشيرةً إلى الفيديو والصور المتعلقة بهذا الصاروخ.وأعلن وزير الدفاع الإيراني السابق العميد أمير حاتمي، في وقت سابق، عن "التوصل إلى صنع صاروخ كروز بحري بمدى 1000 كم باسم" الشهيد أبو مهدي المهندس" وصاروخ باليستي بمدى 1400 كم باسم "الشهيد الحاج قاسم سليماني".يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، وكان معه قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.
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https://sputnikarabic.ae/20230728/الجيش-الإيراني-يتسلم-صواريخ-كروز-أبو-مهدي-1079492360.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, مقتل قاسم سليماني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, مقتل قاسم سليماني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
وزارة الدفاع الإيرانية تعلن عن الصاروخ الاستراتيجي المخصص لـ"ضرب إسرائيل"
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أكدت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الأحد، أن "نظام الأسلحة الذي تمتلكه إيران يتناسب مع التهديدات".
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، رضا طلائينيك، في كلمة له
، إن صاروخ "الحاج قاسم سليماني" الاستراتيجي مخصّص لضرب إسرائيل، مشيرًا إلى استخدام أنواع المعدات في منظومة "باور 373" الصاروخية.
وأكد طلائينيك "أن هذه المنظومة محلية الصنع، وسميّت باسم الشهيد قاسم سليماني"، مشيرًا إلى أن "التهديد الأكبر هو كيان الاحتلال الإسرائيلي".
ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية، في 2020، صور مراحل تصنيع واختبار وإطلاق الصاروخ الباليستي "الشهيد الحاج قاسم" البالغ مداه 1400 كم.
وقالت وكالة
"فارس" الإيرانية، آنذاك، إنه "أزيح الستار عن الصاروخ، صباح اليوم، برعاية رئيس الجمهورية حسن روحاني، مشيرةً إلى الفيديو والصور المتعلقة بهذا الصاروخ.
وأعلن وزير الدفاع الإيراني السابق العميد أمير حاتمي، في وقت سابق، عن "التوصل إلى صنع صاروخ كروز بحري بمدى 1000 كم باسم" الشهيد أبو مهدي المهندس" وصاروخ باليستي بمدى 1400 كم
باسم "الشهيد الحاج قاسم سليماني".
يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، وكان معه قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون
)، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.