https://sputnikarabic.ae/20230926/ما-الأسلحة-الروسية-التي-يمكنها-اختراق-درع-دبابة-أبرامز--إم1إيه1؟-1081421427.html
ما الأسلحة الروسية التي يمكنها اختراق درع دبابة "أبرامز إم1إيه1"؟
ما الأسلحة الروسية التي يمكنها اختراق درع دبابة "أبرامز إم1إيه1"؟
ما هي الأسلحة الروسية التي يمكنها اختراق درع دبابة "أبرامز إم1إيه1"؟
2023-09-26T14:54+0000
2023-09-26T14:54+0000
2023-09-26T15:00+0000
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وقال عميل وكالة المخابرات المركزية السابق، راي ماكغفرن، يوم أمس الاثنين، على قناة "جادكينغ فريدوم" على "يوتيوب"، إنه سيتم تدمير دبابات "أبرامز" الأمريكية في أوكرانيا.ووفقا له، فإن الدبابات الأمريكية الموجودة حاليًا في بولندا ليست أفضل من دبابات "تشالنجر" البريطانية أو "ليوبارد" الألمانية، التي تم تدميرها في أوكرانيا. كما استذكر كلام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،عندما تحدث عن مصير العربات المدرعة.ومن خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" تتعرفون على الأسلحة التي تخترق درع دبابة "أبرامز إم1إيه1" الأمريكية.وكان رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، قد حذر من أن دبابات "أبرامز"، التي من المقرر أن تسلمها الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، أنها وعلى شاكلة سابقاتها "ليوبارد" و"تشالنجر"، "لن تصمد في القتال، إلا إذا استُخدمت في عمليات محددة".لقد أثبتت دبابات "أبرامز إم1" في الماضي، أنها عرضة للتدمير بسهولة، حتى بواسطة الأسلحة الخفيفة المضادة للدبابات، وعلى الأخص في العراق، حيث حصل الجيش العراقي على مدرعات من فئتها بعد الغزو الأمريكي في مطلع القرن الحادي والعشرين.اقرأ المزيد - على درب "ليوبارد" و"تشالنجر"... الاستخبارات الأوكرانية تحذر من مصير "أبرامز"
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MIA „Rosiya Segodnya“
دبابات أبرامز
ما الأسلحة الروسية التي يمكنها اختراق درع دبابة "أبرامز إم1إيه1"؟
14:54 GMT 26.09.2023 (تم التحديث: 15:00 GMT 26.09.2023) تابعنا عبر
أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، أن الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" الأمريكية وصلت إلى أوكرانيا.
وقال عميل وكالة المخابرات المركزية السابق، راي ماكغفرن، يوم أمس الاثنين، على قناة "جادكينغ فريدوم" على "يوتيوب"، إنه سيتم تدمير دبابات "أبرامز" الأمريكية في أوكرانيا.
وأكد الخبير: "تذكروا كلماتي: سوف تحترق".
ووفقا له، فإن الدبابات الأمريكية الموجودة حاليًا في بولندا ليست أفضل من دبابات "تشالنجر" البريطانية أو "ليوبارد" الألمانية، التي تم تدميرها في أوكرانيا. كما استذكر كلام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
،عندما تحدث عن مصير العربات المدرعة
.
ومن خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" تتعرفون على الأسلحة التي تخترق درع دبابة "أبرامز إم1إيه1" الأمريكية.
وكان رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، قد حذر من أن دبابات "أبرامز"، التي من المقرر أن تسلمها الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، أنها وعلى شاكلة سابقاتها "ليوبارد" و"تشالنجر"، "لن تصمد في القتال، إلا إذا استُخدمت في عمليات محددة".
وقال بودانوف: "إذا تم نشر الدبابات الأمريكية على الخطوط الأمامية وفي اشتباك مباشر، فلن تعيش طويلا في ساحة المعركة"، مؤكدا أنه "يجب تخصيصها لاختراقات محددة للغاية، فهي ذات فائدة محدودة".
لقد أثبتت دبابات "أبرامز إم1" في الماضي، أنها عرضة للتدمير بسهولة، حتى بواسطة الأسلحة الخفيفة المضادة للدبابات، وعلى الأخص في العراق، حيث حصل الجيش العراقي على مدرعات من فئتها بعد الغزو الأمريكي في مطلع القرن الحادي والعشرين.