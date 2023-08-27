https://sputnikarabic.ae/20230827/كلوب-يجدد-تأكيده-استمرار-محمد-صلاح-مع-ليفربول-وعدم-رحيله-إلى-السعودية-1080472202.html
كلوب يجدد تأكيده استمرار محمد صلاح مع ليفربول وعدم رحيله إلى السعودية
كلوب يجدد تأكيده استمرار محمد صلاح مع ليفربول وعدم رحيله إلى السعودية
حسم الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، الجدل المثار بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع الفريق. 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T20:48+0000
2023-08-27T20:48+0000
2023-08-27T20:48+0000
مجتمع
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وقال كلوب، في تصريحات مع "بي إن سبورتس"، عقب بعد مباراة نيوكاسل وليفربول، إن "لا أحد في الريدز يتحدث عن إمكانية رحيل محمد صلاح"، مضيفا: أنه "لم يأت أي شخص ويسأله عن صلاح، ولم يحدث شيء".يأتي هذا بعدما ذكرت قناة الرياضية السعودية، نقلا عن مصادرها، أن مواجهة نيوكاسل ستكون الأخيرة لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي قبل انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي.وأضافت أن صلاح سيتوجه بعد المباراة إلى مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة لإجراء الكشف الطبي، تمهيدا لانضمامه إلى نادي الاتحاد.وكان يورغن كلوب، أكد منذ أيام، استمرار محمد صلاح، مع "الريدز"، نافيا كل ما تردد بشأن احتمالية انتقاله إلى "الاتحاد" السعودي، مشيرا أن صلاح لا يزال أمامه عامين على العقد الذي وقعه مع ليفربول الصيف الماضي.وكانت تقارير قد كشفت في وقت سابق، أن اتحاد جدة عرض 100 مليون يورو على ليفربول، مقابل التخلي عن صلاح، الذي سيحصل بدوره على 200 مليون يورو إجمالي رواتبه بعقد لمدة 3 مواسم.
https://sputnikarabic.ae/20230823/إعلام-صورة-تكشف-إتمام-صفقة-انتقال-محمد-صلاح-إلى-اتحاد-جدة-السعودي-والإعلان-خلال-ساعات-1080341086.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
كلوب يجدد تأكيده استمرار محمد صلاح مع ليفربول وعدم رحيله إلى السعودية
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حسم الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، الجدل المثار بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع الفريق.
وقال كلوب، في تصريحات مع "بي إن سبورتس"، عقب بعد مباراة نيوكاسل وليفربول، إن "لا أحد في الريدز يتحدث عن إمكانية رحيل محمد صلاح"، مضيفا: أنه "لم يأت أي شخص ويسأله عن صلاح، ولم يحدث شيء".
يأتي هذا بعدما ذكرت قناة الرياضية السعودية، نقلا عن مصادرها، أن مواجهة نيوكاسل ستكون الأخيرة لمحمد صلاح
في الدوري الإنجليزي قبل انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي.
وأضافت أن صلاح سيتوجه بعد المباراة إلى مدينة دبي
بالإمارات العربية المتحدة لإجراء الكشف الطبي، تمهيدا لانضمامه إلى نادي الاتحاد.
وكان يورغن كلوب، أكد منذ أيام، استمرار محمد صلاح، مع "الريدز"، نافيا كل ما تردد بشأن احتمالية انتقاله إلى "الاتحاد" السعودي، مشيرا أن صلاح لا يزال أمامه عامين على العقد الذي وقعه مع ليفربول الصيف الماضي.
وكانت تقارير قد كشفت في وقت سابق، أن اتحاد جدة عرض 100 مليون يورو على ليفربول، مقابل التخلي عن صلاح، الذي سيحصل بدوره على 200 مليون يورو إجمالي رواتبه بعقد لمدة 3 مواسم.