https://sputnikarabic.ae/20230926/هل-يشارك-ميسي-في-نهائي-كأس-أمريكا؟-1081435312.html

هل يشارك ميسي في نهائي كأس أمريكا؟

هل يشارك ميسي في نهائي كأس أمريكا؟

كشف تاتا مارتينو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، حقيقة احتياج النجم الأرجنتيني الدولي، ليونيل ميسي، إلى تدخل جراحي للعلاج من إصابته... 26.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-26T21:04+0000

2023-09-26T21:04+0000

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مجتمع

ليونيل ميسي

رياضة

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأكد مارتينو أن إصابة ليونيل ميسي لا تحتاج إلى تدخل جراحي، وذلك رغم ما تواتر من أنباء عن عدم مشاركة النجم الأرجنتيني مع فريقه إنتر ميامي، في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة، غدا الأربعاء.ومن المقرر أن يلتقي نادي إنتر ميامي أمام غريمه التقليدي هيوستن دينامو، مساء غدا الأربعاء، في نهائي كأس أمريكا، حيث يحاول فريق ميسي الحديث نيل لقبه الثاني على التوالي منذ انضمام ميسي إلى صفوفه هذا الصيف قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.وكان الفريق نفسه قد توَّج بكأس الرابطتين المخصصة للأندية الأمريكية والمكسيكية، خلال الشهر الماضي، وذلك في وقت تغيب ميسي عن مباراة أورلاندو سيتي، التي أقيمت الأحد.وخلال مؤتمر صحفي، أكد مدرب فريق إنتر ميامي أن ميسي لا يحتاج إلى تدخل جراحي، وأنه يجب الانتظار على تعافي النجم الأرجنتيني حتى يعود معافى من الإصابة التي لحقت به.ولم يستبعد المدرب مشاركة ميسي في مباراة النهائي، غدا الأربعاء، في حال الاحتياج إليه، فقد أكد أنه سيجلس احتياطيا.وحظي ميسي البالغ من العمر 36 عاما، بانطلاقة مميزة مع "إنتر ميامي"، إذ سجل 11 هدفًا وصنع 5 في 11 مباراة فقط، حتى الآن، وذلك منذ بداية مشواره في الولايات المتحدة الأمريكية، في أواخر يوليو/ تموز الماضي،

https://sputnikarabic.ae/20230921/لعنة-الإصابة-تضرب-ميسي-وشكوك-حول-لحاقه-بنهائي-كأس-أمريكا-1081271594.html

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ليونيل ميسي, رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية