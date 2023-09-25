عربي
https://sputnikarabic.ae/20230925/وزير-الداخلية-الروسي-الغرب-يريد-استغلال-الوضع-بشأن-أوكرانيا-لإخراج-روسيا-من-جنوب-القوقاز-1081394842.html
وزير الداخلية الروسي: الغرب يريد استغلال الوضع بشأن أوكرانيا لإخراج روسيا من جنوب القوقاز
وزير الداخلية الروسي: الغرب يريد استغلال الوضع بشأن أوكرانيا لإخراج روسيا من جنوب القوقاز
أفاد وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في يريفان، اليوم الاثنين، بأن الغرب يريد استغلال الوضع... 25.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-25T17:30+0000
2023-09-25T17:30+0000
روسيا
العالم
أرمينيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104414/19/1044141987_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_1d231fa8ce8103e1a9e1cf9db3015288.jpg
وقال كولوكولتسيف: "الغرب يريد استغلال الوضع المحيط بأوكرانيا، لدفع روسيا للخروج من جنوب القوقاز، وتدمير الروابط الروسية الأرمينية".وأضاف: "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعرضان بإصرار، وصفاتهما الخاصة لإصلاح القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الاستخبارات، وأجهزة الأمن، والدفاع، والنظام القضائي، هذا الوضع يقوض تحالفنا. الأمريكيون يسعون دائما إلى تحقيق مصالحهم الخاصة فقط، فهم لا يهتمون بأرمينيا والأرمن".وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أن هناك مجموعة من المنظمات غير الحكومية تعمل على تعزيز مصالح الولايات المتحدة وحلفائها وتقويض الدور الروسي في أرمينيا.يذكر أن ناغورني قره باغ، هي منطقة في القوقاز كانت منذ فترة طويلة موضوع نزاع إقليمي بين أرمينيا وأذربيجان، الغالبية العظمى من سكانها هم من الأرمن.وفي عام 1923، حصلت المنطقة على وضع منطقة الحكم الذاتي داخل جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية.وفي سبتمبر/ أيلول الجاري، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن القيادة الأرمينية اعترفت بشكل أساسي بسيادة أذربيجان على قره باغ.وقال الزعيم الأذربيجاني، إلهام علييف، إن "أذربيجان وأرمينيا قد توقعان معاهدة سلام، قبل نهاية العام، إذا لم تغير يريفان موقفها".
https://sputnikarabic.ae/20230920/الكرملين-لا-نقبل-اتهامات-أرمينيا-بشأن-قره-باغ-وباكو-تتصرف-على-أراضيها-1081219792.html
أرمينيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104414/19/1044141987_96:0:2825:2047_1920x0_80_0_0_595948d8b02a37f11cdbf2aa97d2ddd7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أرمينيا
روسيا, العالم, أرمينيا

وزير الداخلية الروسي: الغرب يريد استغلال الوضع بشأن أوكرانيا لإخراج روسيا من جنوب القوقاز

17:30 GMT 25.09.2023
© Sputnik . Alexey Kudenkoأعضاء الحكومة الروسية الجديدة - وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف
أعضاء الحكومة الروسية الجديدة - وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko
تابعنا عبرTelegramNabd
أفاد وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في يريفان، اليوم الاثنين، بأن الغرب يريد استغلال الوضع بشأن أوكرانيا، لإخراج روسيا من جنوب القوقاز، مؤكدا أن الولايات المتحدة غير مهتمة بأرمينيا والأرمن.
وقال كولوكولتسيف: "الغرب يريد استغلال الوضع المحيط بأوكرانيا، لدفع روسيا للخروج من جنوب القوقاز، وتدمير الروابط الروسية الأرمينية".
وأضاف: "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعرضان بإصرار، وصفاتهما الخاصة لإصلاح القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الاستخبارات، وأجهزة الأمن، والدفاع، والنظام القضائي، هذا الوضع يقوض تحالفنا. الأمريكيون يسعون دائما إلى تحقيق مصالحهم الخاصة فقط، فهم لا يهتمون بأرمينيا والأرمن".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
الكرملين: لا نقبل اتهامات أرمينيا بشأن قره باغ وباكو "تتصرف على أراضيها"
20 سبتمبر, 09:46 GMT
وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أن هناك مجموعة من المنظمات غير الحكومية تعمل على تعزيز مصالح الولايات المتحدة وحلفائها وتقويض الدور الروسي في أرمينيا.

وقال لافروف: "الحقيقة أن هناك في أرمينيا، كما هو الحال في بلدان الاتحاد السوفيتي السابق بشكل عام، لوبي قوي مؤلف من منظمات غير حكومية، بينها مؤسسات غربية عديدة، يعمل على تعزيز مصالح الولايات المتحدة وحلفائها وتقويض الدور الروسي هناك".

يذكر أن ناغورني قره باغ، هي منطقة في القوقاز كانت منذ فترة طويلة موضوع نزاع إقليمي بين أرمينيا وأذربيجان، الغالبية العظمى من سكانها هم من الأرمن.
وفي عام 1923، حصلت المنطقة على وضع منطقة الحكم الذاتي داخل جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية.

وفي نهاية شهر مايو/ أيار من هذا العام، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن "يريفان مستعدة للاعتراف بسيادة أذربيجان، داخل الحدود السوفيتية"، أي مع قره باغ.

وفي سبتمبر/ أيلول الجاري، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن القيادة الأرمينية اعترفت بشكل أساسي بسيادة أذربيجان على قره باغ.
وقال الزعيم الأذربيجاني، إلهام علييف، إن "أذربيجان وأرمينيا قد توقعان معاهدة سلام، قبل نهاية العام، إذا لم تغير يريفان موقفها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала