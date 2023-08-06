https://sputnikarabic.ae/20230806/الرئيس-الجزائري-يؤكد-أن-زيارته-الأولى-إلى-فرنسا-ما-زالت-قائمة-وليست-سياحية-للتنزه-فيديو-1079824631.html

الرئيس الجزائري يؤكد أن زيارته الأولى إلى فرنسا ما زالت قائمة وليست سياحية للتنزه... فيديو

الرئيس الجزائري يؤكد أن زيارته الأولى إلى فرنسا ما زالت قائمة وليست سياحية للتنزه... فيديو

نفى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وجود أي تعديلات بخصوص زيارته الأولى إلى فرنسا، مؤكدا ‏أنها ما زالت قائمة.‏ 06.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-06T05:27+0000

2023-08-06T05:27+0000

2023-08-06T05:27+0000

أخبار فرنسا

الجزائر

عبد المجيد تبون

العالم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071513118_0:105:3201:1905_1920x0_80_0_0_ee96d4ab8cc1c170ff1a1b8ac3ac5553.jpg

وقال في مقابلة مع قناة الجزائر الدولية، أمس السبت، إن زيارته إلى فرنسا لم تلغى، وإنما ينتظر برنامجها من الرئاسة الفرنسية.كما أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال المقابلة الإعلامية أن زيارته إلى فرنسا "ليست زيارة سياحية للتنزه".وستكون زيارة تبون إلى فرنسا هي الأولى له، منذ وصوله إلى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول 2019.وشدد تبون في تصريحاته المتلفزة، أن "الانقلاب في النيجر بمثابة تهديد مباشر للجزائر، ويرفض رفضا قطعيا التدخل العسكري لحل الأزمة".يشار إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زار الجزائر، في شهر أغسطس/ آب 2022، في أول زيارة رسمية له منذ 5 سنوات، واستغرقت 3 أيام، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية المستقبلية بين البلدين، وتضميد جراح الحقبة الاستعمارية.كما جاءت زيارة ماكرون بعد أقل من عام من أزمة دبلوماسية استمرت لأشهر بين فرنسا والجزائر، وأثارت التوترات بعد 60 عاما من حصول الدولة الواقعة شمالي أفريقيا على استقلالها عن فرنسا.

https://sputnikarabic.ae/20230804/هل-تتجه-الجزائر-للقطيعة-مع-فرنسا-برلماني-جزائي-يجيب-1079798468.html

أخبار فرنسا

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا , الجزائر, عبد المجيد تبون, العالم, العالم العربي