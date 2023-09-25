https://sputnikarabic.ae/20230925/وزير-الداخلية-الروسي-الغرب-يريد-استغلال-الوضع-بشأن-أوكرانيا-لإخراج-روسيا-من-جنوب-القوقاز-1081394842.html

وزير الداخلية الروسي: الغرب يريد استغلال الوضع بشأن أوكرانيا لإخراج روسيا من جنوب القوقاز

وزير الداخلية الروسي: الغرب يريد استغلال الوضع بشأن أوكرانيا لإخراج روسيا من جنوب القوقاز

أفاد وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في يريفان، اليوم الاثنين، بأن الغرب يريد استغلال الوضع... 25.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-25T17:30+0000

2023-09-25T17:30+0000

2023-09-25T17:30+0000

روسيا

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أرمينيا

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وقال كولوكولتسيف: "الغرب يريد استغلال الوضع المحيط بأوكرانيا، لدفع روسيا للخروج من جنوب القوقاز، وتدمير الروابط الروسية الأرمينية".وأضاف: "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعرضان بإصرار، وصفاتهما الخاصة لإصلاح القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الاستخبارات، وأجهزة الأمن، والدفاع، والنظام القضائي، هذا الوضع يقوض تحالفنا. الأمريكيون يسعون دائما إلى تحقيق مصالحهم الخاصة فقط، فهم لا يهتمون بأرمينيا والأرمن".وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أن هناك مجموعة من المنظمات غير الحكومية تعمل على تعزيز مصالح الولايات المتحدة وحلفائها وتقويض الدور الروسي في أرمينيا.يذكر أن ناغورني قره باغ، هي منطقة في القوقاز كانت منذ فترة طويلة موضوع نزاع إقليمي بين أرمينيا وأذربيجان، الغالبية العظمى من سكانها هم من الأرمن.وفي عام 1923، حصلت المنطقة على وضع منطقة الحكم الذاتي داخل جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية.وفي سبتمبر/ أيلول الجاري، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن القيادة الأرمينية اعترفت بشكل أساسي بسيادة أذربيجان على قره باغ.وقال الزعيم الأذربيجاني، إلهام علييف، إن "أذربيجان وأرمينيا قد توقعان معاهدة سلام، قبل نهاية العام، إذا لم تغير يريفان موقفها".

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