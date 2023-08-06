https://sputnikarabic.ae/20230806/الرئيس-الجزائري-يؤكد-أن-زيارته-الأولى-إلى-فرنسا-ما-زالت-قائمة-وليست-سياحية-للتنزه-فيديو-1079824631.html
الرئيس الجزائري يؤكد أن زيارته الأولى إلى فرنسا ما زالت قائمة وليست سياحية للتنزه... فيديو
الرئيس الجزائري يؤكد أن زيارته الأولى إلى فرنسا ما زالت قائمة وليست سياحية للتنزه... فيديو
نفى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وجود أي تعديلات بخصوص زيارته الأولى إلى فرنسا، مؤكدا أنها ما زالت قائمة. 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T05:27+0000
2023-08-06T05:27+0000
2023-08-06T05:27+0000
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الجزائر
عبد المجيد تبون
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وقال في مقابلة مع قناة الجزائر الدولية، أمس السبت، إن زيارته إلى فرنسا لم تلغى، وإنما ينتظر برنامجها من الرئاسة الفرنسية.كما أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال المقابلة الإعلامية أن زيارته إلى فرنسا "ليست زيارة سياحية للتنزه".وستكون زيارة تبون إلى فرنسا هي الأولى له، منذ وصوله إلى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول 2019.وشدد تبون في تصريحاته المتلفزة، أن "الانقلاب في النيجر بمثابة تهديد مباشر للجزائر، ويرفض رفضا قطعيا التدخل العسكري لحل الأزمة".يشار إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زار الجزائر، في شهر أغسطس/ آب 2022، في أول زيارة رسمية له منذ 5 سنوات، واستغرقت 3 أيام، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية المستقبلية بين البلدين، وتضميد جراح الحقبة الاستعمارية.كما جاءت زيارة ماكرون بعد أقل من عام من أزمة دبلوماسية استمرت لأشهر بين فرنسا والجزائر، وأثارت التوترات بعد 60 عاما من حصول الدولة الواقعة شمالي أفريقيا على استقلالها عن فرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20230804/هل-تتجه-الجزائر-للقطيعة-مع-فرنسا-برلماني-جزائي-يجيب-1079798468.html
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أخبار فرنسا , الجزائر, عبد المجيد تبون, العالم, العالم العربي
أخبار فرنسا , الجزائر, عبد المجيد تبون, العالم, العالم العربي
الرئيس الجزائري يؤكد أن زيارته الأولى إلى فرنسا ما زالت قائمة وليست سياحية للتنزه... فيديو
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نفى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وجود أي تعديلات بخصوص زيارته الأولى إلى فرنسا، مؤكدا أنها ما زالت قائمة.
وقال في مقابلة مع قناة الجزائر الدولية، أمس السبت، إن زيارته إلى فرنسا لم تلغى، وإنما ينتظر برنامجها من الرئاسة الفرنسية.
كما أكد الرئيس الجزائري
، عبد المجيد تبون، خلال المقابلة الإعلامية أن زيارته إلى فرنسا "ليست زيارة سياحية للتنزه".
وستكون زيارة تبون إلى فرنسا هي الأولى له، منذ وصوله إلى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وشدد تبون في تصريحاته المتلفزة، أن "الانقلاب في النيجر بمثابة تهديد مباشر للجزائر، ويرفض رفضا قطعيا التدخل العسكري
لحل الأزمة".
يشار إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زار الجزائر، في شهر أغسطس/ آب 2022، في أول زيارة رسمية
له منذ 5 سنوات، واستغرقت 3 أيام، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية المستقبلية بين البلدين، وتضميد جراح الحقبة الاستعمارية.
كما جاءت زيارة ماكرون بعد أقل من عام من أزمة دبلوماسية استمرت لأشهر بين فرنسا والجزائر
، وأثارت التوترات بعد 60 عاما من حصول الدولة الواقعة شمالي أفريقيا على استقلالها عن فرنسا.