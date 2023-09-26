https://sputnikarabic.ae/20230926/بعد-فشل-ليوبارد-أمريكا-تزج-أبرامز-في-أوكرانيا-1081406946.html
بعد فشل "ليوبارد" أمريكا تزج "أبرامز" في أوكرانيا
بعد فشل "ليوبارد" أمريكا تزج "أبرامز" في أوكرانيا
أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي اليوم الثلاثاء أن الدفعة الأولى من دبابات أبرامز الأمريكية وصلت إلى أوكرانيا. 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T09:28+0000
2023-09-26T09:28+0000
2023-09-26T09:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وأضاف كيربي أنه "من المقرر أن يتم تسليم شحنات جديدة من هذه المركبات خلال الأسابيع المقبلة".وقال كيربي لشبكة "سي إن إن" اليوم الثلاثاء: "هذه هي الدفعة الأولى من دبابات أبرامز وسيصل المزيد من المركبات إلى هنا في الأسابيع المقبلة".وقال عميل وكالة المخابرات المركزية السابق، راي ماكغفرن يوم أمس الإثنين على قناة "جادكينغ فريدوم" على اليوتيوب، إنه سيتم تدمير دبابات أبرامز الأمريكية في أوكرانيا.وأشار الخبير: "تذكروا كلماتي: سوف تحترق".ووفقا له، فإن الدبابات الأمريكية الموجودة حاليا في بولندا ليست أفضل من دبابات تشالنجر البريطانية أو ليوبارد الألمانية التي تم تدميرها في أوكرانيا. كما استذكر كلام الرئيس الروسي عندما تحدث عن مصير العربات المدرعة.وخلص إلى القول: "كما قال بوتين نفسه، سيتم تدميرها".
https://sputnikarabic.ae/20230924/على-درب-ليوبارد-وتشالنجر-الاستخبارات-الأوكرانية-تحذر-من-مصير-أبرامز-1081336187.html
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رصد عسكري, روسيا
بعد فشل "ليوبارد" أمريكا تزج "أبرامز" في أوكرانيا
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أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي اليوم الثلاثاء أن الدفعة الأولى من دبابات أبرامز الأمريكية وصلت إلى أوكرانيا.
وأضاف كيربي أنه "من المقرر أن يتم تسليم شحنات جديدة من هذه المركبات خلال الأسابيع المقبلة".
وقال كيربي لشبكة "سي إن إن" اليوم الثلاثاء: "هذه هي الدفعة الأولى من دبابات أبرامز وسيصل المزيد من المركبات إلى هنا في الأسابيع المقبلة".
وقال عميل وكالة المخابرات المركزية السابق، راي ماكغفرن يوم أمس الإثنين على قناة "جادكينغ فريدوم" على اليوتيوب، إنه سيتم تدمير دبابات أبرامز الأمريكية في أوكرانيا.
وأشار الخبير: "تذكروا كلماتي: سوف تحترق".
ووفقا له، فإن الدبابات الأمريكية الموجودة حاليا في بولندا ليست أفضل من دبابات تشالنجر البريطانية أو ليوبارد الألمانية التي تم تدميرها في أوكرانيا. كما استذكر كلام الرئيس الروسي عندما تحدث عن مصير العربات المدرعة.
وخلص إلى القول
: "كما قال بوتين نفسه، سيتم تدميرها".