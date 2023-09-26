https://sputnikarabic.ae/20230926/إيران-تطور-درونز-هجينة-وتحذر-من-الرد-السريع-على-أي-عدوان-1081418918.html

إيران تطور "درونز" هجينة وتحذر من "الرد السريع" على أي عدوان

إيران تطور "درونز" هجينة وتحذر من "الرد السريع" على أي عدوان

أصبحت إيران إحدى الدول الرائدة في مجال صناعة الطائرات المسيرة وتمكنت من إنتاج أنواع مختلفة منها لتنفيذ قائمة واسعة من المهام القتالية وغير القتالية. 26.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-26T14:08+0000

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وتواصل طهران تطوير قدراتها في مجال الطائرات المسيرة ذات المحركات التوربينية، بينما طورت نوعا جديدا من الطائرات المسيرة "الهجينة"، التي يمكنها الهبوط والإقلاع على اليابسة أو على سطح الماء، حسبما ذكر تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.وأشار التقرير إلى قول علي رضا تنكسيري، قائد الحرس الثوري الإيراني، في تصريح سابق، إن قواته البحرية طورت طائرات مسيرة يمكنها الهبوط والإقلاع على سطح الماء، مشيرا إلى أن هذا التطور يمثل تحذيرا لواشنطن وحلفائها حتى لا يقدموا على أي أفعال عدوانية ضد إيران، بحسب قوله.ولفت التقرير إلى أن "الطائرة المسيرة الإيرانية الهجينة مزودة بمحركين، ويمكنها تنفيذ مهام استطلاع تصل إلى 15 ساعة متواصلة".وتابع التقرير: "من الممكن أن تتضمن عمليات التطوير تزويد هذه الطائرات بصواريخ وقنابل لتعزيز القدرات الجوية للقوات البحرية الإيرانية".يذكر أن إيران قد كشفت، الأسبوع الماضي، عن طائرة مسيرة جديدة تحمل اسم "مهاجر - 10" يمكنها التحليق لمسافة 2000 كيلومتر بحمولة أسلحة يصل وزنها لـ300 كيلوغرام، مع معدل طيران يصل إلى 24 ساعة متواصلة.

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