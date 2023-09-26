https://sputnikarabic.ae/20230926/ما-الأسلحة-الروسية-التي-يمكنها-اختراق-درع-دبابة-أبرامز--إم1إيه1؟-1081421427.html

ما الأسلحة الروسية التي يمكنها اختراق درع دبابة "أبرامز إم1إيه1"؟

ما الأسلحة الروسية التي يمكنها اختراق درع دبابة "أبرامز إم1إيه1"؟

ما هي الأسلحة الروسية التي يمكنها اختراق درع دبابة "أبرامز إم1إيه1"؟

2023-09-26T14:54+0000

2023-09-26T14:54+0000

2023-09-26T15:00+0000

وسائط متعددة

انفوجرافيك

رصد عسكري

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وقال عميل وكالة المخابرات المركزية السابق، راي ماكغفرن، يوم أمس الاثنين، على قناة "جادكينغ فريدوم" على "يوتيوب"، إنه سيتم تدمير دبابات "أبرامز" الأمريكية في أوكرانيا.ووفقا له، فإن الدبابات الأمريكية الموجودة حاليًا في بولندا ليست أفضل من دبابات "تشالنجر" البريطانية أو "ليوبارد" الألمانية، التي تم تدميرها في أوكرانيا. كما استذكر كلام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،عندما تحدث عن مصير العربات المدرعة.ومن خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" تتعرفون على الأسلحة التي تخترق درع دبابة "أبرامز إم1إيه1" الأمريكية.وكان رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، قد حذر من أن دبابات "أبرامز"، التي من المقرر أن تسلمها الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، أنها وعلى شاكلة سابقاتها "ليوبارد" و"تشالنجر"، "لن تصمد في القتال، إلا إذا استُخدمت في عمليات محددة".لقد أثبتت دبابات "أبرامز إم1" في الماضي، أنها عرضة للتدمير بسهولة، حتى بواسطة الأسلحة الخفيفة المضادة للدبابات، وعلى الأخص في العراق، حيث حصل الجيش العراقي على مدرعات من فئتها بعد الغزو الأمريكي في مطلع القرن الحادي والعشرين.اقرأ المزيد - على درب "ليوبارد" و"تشالنجر"... الاستخبارات الأوكرانية تحذر من مصير "أبرامز"

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