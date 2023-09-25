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السلطات الأرمينية تعتقل 142 شخصا في احتجاجات يريفان
السلطات الأرمينية تعتقل 142 شخصا في احتجاجات يريفان
اعتقلت الشرطة الأرمينية، اليوم الاثنين، 142 شخصا شارك في الاحتجاجات في يريفان، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان. 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T08:01+0000
2023-09-25T08:01+0000
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وقالت الشرطة لوكالة "سبوتنيك"، إنه "حتى الساعة 10:00 (9:00 بتوقيت موسكو)، تم نقل 142 شخصا إلى مراكز الشرطة".وخلال تحرك المحتجين على طول الرصيف الممتد في شارع تومانيان، أمسكت الشرطة بأربعة أشخاص ووضعتهم في سيارة. واندلع شجار بين المتظاهرين وعناصر الأمن، وطالب المتظاهرون بالإفراج عن رفاقهم.يطالب المتظاهرون الذين تمركزوا في ساحة الجمهورية وسط العاصمة، باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، الذي اعترف بالمنطقة كجزء من أذربيجان.
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العالم, قره باغ, أذربيجان, أرمينيا
العالم, قره باغ, أذربيجان, أرمينيا

السلطات الأرمينية تعتقل 142 شخصا في احتجاجات يريفان

08:01 GMT 25.09.2023
© AFP 2023 / Karen Minasyanالوضع في ناغورني قره باغ - احتجاجات ضد سياسة حكومة يريفان (عاصمة أرمينيا) على خلفية إطلاق أذربيجان عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ بغية استعادة النظام الدستوري
الوضع في ناغورني قره باغ - احتجاجات ضد سياسة حكومة يريفان (عاصمة أرمينيا) على خلفية إطلاق أذربيجان عملية عسكرية لمكافحة الإرهاب في قره باغ بغية استعادة النظام الدستوري - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
© AFP 2023 / Karen Minasyan
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اعتقلت الشرطة الأرمينية، اليوم الاثنين، 142 شخصا شارك في الاحتجاجات في يريفان، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.
وقالت الشرطة لوكالة "سبوتنيك"، إنه "حتى الساعة 10:00 (9:00 بتوقيت موسكو)، تم نقل 142 شخصا إلى مراكز الشرطة".

وأغلق المتظاهرون شوارع يريفان منذ الصباح، في محاولة لشل شبكة طرق النقل والحركة في المدينة.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت الشرطة باحتجاز متظاهرين كانوا يتحركون في طابور على طول الأرصفة، ولم يتسببوا بإعاقة حركة السيارات وسط العاصمة.

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أمس, 16:37 GMT
وخلال تحرك المحتجين على طول الرصيف الممتد في شارع تومانيان، أمسكت الشرطة بأربعة أشخاص ووضعتهم في سيارة. واندلع شجار بين المتظاهرين وعناصر الأمن، وطالب المتظاهرون بالإفراج عن رفاقهم.

وتستمر الاحتجاجات في يريفان، منذ الثلاثاء الماضي، على خلفية قيام أذربيجان بشن عملية عسكرية في قره باغ.

يطالب المتظاهرون الذين تمركزوا في ساحة الجمهورية وسط العاصمة، باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، الذي اعترف بالمنطقة كجزء من أذربيجان.
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