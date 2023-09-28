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https://sputnikarabic.ae/20230928/بيلاروسيا-بولندا-تؤكد-تحليق-مروحيتها-بالقرب-من-حدودنا-1081492999.html
بيلاروسيا: بولندا تؤكد تحليق مروحيتها بالقرب من حدودنا
بيلاروسيا: بولندا تؤكد تحليق مروحيتها بالقرب من حدودنا
صرح الممثل الرسمي لقيادة القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي للقوات المسلحة البيلاروسية، سيرغي كاشور، أن بولندا، بناء على طلب الجانب البيلاروسي، أكدت تحليق... 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T18:13+0000
2023-09-28T18:13+0000
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
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ونقلت قناة الـ"تلغرام" التابعة للخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية تصريحاته التي قال فيها: "اليوم في الساعة 15:02، اكتشفت معدات الكشف الرادارية التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي اقتراب طائرة بولندية من الحدود البيلاروسية. وبناء على طلب الجانب البيلاروسي، تم تأكيد تحليق مروحية تابعة للقوات المسلحة البولندية".وكانت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية قد ذكرت، اليوم الخميس، أن مروحية بولندية انتهكت حدود الدولة مرتين.وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن المعلومات تم تأكيدها ببيانات رقابية موضوعية، مضيفة: "وفي هذا الصدد، تم إرسال الطائرات المناوبة، ويتم حاليًا تحديد ملابسات الحادث، وتقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية بإعداد مذكرة بهذا الخصوص".ونفى الجيش البولندي، اليوم الخميس، انتهاك المجال الجوي البيلاروسي بمروحيته.وقالت قيادة الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية، في بيان: "نبلغكم أن بيان الجانب البيلاروسي، اليوم، بشأن مروحية بولندية يُزعم أنها عبرت الحدود لا يتوافق مع الواقع، وهذا ما تؤكده سجلات نظام التحكم في الطيران ومحطات الرادار - مثل هذا الحدث لم يحدث".
https://sputnikarabic.ae/20230928/الدفاع-البيلاروسية-تعلن-عن-خرق-طائرة-بولندية-المجال-الجوي-للبلاد--1081491452.html
https://sputnikarabic.ae/20230928/الجيش-البولندي-ينفي-انتهاك-المجال-الجوي-لبيلاروسيا-1081492110.html
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العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم

بيلاروسيا: بولندا تؤكد تحليق مروحيتها بالقرب من حدودنا

18:13 GMT 28.09.2023
© AP Photo / Michal Dyjukتعزيز قوات الجيش البولندي على الحدود مع بيلاروسيا
تعزيز قوات الجيش البولندي على الحدود مع بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
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صرح الممثل الرسمي لقيادة القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي للقوات المسلحة البيلاروسية، سيرغي كاشور، أن بولندا، بناء على طلب الجانب البيلاروسي، أكدت تحليق مروحيتها بالقرب من الحدود البيلاروسية.
ونقلت قناة الـ"تلغرام" التابعة للخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية تصريحاته التي قال فيها: "اليوم في الساعة 15:02، اكتشفت معدات الكشف الرادارية التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي اقتراب طائرة بولندية من الحدود البيلاروسية. وبناء على طلب الجانب البيلاروسي، تم تأكيد تحليق مروحية تابعة للقوات المسلحة البولندية".
مناورات أخوة القتال 2023 في مقاطعة بريتسك، بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
الدفاع البيلاروسية تعلن عن خرق طائرة بولندية المجال الجوي للبلاد
16:09 GMT
وكانت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية قد ذكرت، اليوم الخميس، أن مروحية بولندية انتهكت حدود الدولة مرتين.
وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن المعلومات تم تأكيدها ببيانات رقابية موضوعية، مضيفة: "وفي هذا الصدد، تم إرسال الطائرات المناوبة، ويتم حاليًا تحديد ملابسات الحادث، وتقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية بإعداد مذكرة بهذا الخصوص".
ونفى الجيش البولندي، اليوم الخميس، انتهاك المجال الجوي البيلاروسي بمروحيته.
تعزيز قوات الجيش البولندي على الحدود مع بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
الجيش البولندي ينفي انتهاك المجال الجوي لبيلاروسيا
17:00 GMT
وقالت قيادة الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية، في بيان: "نبلغكم أن بيان الجانب البيلاروسي، اليوم، بشأن مروحية بولندية يُزعم أنها عبرت الحدود لا يتوافق مع الواقع، وهذا ما تؤكده سجلات نظام التحكم في الطيران ومحطات الرادار - مثل هذا الحدث لم يحدث".
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