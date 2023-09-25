https://sputnikarabic.ae/20230925/السلطات-الأرمينية-تعتقل-142-شخصا-في-احتجاجات-يريفان-1081369948.html
السلطات الأرمينية تعتقل 142 شخصا في احتجاجات يريفان
السلطات الأرمينية تعتقل 142 شخصا في احتجاجات يريفان
اعتقلت الشرطة الأرمينية، اليوم الاثنين، 142 شخصا شارك في الاحتجاجات في يريفان، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان. 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T08:01+0000
2023-09-25T08:01+0000
2023-09-25T08:01+0000
العالم
قره باغ
أذربيجان
أرمينيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/14/1081231275_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_e2ccc8d25ca8814aaab69e1af8932796.jpg
وقالت الشرطة لوكالة "سبوتنيك"، إنه "حتى الساعة 10:00 (9:00 بتوقيت موسكو)، تم نقل 142 شخصا إلى مراكز الشرطة".وخلال تحرك المحتجين على طول الرصيف الممتد في شارع تومانيان، أمسكت الشرطة بأربعة أشخاص ووضعتهم في سيارة. واندلع شجار بين المتظاهرين وعناصر الأمن، وطالب المتظاهرون بالإفراج عن رفاقهم.يطالب المتظاهرون الذين تمركزوا في ساحة الجمهورية وسط العاصمة، باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، الذي اعترف بالمنطقة كجزء من أذربيجان.
https://sputnikarabic.ae/20230924/قوات-حفظ-السلام-الروسية-ترافق-قافلة-لنقل-311-مدنيا-من-قره-باغ-إلى-أرمينيا-1081353318.html
قره باغ
أذربيجان
أرمينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/14/1081231275_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_4d375d9567d59a1ca4a575be299c19f5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, قره باغ, أذربيجان, أرمينيا
العالم, قره باغ, أذربيجان, أرمينيا
السلطات الأرمينية تعتقل 142 شخصا في احتجاجات يريفان
تابعنا عبر
اعتقلت الشرطة الأرمينية، اليوم الاثنين، 142 شخصا شارك في الاحتجاجات في يريفان، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.
وقالت الشرطة لوكالة "سبوتنيك"، إنه "حتى الساعة 10:00 (9:00 بتوقيت موسكو)، تم نقل 142 شخصا إلى مراكز الشرطة".
وأغلق المتظاهرون شوارع يريفان منذ الصباح، في محاولة لشل شبكة طرق النقل والحركة في المدينة.
بالإضافة إلى ذلك، بدأت الشرطة باحتجاز متظاهرين كانوا يتحركون في طابور على طول الأرصفة، ولم يتسببوا بإعاقة حركة السيارات وسط العاصمة.
وخلال تحرك المحتجين على طول الرصيف الممتد في شارع تومانيان، أمسكت الشرطة بأربعة أشخاص ووضعتهم في سيارة. واندلع شجار بين المتظاهرين وعناصر الأمن، وطالب المتظاهرون بالإفراج عن رفاقهم.
وتستمر الاحتجاجات في يريفان، منذ الثلاثاء الماضي، على خلفية قيام أذربيجان بشن عملية عسكرية في قره باغ.
يطالب المتظاهرون الذين تمركزوا في ساحة الجمهورية وسط العاصمة، باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، الذي اعترف بالمنطقة كجزء من أذربيجان.