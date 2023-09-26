https://sputnikarabic.ae/20230926/إعلام-اختراق-مكتب-نتنياهو-1081420581.html
إعلام: اختراق مكتب نتنياهو
إعلام: اختراق مكتب نتنياهو
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة الإسرائيلية تمكنت من إلقاء القبض على مواطن إسرائيلي اخترق مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T14:36+0000
2023-09-26T14:36+0000
2023-09-26T14:54+0000
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وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم"، اليوم الثلاثاء، بوقوع خرق أمني خطير في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد نجاح مواطن إسرائيلي (29 عاما) في اقتحام غرفة الحراسة الخاصة بالمكتب في مدينة القدس، بحسب الصحيفة.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن "مواطنا إسرائيليا يبلغ من العمر 29 عاما نجح في اقتحام غرفة الحراسة التابعة لمقر بنيامين نتنياهو، في مدينة القدس، وقام بالاستيلاء على حقيبة فيها معدات أمنية".وأشارت الصحيفة إلى أن "المواطن الإسرائيلي من مستوطني بلدة "كريات ملاخي" الواقعة قرب مدينة عسقلان، وقد نجح في اختراق الإجراءات الأمنية لغرفة الحراسة التابعة لمكتب نتنياهو في مدينة القدس".ولفتت الصحيفة إلى أن "الشرطة الإسرائيلية تجري تحقيقا مع السارق الذي يشتبه في سرقته، أيضا، دراجة هوائية من مبنى وزارة المال الإسرائيلية في مدينة القدس".ويشار إلى أنه في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أقال الجيش الإسرائيلي ضابطا واتخذ إجراءات تأديبية بحق ضباط آخرين على خلفية سرقة أسلحة من قاعدة عسكرية جنوبي البلاد.وأفاد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "0404"، بأن الجيش الإسرائيلي أقال ضابطا برتبة ملازم واتخذ إجراءات تأديبية ضد آخرين، أحدهما قائد لواء "جفعاتي"، تأديبا لهم على سرقة ذخيرة من قاعدة تسمى "سديه تايمان" التابعة للواء في منطقة النقب جنوبي البلادن بحسب الموقع.وأكد الموقع الإسرائيلي أن "الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقا في واقعة سرقة الأسلحة من القاعدة العسكرية، والتي وقعت، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقرر تأديب قائد لواء "جفعاتي"، وإقالة ضابط أمني من منصبه في تلك القاعدة وهو برتبة ملازم نتيجة لإهماله".وكان الجيش الإسرائيلي، قد قال، في 21 من أكتوبر الماضي، إن لصوصا اقتحموا إحدى قواعده في منطقة النقب، وسرقوا ذخيرة عسكرية، فيما قالت قناة عبرية رسمية إن "الحديث يدور عن آلاف الطلقات".ويذكر أنه خلال السنوات الأخيرة الماضية، تزايدت ظاهرة سرقة الذخيرة والأسلحة من قواعد الجيش الإسرائيلي، لا سيما في النقب، ويلقي الجيش باللائمة على البدو الفلسطينيين من سكان المنطقة. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن لصوصا استولوا على 3 بنادق من جنود مشاركين في دورة تدريبية، وهم نائمين، في قاعدة عسكرية تسمى "شبتا" في النقب.واقتحم مجهولون القاعدة العسكرية وتمكنوا من اختراق بواباتها واستولوا على 3 بنادق لجنود كانوا مشاركين في دورة ضباط في سلاح المدفعية وهم نائمين، مضيفة أن تلك الواقعة تمثل خطرا أمنيا كبيرا، بحسب الصحيفة.
https://sputnikarabic.ae/20230113/على-خلفية-سرقة-أسلحة-الجيش-الإسرائيلي-يقيل-ضابطا-ويؤدب-آخرين-1072217965.html
https://sputnikarabic.ae/20210103/بمساعدة-داخلية-أضخم-عملية-سرقة-ذخيرة-من-قاعدة-عسكرية-إسرائيلية-1047694786.html
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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إعلام: اختراق مكتب نتنياهو
14:36 GMT 26.09.2023 (تم التحديث: 14:54 GMT 26.09.2023) تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة الإسرائيلية تمكنت من إلقاء القبض على مواطن إسرائيلي اخترق مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.
وأفادت صحيفة
"إسرائيل اليوم"، اليوم الثلاثاء، بوقوع خرق أمني خطير في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد نجاح مواطن إسرائيلي (29 عاما) في اقتحام غرفة الحراسة الخاصة بالمكتب في مدينة القدس، بحسب الصحيفة.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن "مواطنا إسرائيليا يبلغ من العمر 29 عاما نجح في اقتحام غرفة الحراسة التابعة لمقر بنيامين نتنياهو
، في مدينة القدس، وقام بالاستيلاء على حقيبة فيها معدات أمنية".
وأشارت الصحيفة إلى أن "المواطن الإسرائيلي من مستوطني بلدة "كريات ملاخي" الواقعة قرب مدينة عسقلان، وقد نجح في اختراق الإجراءات الأمنية لغرفة الحراسة التابعة لمكتب نتنياهو في مدينة القدس".
ولفتت الصحيفة إلى أن "الشرطة الإسرائيلية
تجري تحقيقا مع السارق الذي يشتبه في سرقته، أيضا، دراجة هوائية من مبنى وزارة المال الإسرائيلية في مدينة القدس".
ويشار إلى أنه في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أقال الجيش الإسرائيلي ضابطا واتخذ إجراءات تأديبية بحق ضباط آخرين على خلفية سرقة أسلحة من قاعدة عسكرية جنوبي البلاد.
وأفاد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "0404"، بأن الجيش الإسرائيلي أقال ضابطا برتبة ملازم واتخذ إجراءات تأديبية ضد آخرين، أحدهما قائد لواء "جفعاتي"، تأديبا لهم على سرقة ذخيرة من قاعدة تسمى "سديه تايمان" التابعة للواء في منطقة النقب جنوبي البلادن بحسب الموقع.
وأكد الموقع الإسرائيلي أن "الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقا في واقعة سرقة الأسلحة
من القاعدة العسكرية، والتي وقعت، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقرر تأديب قائد لواء "جفعاتي"، وإقالة ضابط أمني من منصبه في تلك القاعدة وهو برتبة ملازم نتيجة لإهماله".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد قال، في 21 من أكتوبر الماضي، إن لصوصا اقتحموا إحدى قواعده في منطقة النقب، وسرقوا ذخيرة عسكرية، فيما قالت قناة عبرية رسمية إن "الحديث يدور عن آلاف الطلقات".
ويذكر أنه خلال السنوات الأخيرة الماضية، تزايدت ظاهرة سرقة الذخيرة والأسلحة من قواعد الجيش الإسرائيلي، لا سيما في النقب، ويلقي الجيش باللائمة على البدو الفلسطينيين من سكان المنطقة. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن لصوصا استولوا على 3 بنادق من جنود مشاركين في دورة تدريبية، وهم نائمين، في قاعدة عسكرية
تسمى "شبتا" في النقب.
واقتحم مجهولون القاعدة العسكرية وتمكنوا من اختراق بواباتها واستولوا على 3 بنادق لجنود كانوا مشاركين في دورة ضباط في سلاح المدفعية وهم نائمين، مضيفة أن تلك الواقعة تمثل خطرا أمنيا كبيرا، بحسب الصحيفة.