https://sputnikarabic.ae/20230928/الكونغرس-الأمريكي-يعتزم-التصويت-على-استبعاد-أوكرانيا-من-الميزانية-1081496597.html
الكونغرس الأمريكي يعتزم التصويت على استبعاد أوكرانيا من الميزانية
الكونغرس الأمريكي يعتزم التصويت على استبعاد أوكرانيا من الميزانية
أعلنت عضوة مجلس النواب عن الحزب الجمهوري الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، أن مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي سيقوم بالتصويت بشأن مسألة استبعاد تمويل أوكرانيا من... 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T22:33+0000
2023-09-28T22:33+0000
2023-09-28T22:33+0000
الكونغرس الأمريكي
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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قالت غرين عبر شبكة التواصل الاجتماعي"إكس": "بعد أسابيع من الطلبات بشأن استبعاد تمويل أوكرانيا من ميزانيتنا المخصصة للدفاع، سيتم التصويت في مجلس النواب بشأن تنفيذ هذا القرار".واعتبرت النائبة هذا الإجراء "انتصارًا" للولايات المتحدة، مضيفة: "الآن، كل ما علينا فعله تمرير تعديلي لإلغاء الشيكات المفتوحة لصالح أوكرانيا من مشروع القانون المتعلق بالتخصيصات للعمليات الحكومية والأجنبية".ويثير إدراج التمويل المخصص لأوكرانيا في ميزانية الدفاع الوطني للبلاد معارضة حادة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب وقد أصبح عقبة أمام تمريرالميزانية.وكانت النائبة مارجوري تايلور غرين، قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أنها ستصوت ضد ميزانية مؤقتة أو كاملة حتى يتم استبعاد تخصيصات لأوكرانيا.واقترح مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء الماضي، خفض حجم الأموال المخصصة لأوكرانيا على المدى القصير إلى 4.5 مليار دولار عبر البنتاغون، و1.65 مليار دولار لوزارة الخارجية، بدلا من 24 مليار دولار.وطلب البيت الأبيض، في وقت سابق، الموافقة على ما يصل إلى 24 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، وكجزء من الطلب نفسه، تطلب الإدارة مخصصات إضافية للوكالات الحكومية الأمريكية.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط / فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230920/بولندا-قد-تتوقف-عن-مساعدة-أوكرانيا-في-حال-تقلص-الدعم-الشعبي-1081215809.html
https://sputnikarabic.ae/20230927/الشيوخ-الأمريكي-يقترح-خفض-الأموال-المخصصة-لأوكرانيا-إلى-45-مليار-دولار-بدلا-من-24-مليار-1081436870.html
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الكونغرس الأمريكي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
الكونغرس الأمريكي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
الكونغرس الأمريكي يعتزم التصويت على استبعاد أوكرانيا من الميزانية
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أعلنت عضوة مجلس النواب عن الحزب الجمهوري الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، أن مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي سيقوم بالتصويت بشأن مسألة استبعاد تمويل أوكرانيا من ميزانية الولايات المتحدة المخصصة للدفاع.
قالت غرين عبر شبكة التواصل الاجتماعي"إكس": "بعد أسابيع من الطلبات بشأن استبعاد تمويل أوكرانيا من ميزانيتنا المخصصة للدفاع، سيتم التصويت في مجلس النواب بشأن تنفيذ هذا القرار".
واعتبرت النائبة هذا الإجراء "انتصارًا" للولايات المتحدة، مضيفة: "الآن، كل ما علينا فعله تمرير تعديلي لإلغاء الشيكات المفتوحة لصالح أوكرانيا من مشروع القانون المتعلق بالتخصيصات للعمليات الحكومية والأجنبية".
ويثير إدراج التمويل المخصص لأوكرانيا في ميزانية الدفاع الوطني للبلاد معارضة حادة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب وقد أصبح عقبة أمام تمريرالميزانية.
وكانت النائبة مارجوري تايلور غرين، قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أنها ستصوت ضد ميزانية مؤقتة أو كاملة
حتى يتم استبعاد تخصيصات لأوكرانيا.
واقترح مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء الماضي، خفض حجم الأموال المخصصة لأوكرانيا على المدى القصير إلى 4.5 مليار دولار عبر البنتاغون، و1.65 مليار دولار لوزارة الخارجية، بدلا من 24 مليار دولار.
وطلب البيت الأبيض، في وقت سابق، الموافقة على ما يصل إلى 24 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، وكجزء من الطلب نفسه، تطلب الإدارة مخصصات إضافية للوكالات الحكومية الأمريكية.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية
، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط / فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.