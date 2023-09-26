https://sputnikarabic.ae/20230926/شويغو-يكشف-خطوات-الرد-على-تحركات-أمريكا-شرقا-وانتحار-أوكرانيا-1081412980.html
شويغو يكشف خطوات الرد على تحركات أمريكا شرقا و"انتحار" أوكرانيا
شويغو يكشف خطوات الرد على تحركات أمريكا شرقا و"انتحار" أوكرانيا
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على طول خط التماس بأكمله نتيجة الاستهداف الناري الفعال من... 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T11:15+0000
2023-09-26T11:15+0000
2023-09-26T11:26+0000
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
روسيا
رصد عسكري
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وقال شويغو خلال اجتماع مجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية، في شهر سبتمبر/ أيلول: "بفضل الاحترافية والشجاعة التي يتمتع بها أفراد لواءي البنادق الآلية 25 و138 على محور كوبيانسك، تم توسيع نطاق السيطرة والرصد بالقرب من منطقتي سينكوفكا وبتروبافلوفكا بشكل كبير".وأردف شويغو، قائلا: "تم خلال الشهر الجاري، تحييد أكثر من سبعة عشر ألف عنصر، وتدمير أكثر من ألفين وسبعمائة قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، من بينها سبع عربات مشاة قتالية أمريكية من طراز "برادلي"، و77 منظومة مدفعية أمريكية من طراز "إم 777"، و51 وحدة مدفع من ألمانيا وفرنسا وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى دبابتين ألمانيتين من طراز "ليوبارد" ودبابة "تشالنجر" إنجليزية".وأضاف شويغو: "فالولايات المتحدة وحلفاؤها يواصلون تسليح القوات المسلحة الأوكرانية، ونظام كييف يلقي بجنود غير مدربين في هجمات لا معنى لها، ويذبحونهم".ومضى، بالقول: "وفي ظل هذه الظروف، نواصل زيادة القوة القتالية للقوات المسلحة، بما في ذلك من خلال توريد الأسلحة الحديثة وتحسين تدريب القوات، مع الأخذ في الاعتبار تجربة العملية العسكرية الخاصة".وأضاف شويغو: "في المنطقة العسكرية الجنوبية، هذا العام، سيتم تنفيذ أكثر من 170 إجراءً تنظيميًا، وستتلقى القوات خمسة آلاف ونصف وحدة من الأسلحة والمعدات الحديثة، وسيتم الانتهاء من تشغيل أكثر من خمسمائة منشأة للبنية التحتية".وتابع شويغو: "ويجري العمل على رفد تشكيلات الأركان والوحدات العسكرية، منذ بداية العام، بالأفراد، وارتفع عدد الضباط في المنطقة بمقدار 11 ألف شخص، والعسكريون المتعاقدون - بمقدار 30 ألف شخص".وأوضح شويغو، بالقول: "يستمر الوضع بالميل إلى تعقيد الوضع العسكري السياسي في الاتجاه الاستراتيجي الشرقي. تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها خطوات جديدة لاحتواء روسيا والصين على الساحة الدولية".وهكذا، في شهر يونيو/ حزيران، تم إجراء مناورة عملياتية لأسطول المحيط الهادئ مع مجموعة من القوات في المنطقة البحرية وشارك فيها أكثر من 11 ألف عسكري و67 سفينة، وسفينة دعم، و35 طائرة ومروحية.وأردف شويغو: "تدربت 12 سفينة من مختلف الفئات، بينها غواصة، بالإضافة إلى 28 طائرة و10 مروحيات من البلدين، على عمليات مشتركة في ظروف بيئية مختلفة". خلال التدريبات، تم تنفيذ إطلاق الصواريخ المشتركة بنجاح من قبل السفن السطحية والغواصات والمجمعات الساحلية لأسطول المحيط الهادئ.وفي المنطقة العسكرية الشرقية، يستمر تحسين القوة القتالية للقوات وتجهيز التشكيلات والوحدات العسكرية بالأسلحة والمعدات الحديثة، وبناء مرافق البنية التحتية العسكرية.وختم شويغو، بالقول: "بحلول نهاية العام، سيتم تنفيذ 26 حدثًا تنظيميًا، بالتزامن مع تسليم ألف ومئتي وحدة من الأسلحة الحديثة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, روسيا, رصد عسكري
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, روسيا, رصد عسكري
شويغو يكشف خطوات الرد على تحركات أمريكا شرقا و"انتحار" أوكرانيا
11:15 GMT 26.09.2023 (تم التحديث: 11:26 GMT 26.09.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على طول خط التماس بأكمله نتيجة الاستهداف الناري الفعال من جانب القوات الروسية.
وقال شويغو خلال اجتماع مجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية، في شهر سبتمبر/ أيلول: "بفضل الاحترافية والشجاعة التي يتمتع بها أفراد لواءي البنادق الآلية 25 و138 على محور كوبيانسك، تم توسيع نطاق السيطرة والرصد بالقرب من منطقتي سينكوفكا وبتروبافلوفكا بشكل كبير".
وأردف شويغو، قائلا: "تم خلال الشهر الجاري، تحييد أكثر من سبعة عشر ألف عنصر، وتدمير أكثر من ألفين وسبعمائة قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، من بينها سبع عربات مشاة قتالية أمريكية من طراز "برادلي"، و77 منظومة مدفعية أمريكية من طراز "إم 777"، و51 وحدة مدفع من ألمانيا وفرنسا وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى دبابتين ألمانيتين من طراز "ليوبارد" ودبابة "تشالنجر" إنجليزية".
وعلى الرغم من غياب أي نتائج مهمة لما يسمى بـ"الهجوم المضاد"، فإن المنسقين الغربيين لأوكرانيا لا يحيدون عن مبدأهم اللاإنساني: "التسليح هو الطريق إلى السلام".
سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي
وأضاف شويغو: "فالولايات المتحدة وحلفاؤها يواصلون تسليح القوات المسلحة الأوكرانية، ونظام كييف يلقي بجنود غير مدربين في هجمات لا معنى لها، ويذبحونهم".
إن مثل هذه التصرفات الساخرة التي يرتكبها الغرب وأتباعه في كييف، لا تؤدي إلا إلى دفع أوكرانيا نحو الدمار الذاتي (الانتحار).
سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي
ومضى، بالقول: "وفي ظل هذه الظروف، نواصل زيادة القوة القتالية للقوات المسلحة، بما في ذلك من خلال توريد الأسلحة الحديثة وتحسين تدريب القوات، مع الأخذ في الاعتبار تجربة العملية العسكرية الخاصة".
متابعا: "إن التنفيذ المتسق لأنشطة خطة العمل، حتى عام 2025، سيمكن من تحقيق الأهداف المرجوة، وسننظر خلال الاجتماع في كيفية تحسين نظام التدريب العسكري لطلبة الجامعات المدنية، وتنفيذ خطط أنشطة المنطقتين العسكريتين الجنوبية والشرقية، وكذلك القوات المحمولة جوًا".
وأضاف شويغو: "في المنطقة العسكرية الجنوبية، هذا العام، سيتم تنفيذ أكثر من 170 إجراءً تنظيميًا، وستتلقى القوات خمسة آلاف ونصف وحدة من الأسلحة والمعدات الحديثة، وسيتم الانتهاء من تشغيل أكثر من خمسمائة منشأة للبنية التحتية".
وتابع شويغو: "ويجري العمل على رفد تشكيلات الأركان والوحدات العسكرية، منذ بداية العام، بالأفراد، وارتفع عدد الضباط في المنطقة بمقدار 11 ألف شخص، والعسكريون المتعاقدون - بمقدار 30 ألف شخص".
ويجري تحسين نظام التدريب القتالي، وتحديث معسكرات التدريب، وإدخال مواد جديدة ومرافق التدريب الفني.
سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي
وأوضح شويغو، بالقول: "يستمر الوضع بالميل إلى تعقيد الوضع العسكري السياسي في الاتجاه الاستراتيجي الشرقي. تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها خطوات جديدة لاحتواء روسيا والصين على الساحة الدولية".
ولتعزيز نفوذها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حددت واشنطن مسارًا لتطوير الكتل العسكرية مثل "أوكوس" و"كواد"، ولضمان الاستعداد المستمر لحماية المصالح الوطنية، تعمل قوات المنطقة العسكرية الشرقية على زيادة أنشطتها التدريبية العملياتية والقتالية.
سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي
وهكذا، في شهر يونيو/ حزيران، تم إجراء مناورة عملياتية لأسطول المحيط الهادئ مع مجموعة من القوات في المنطقة البحرية وشارك فيها أكثر من 11 ألف عسكري و67 سفينة، وسفينة دعم، و35 طائرة ومروحية.
بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع التعاون في المجال البحري، أجريت التدريبات الروسية الصينية "الشمال"، في الفترة من 20 إلى 23 يوليو/ تموز.
سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي
وأردف شويغو: "تدربت 12 سفينة من مختلف الفئات، بينها غواصة، بالإضافة إلى 28 طائرة و10 مروحيات من البلدين، على عمليات مشتركة في ظروف بيئية مختلفة".
وفي 25 سبتمبر، انتهت مناورة "فينفال-2023" بقيادة القائد العام للبحرية شمال شرقي روسيا، وشارك فيها نحو 10 آلاف عسكري وأكثر من 50 وحدة من المعدات العسكرية.
سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي
خلال التدريبات، تم تنفيذ إطلاق الصواريخ المشتركة بنجاح من قبل السفن السطحية والغواصات والمجمعات الساحلية لأسطول المحيط الهادئ.
أكمل الطيران البحري للأسطول مهام اعتراض وتدمير الأهداف الجوية لعدو محتمل، وكذلك زرع حقول ألغام دفاعية في بحر تشوكشي، وأكد أسطول المحيط الهادئ المستوى العالي للتدريب البحري والميداني والجوي لأفراده واستعدادهم لحل المشاكل في القطب الشمالي.
سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي
وفي المنطقة العسكرية الشرقية، يستمر تحسين القوة القتالية للقوات وتجهيز التشكيلات والوحدات العسكرية
بالأسلحة والمعدات الحديثة، وبناء مرافق البنية التحتية العسكرية.
وختم شويغو، بالقول: "بحلول نهاية العام، سيتم تنفيذ 26 حدثًا تنظيميًا، بالتزامن مع تسليم ألف ومئتي وحدة من الأسلحة الحديثة".