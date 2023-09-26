هل يشارك ميسي في نهائي كأس أمريكا؟
© AFP 2023 اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي
© AFP 2023
كشف تاتا مارتينو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، حقيقة احتياج النجم الأرجنتيني الدولي، ليونيل ميسي، إلى تدخل جراحي للعلاج من إصابته التي منعته من المشاركة مع الفريق مؤخرا.
وأكد مارتينو أن إصابة ليونيل ميسي لا تحتاج إلى تدخل جراحي، وذلك رغم ما تواتر من أنباء عن عدم مشاركة النجم الأرجنتيني مع فريقه إنتر ميامي، في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة، غدا الأربعاء.
🗣️ More of Tata Martino’s response when I asked what is it that Lionel Messi needs to get back to 100 percent:— Franco Panizo (@FrancoPanizo) September 26, 2023
“He doesn’t need surgery or anything like that. It’s just a matter of how much time the player needs to rest in order to play the next game.
“If it wasn’t a final, we… pic.twitter.com/xesNGSkbld
ومن المقرر أن يلتقي نادي إنتر ميامي أمام غريمه التقليدي هيوستن دينامو، مساء غدا الأربعاء، في نهائي كأس أمريكا، حيث يحاول فريق ميسي الحديث نيل لقبه الثاني على التوالي منذ انضمام ميسي إلى صفوفه هذا الصيف قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.
21 سبتمبر, 15:10 GMT
وكان الفريق نفسه قد توَّج بكأس الرابطتين المخصصة للأندية الأمريكية والمكسيكية، خلال الشهر الماضي، وذلك في وقت تغيب ميسي عن مباراة أورلاندو سيتي، التي أقيمت الأحد.
وخلال مؤتمر صحفي، أكد مدرب فريق إنتر ميامي أن ميسي لا يحتاج إلى تدخل جراحي، وأنه يجب الانتظار على تعافي النجم الأرجنتيني حتى يعود معافى من الإصابة التي لحقت به.
¡Hola, Leo! Messi habla por teléfono y el mundo se pregunta... ¿Jugará mañana la final de la #USOpenCup?— SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2023
📺 #ESPNenStarPlus
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ولم يستبعد المدرب مشاركة ميسي في مباراة النهائي، غدا الأربعاء، في حال الاحتياج إليه، فقد أكد أنه سيجلس احتياطيا.
وحظي ميسي البالغ من العمر 36 عاما، بانطلاقة مميزة مع "إنتر ميامي"، إذ سجل 11 هدفًا وصنع 5 في 11 مباراة فقط، حتى الآن، وذلك منذ بداية مشواره في الولايات المتحدة الأمريكية، في أواخر يوليو/ تموز الماضي،