https://sputnikarabic.ae/20230928/تايوان-تكشف-عن-أول-غواصة-محلية-والصين-تصفها-بـالمكنسة-1081490907.html

تايوان تكشف عن أول غواصة محلية والصين تصفها بـ"المكنسة"

تايوان تكشف عن أول غواصة محلية والصين تصفها بـ"المكنسة"

أعلنت تايوان (الصين) إطلاق أول غواصة محلية الصنع ستكون مخصصة للمهام الدفاعية، بينما لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل عن قدراتها أو تسليحها. 28.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-28T15:45+0000

2023-09-28T15:45+0000

2023-09-28T15:46+0000

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وقالت رئيسة تايوان، تساي نغ وين، إن "تصنيع غواصة محليا كان أشبه بالمستحيل الذي تحول إلى حقيقة"، حسبما ذكر موقع "هونغ كونغ فري برس".وتحمل الغواصة التي أطلقتها تايوان اسم "ناروال"، وتم إطلاقها في مدينة كاوشيونغ الجنوبية، اليوم الخميس، بينما لم يتم الكشف عن تفاصيل تسليحها.وعلّقت الصين على إطلاق الغواصة التايوانية، بالتأكيد على أنها لن تؤثر على توجه الصين نحو توحيد الجزيرة مع البر الرئيسي للصين، حسبما ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، التي أشارت إلى أن بكين وصفت الغواصة بـ"المكنسة".وقلل المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، من الأهمية العسكرية للغواصة، معتبرا أنها "لن تستطيع مقاومة ما وصفه بموجات المد العالي"، في إشارة إلى القوة العسكرية للصين.وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949.وتعتبر بكين أن الجزيرة مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه، وتحذر من استخدام القوة ضد الجزيرة إذا لزم الأمر.ومنذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، في مطلع أغسطس/ آب 2022، بدأت الصين تكثيف نشاطاتها العسكرية قرب تايوان.

https://sputnikarabic.ae/20230922/الجيش-التايواني-يرصد-نشاطا-غير-عادي-للقوات-المسلحة-الصينية-في-المضيق-1081302068.html

https://sputnikarabic.ae/20230915/الصين-تفرض-عقوبات-على-شركتين-أمريكتين-بسبب-بيعهما-الأسلحة-إلى-تايوان-وتحذر-من-انتقام-قوي-1081070154.html

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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين