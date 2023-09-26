https://sputnikarabic.ae/20230926/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تعترض-طائرة-مسيرة-فوق-مقاطعة-كورسك--عاجل-1081401380.html
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تعترض طائرة مسيرة فوق مقاطعة كورسك -عاجل
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تعترض طائرة مسيرة فوق مقاطعة كورسك -عاجل
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة أوكرانية مسيرة ثابتة الجناحين، فوق أراضي منطقة كورسك الروسية. 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T03:36+0000
2023-09-26T03:36+0000
2023-09-26T03:36+0000
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
طائرة مسيرة
مسيرة
أخبار أوكرانيا
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وأضافت الدفاع في بيان، "في 26 سبتمبر، حوالي الساعة 05:30 [02:30 بتوقيت غرينتش]، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".وليل الاثنين/الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك، غربي البلاد.وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية، عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد خسائر فادحة.ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230925/الدفاع-الروسية-تدمير-4-مسيرات-أوكرانية-فوق-فوق-مقاطعة-كورسك--عاجل-1081400047.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, طائرة مسيرة, مسيرة, أخبار أوكرانيا
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, طائرة مسيرة, مسيرة, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تعترض طائرة مسيرة فوق مقاطعة كورسك -عاجل
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة أوكرانية مسيرة ثابتة الجناحين، فوق أراضي منطقة كورسك الروسية.
وأضافت الدفاع في بيان، "في 26 سبتمبر، حوالي الساعة 05:30 [02:30 بتوقيت غرينتش]، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".
وتابعت الدفاع الروسية، " منظومات الدفاع الجوي دمرت الطائرة الأوكرانية المسيرة
فوق أراضي مقاطعة كورسك".
وليل الاثنين/الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك، غربي البلاد.
وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية، عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد خسائر فادحة.
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.
كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.