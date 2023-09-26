https://sputnikarabic.ae/20230926/شويغو-يكشف-خطوات-الرد-على-تحركات-أمريكا-شرقا-وانتحار-أوكرانيا-1081412980.html

شويغو يكشف خطوات الرد على تحركات أمريكا شرقا و"انتحار" أوكرانيا

شويغو يكشف خطوات الرد على تحركات أمريكا شرقا و"انتحار" أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على طول خط التماس بأكمله نتيجة الاستهداف الناري الفعال من... 26.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-26T11:15+0000

2023-09-26T11:15+0000

2023-09-26T11:26+0000

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

روسيا

رصد عسكري

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وقال شويغو خلال اجتماع مجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية، في شهر سبتمبر/ أيلول: "بفضل الاحترافية والشجاعة التي يتمتع بها أفراد لواءي البنادق الآلية 25 و138 على محور كوبيانسك، تم توسيع نطاق السيطرة والرصد بالقرب من منطقتي سينكوفكا وبتروبافلوفكا بشكل كبير".وأردف شويغو، قائلا: "تم خلال الشهر الجاري، تحييد أكثر من سبعة عشر ألف عنصر، وتدمير أكثر من ألفين وسبعمائة قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، من بينها سبع عربات مشاة قتالية أمريكية من طراز "برادلي"، و77 منظومة مدفعية أمريكية من طراز "إم 777"، و51 وحدة مدفع من ألمانيا وفرنسا وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى دبابتين ألمانيتين من طراز "ليوبارد" ودبابة "تشالنجر" إنجليزية".وأضاف شويغو: "فالولايات المتحدة وحلفاؤها يواصلون تسليح القوات المسلحة الأوكرانية، ونظام كييف يلقي بجنود غير مدربين في هجمات لا معنى لها، ويذبحونهم".ومضى، بالقول: "وفي ظل هذه الظروف، نواصل زيادة القوة القتالية للقوات المسلحة، بما في ذلك من خلال توريد الأسلحة الحديثة وتحسين تدريب القوات، مع الأخذ في الاعتبار تجربة العملية العسكرية الخاصة".وأضاف شويغو: "في المنطقة العسكرية الجنوبية، هذا العام، سيتم تنفيذ أكثر من 170 إجراءً تنظيميًا، وستتلقى القوات خمسة آلاف ونصف وحدة من الأسلحة والمعدات الحديثة، وسيتم الانتهاء من تشغيل أكثر من خمسمائة منشأة للبنية التحتية".وتابع شويغو: "ويجري العمل على رفد تشكيلات الأركان والوحدات العسكرية، منذ بداية العام، بالأفراد، وارتفع عدد الضباط في المنطقة بمقدار 11 ألف شخص، والعسكريون المتعاقدون - بمقدار 30 ألف شخص".وأوضح شويغو، بالقول: "يستمر الوضع بالميل إلى تعقيد الوضع العسكري السياسي في الاتجاه الاستراتيجي الشرقي. تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها خطوات جديدة لاحتواء روسيا والصين على الساحة الدولية".وهكذا، في شهر يونيو/ حزيران، تم إجراء مناورة عملياتية لأسطول المحيط الهادئ مع مجموعة من القوات في المنطقة البحرية وشارك فيها أكثر من 11 ألف عسكري و67 سفينة، وسفينة دعم، و35 طائرة ومروحية.وأردف شويغو: "تدربت 12 سفينة من مختلف الفئات، بينها غواصة، بالإضافة إلى 28 طائرة و10 مروحيات من البلدين، على عمليات مشتركة في ظروف بيئية مختلفة". خلال التدريبات، تم تنفيذ إطلاق الصواريخ المشتركة بنجاح من قبل السفن السطحية والغواصات والمجمعات الساحلية لأسطول المحيط الهادئ.وفي المنطقة العسكرية الشرقية، يستمر تحسين القوة القتالية للقوات وتجهيز التشكيلات والوحدات العسكرية بالأسلحة والمعدات الحديثة، وبناء مرافق البنية التحتية العسكرية.وختم شويغو، بالقول: "بحلول نهاية العام، سيتم تنفيذ 26 حدثًا تنظيميًا، بالتزامن مع تسليم ألف ومئتي وحدة من الأسلحة الحديثة".

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وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, روسيا, رصد عسكري