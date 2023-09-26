https://sputnikarabic.ae/20230926/نائب-الرئيس-الإيراني-الغرب-يستغل-تقارير-وكالة-الطاقة-الذرية-للضغط-على-طهران-1081435086.html
نائب الرئيس الإيراني: الغرب يستغل تقارير وكالة الطاقة الذرية للضغط على طهران
نائب الرئيس الإيراني: الغرب يستغل تقارير وكالة الطاقة الذرية للضغط على طهران
قال محمد إسلامي، نائب الرئيس الإيراني، إن الدول الغربية تلجأ إلى العقوبات للضغط على طهران، مشددا على ضرورة حفاظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية على حيادها. 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T20:56+0000
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جاء ذلك خلال لقاء إسلامي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، حسبما ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية.وقال نائب الرئيس الإيراني إن الدول الغربية تحاول استغلال وكالة الطاقة الذرية لفرض عقوبات وممارسة ضغوط سياسية على إيران.ودعا محمد إسلامي، وكالة الطاقة الذرية إلى عدم السماح لأي دولة باستخدام التقارير الخاصة بالوكالة ذريعة لممارسة ضغوط سياسية أو فرض عقوبات على طهران.وتابع: "إيران أصبحت تمتلك قدرات هائلة فيما يتعلق بالصناعات النووية بهدف خدمة شعبها"، مشيرا إلى أن طهران على استعداد للتعاون مع الوكالة في نقل هذه الخبرات إلى مناطق أخرى لخدمة الإنسانية.ولفت إسلامي إلى أن الضغوط التي يمارسها الغرب على إيران ظالمة، لكنها كانت غير مجدية، مضيفا: "لكن إيران لن تترك أي ضغوط سياسية ضدها دون رد".ونوهت الوكالة إلى أن إسلامي وغروسي ناقشا العديد من القضايا وأبرزها تعزيز التعاون بين الوكالة وطهران، مشيرة إلى أن اللقاء الذي جمعهما كان على هامش الاجتماع السنوي الـ67 للمؤتمر العام للوكالة في فيينا.
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار الخليج
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نائب الرئيس الإيراني: الغرب يستغل تقارير وكالة الطاقة الذرية للضغط على طهران
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قال محمد إسلامي، نائب الرئيس الإيراني، إن الدول الغربية تلجأ إلى العقوبات للضغط على طهران، مشددا على ضرورة حفاظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية على حيادها.
جاء ذلك خلال لقاء إسلامي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، حسبما ذكرت
وكالة "إرنا" الإيرانية.
وقال نائب الرئيس الإيراني إن الدول الغربية تحاول استغلال وكالة الطاقة الذرية
لفرض عقوبات وممارسة ضغوط سياسية على إيران.
ودعا محمد إسلامي، وكالة الطاقة الذرية إلى عدم السماح لأي دولة باستخدام التقارير الخاصة بالوكالة ذريعة لممارسة ضغوط سياسية أو فرض عقوبات على طهران.
وتابع: "إيران أصبحت تمتلك قدرات هائلة فيما يتعلق بالصناعات النووية بهدف خدمة شعبها"، مشيرا إلى أن طهران على استعداد للتعاون مع الوكالة في نقل هذه الخبرات
إلى مناطق أخرى لخدمة الإنسانية.
ولفت إسلامي إلى أن الضغوط التي يمارسها الغرب على إيران ظالمة، لكنها كانت غير مجدية، مضيفا: "لكن إيران لن تترك أي ضغوط
سياسية ضدها دون رد".
ونوهت الوكالة إلى أن إسلامي وغروسي ناقشا العديد من القضايا وأبرزها تعزيز التعاون بين الوكالة وطهران، مشيرة إلى أن اللقاء الذي جمعهما كان على هامش الاجتماع السنوي الـ67 للمؤتمر العام للوكالة في فيينا.