https://sputnikarabic.ae/20230928/دلبوماسي-الرئيس-التركي-يزور-الجزائر-قريبا-1081471290.html
دلبوماسي: الرئيس التركي يزور الجزائر قريبا
دلبوماسي: الرئيس التركي يزور الجزائر قريبا
كشف سفير تركيا الجديد لدى الجزائر، محمد مجاهد كوتشوك يلماز، يوم الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور الجزائر قريبا. 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T00:14+0000
2023-09-28T00:14+0000
2023-09-28T00:14+0000
أخبار تركيا اليوم
الجزائر
رجب طيب أردوغان
عبد المجيد تبون
العالم
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الجزائر - سبوتنيك. وقال السفير كوتشوك يلماز عقب تسليمه أوراق اعتماده للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، "سنستقبل الرئيس رجب طيب أردوغان هنا بالجزائر قريبا".وفي 7 سبتمبر/أيلول الجاري، أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن العلاقات التركية الجزائرية ارتقت إلى المستوى الاستراتيجي، معلنا عن زيارة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى الجزائر، خلال الأشهر المقبلة.ولفت إلى أن "الرؤية والإطار الاستراتيجي الذي برز في سياق الدبلوماسية والحوار والعمل المكثف الذي طرحه رئيسا البلدين، أردوغان وتبون، شكّل عنصرا مهما في تحديد شكل ومسار عمل وزيري خارجية البلدين".وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد قام بزيارة عمل إلى تركيا، في يوليو/ تموز الماضي، حيث عقد محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعبّر، آنذاك، الرئيسان الجزائري والتركي عن ارتياحهما لمستوى العلاقات بين البلدين، ولا سيما بعد ارتفاع حجم التجارة الثنائية إلى 5 مليارات دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230907/وزير-الخارجية-التركي-يعلن-عن-زيارة-مرتقبة-لأردوغان-إلى-الجزائر-1080795535.html
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أخبار تركيا اليوم, الجزائر, رجب طيب أردوغان, عبد المجيد تبون, العالم
أخبار تركيا اليوم, الجزائر, رجب طيب أردوغان, عبد المجيد تبون, العالم
دلبوماسي: الرئيس التركي يزور الجزائر قريبا
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كشف سفير تركيا الجديد لدى الجزائر، محمد مجاهد كوتشوك يلماز، يوم الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور الجزائر قريبا.
الجزائر - سبوتنيك. وقال السفير كوتشوك يلماز عقب تسليمه أوراق اعتماده للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، "سنستقبل الرئيس رجب طيب أردوغان هنا بالجزائر قريبا".
وأشار الدبلوماسي، إلى أن "كثافة هذه الزيارات الرسمية هي دليل على المستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات الثنائية بين تركيا والجزائر".
وفي 7 سبتمبر/أيلول الجاري، أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن العلاقات التركية الجزائرية ارتقت إلى المستوى الاستراتيجي، معلنا عن زيارة للرئيس رجب طيب أردوغان
إلى الجزائر، خلال الأشهر المقبلة.
ولفت إلى أن "الرؤية والإطار الاستراتيجي الذي برز في سياق الدبلوماسية والحوار والعمل المكثف الذي طرحه رئيسا البلدين، أردوغان وتبون، شكّل عنصرا مهما في تحديد شكل ومسار عمل وزيري خارجية البلدين".
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
، قد قام بزيارة عمل إلى تركيا، في يوليو/ تموز الماضي، حيث عقد محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعبّر، آنذاك، الرئيسان الجزائري والتركي عن ارتياحهما لمستوى العلاقات بين البلدين، ولا سيما بعد ارتفاع حجم التجارة الثنائية إلى 5 مليارات دولار.