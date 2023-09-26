https://sputnikarabic.ae/20230926/تفاصيل-تمديد-ليفربول-مع-محمد-صلاح-في-2022-كان-بعيدا-جدا-عن-الاتفاق-1081414150.html

تفاصيل تمديد "ليفربول" مع محمد صلاح في 2022... "كان بعيدا جدا عن الاتفاق"

تفاصيل تمديد "ليفربول" مع محمد صلاح في 2022... "كان بعيدا جدا عن الاتفاق"

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة هارفارد الأمريكية، كيف وافق نادي "ليفربول" الإنجليزي لكرة القدم، ‏على عقد جديد مع اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، في العام... 26.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-26T11:52+0000

2023-09-26T11:52+0000

2023-09-26T11:52+0000

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ماذا حدث؟تمكنت الجامعة الأمريكية من الحصول على معلومات داخلية، تتعلق بالمناقشات التي جرت قبل التزام صلاح بشروط جديدة في "آنفيلد"، وتم التوقيع على هذه الأوراق، في يوليو/ تموز 2022، مع اتفاقية ممتدة لإبقاء اللاعب في المقدمة، لمدة 3 سنوات أخرى، بحسب الجامعة.الصورة الأكبرومع ذلك، فقد كان هناك تهديد بالتوصل إلى حل وسط، كان من المستحيل التوصل إليه في مرحلة ما إذا كان العرض الافتتاحي لـ"ليفربول" أقل بكثير من توقعات محمد صلاح، لكن كلية إدارة الأعمال في جامعة هارفارد كشفت كيف أن المناقشات بين اللاعب البالغ من العمر 31 عاما ووكيل أعماله، رامي عباس عيسى، أدت في نهاية المطاف إلى التوصل إلى اتفاق.محادثات صلاح ووكيل أعمالهتم الكشف في الدارسة عن أن وكيل أعمال محمد صلاح، أخبره خلال مكالمة هاتفية، في يونيو/ حزيران 2022، قائلا: "بدأت أخشى يا صلاح أننا قد لا نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد، إن عرضهم الأخير لا يزال بعيدا جدا عن توقعاتنا ومتطلباتنا".من ناحيته، قال صلاح عن وكيل أعماله: "أنا ورامي عباس عيسى، شركاء، وأعلم أنه سيفعل دائما ما هو الأفضل بالنسبة لي"، قبل أن يضيف عن رغبته في البقاء مع أصحاب الوزن الثقيل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب قوله.وهنا يقول محمد صلاح: "أريد البقاء مع "ليفربول"، لكن النادي يجب أن يظهر أنه يريدني أيضا".ماذا حدث بعد ذلك؟حصل محمد صلاح، على كل متطلباته من "ليفربول"، وتم التمديد له مع النادي الإنجليزي، وأصبح منذ ذلك الحين في حالة مثيرة للإعجاب، إذ سجل 30 هدفا، في الموسم الماضي، قبل أن يسجل 3 أهداف و4 تمريرات حاسمة خلال 6 مباريات، في بداية موسم 2023- 2024.يشار إلى أن اسم محمد صلاح، ارتبط في الآونة الأخيرة، وبشكل كبير بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية، خلال موسم الصيف، إذ ذكرت تقارير أنه "تم تقديم عرض له بقيمة 263 مليون دولار في مرحلة ما".

https://sputnikarabic.ae/20230903/أمير-سعودي-يرد-على-انتقادات-شراء-المملكة-لمشاهير-مصريين-من-بينهم-محمد-صلاح-1080649558.html

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ليفربول, رياضة, العالم, أخبار العالم الآن