https://sputnikarabic.ae/20230927/وزير-الإعلام-البحريني-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-أهمية-منتدى-الإعلام-العربي-وعلاقات-بلاده-مع-روسيا-1081463335.html
وزير الإعلام البحريني يتحدث لـ"سبوتنيك" عن أهمية منتدى "الإعلام العربي" وعلاقات بلاده مع روسيا
وزير الإعلام البحريني يتحدث لـ"سبوتنيك" عن أهمية منتدى "الإعلام العربي" وعلاقات بلاده مع روسيا
وجّه وزير الإعلام في مملكة البحرين، رمزان بن عبد الله النعيمي، الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي ولحاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد، على تنظيم... 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T16:47+0000
2023-09-27T16:47+0000
2023-09-27T17:00+0000
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وأضاف النعيمي في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، على هامش مشاركته في منتدى "الإعلام العربي"، الذي عقد في إمارة دبي، على مدار يومين، أن "المنتدى شكّل فرصة للقاء نخبة من الإعلاميين العرب".وأكد النعيمي أن "المنتدى يناقش أبرز هموم المجتمع الإعلامي، ويطرح خلاله الأفكار التي نسعى من خلالها جميعًا إلى تطوير المنظومة الإعلامية، سواء كانت في دولنا أو على المستوى العربي المشترك".وأشاد وزير الإعلام في البحرين، بعلاقة بلاده مع روسيا الاتحادية، مؤكدًا أن "العلاقات بين المنامة وموسكو متميزة على الدوام".وانطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال اليوم الثاني من فعاليات الدورة الـ21 لمنتدى "الإعلام العربي 2023"، والذي انطلق، أمس الثلاثاء، بمشاركة نحو 3 آلاف شخصية إعلامية من المنطقة والعالم.المنتدى الذي أقيم في مدينة جميرا في إمارة دبي، ناقش واقع الإعلام العربي ومدى تأثره بالاتجاهات الإعلامية الحديثة ودوره في صنع مستقبل أفضل للدول العربية، وتأثير الذكاء الاصطناعي على الصناعة.
https://sputnikarabic.ae/20230926/الفائز-بشخصية-العام-في-منتدى-الإعلام-العربي-لـسبوتنيك-المهنية-قضية-أساسية-1081430855.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, البحرين, حوارات, الأخبار, أخبار العالم الآن
حصري, تقارير سبوتنيك, البحرين, حوارات, الأخبار, أخبار العالم الآن
وزير الإعلام البحريني يتحدث لـ"سبوتنيك" عن أهمية منتدى "الإعلام العربي" وعلاقات بلاده مع روسيا
16:47 GMT 27.09.2023 (تم التحديث: 17:00 GMT 27.09.2023) تابعنا عبر
حصري
وجّه وزير الإعلام في مملكة البحرين، رمزان بن عبد الله النعيمي، الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي ولحاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد، على تنظيم منتدى "الإعلام العربي" بشكل دوري.
وأضاف النعيمي في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، على هامش مشاركته في منتدى "الإعلام العربي
"، الذي عقد في إمارة دبي، على مدار يومين، أن "المنتدى شكّل فرصة للقاء نخبة من الإعلاميين العرب".
وأكد النعيمي أن "المنتدى يناقش أبرز هموم المجتمع الإعلامي، ويطرح خلاله الأفكار التي نسعى من خلالها جميعًا إلى تطوير المنظومة الإعلامية، سواء كانت في دولنا أو على المستوى العربي المشترك".
وقال النعيمي إن "المشاركة كانت مثمرة واستفاد كل المشاركين فيها كثيرًا"، متمنيًا استمرار مثل هذه اللقاءات المهمة والطيبة، حتى تحقيق الأهداف المنشودة منها.
وأشاد وزير الإعلام في البحرين، بعلاقة بلاده مع روسيا الاتحادية، مؤكدًا أن "العلاقات بين المنامة وموسكو متميزة على الدوام".
وانطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال اليوم الثاني من فعاليات الدورة الـ21 لمنتدى "الإعلام العربي 2023"، والذي انطلق، أمس الثلاثاء، بمشاركة نحو 3 آلاف شخصية إعلامية من المنطقة والعالم.
المنتدى الذي أقيم في مدينة جميرا في إمارة دبي، ناقش واقع الإعلام العربي ومدى تأثره بالاتجاهات الإعلامية الحديثة ودوره في صنع مستقبل أفضل للدول العربية، وتأثير الذكاء الاصطناعي على الصناعة.