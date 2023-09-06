https://sputnikarabic.ae/20230906/أردوغان-يعلن-استهداف-نمو-اقتصادي-يتجاوز-13-تريليون-دولار-1080763752.html

أردوغان يعلن استهداف نمو اقتصادي يتجاوز 1.3 تريليون دولار

أردوغان يعلن استهداف نمو اقتصادي يتجاوز 1.3 تريليون دولار

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن حكومته تستهدف تحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 1.3 تريليون دولار، وتخفيض معدلات التضخم إلى 8.5%، بحلول نهاية... 06.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-06T14:48+0000

2023-09-06T14:48+0000

2023-09-06T14:48+0000

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أنطاكيا - سبوتنيك. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، للإعلان عن برنامجه الاقتصادي للسنوات الثلاث المقبلة، حيث أوضح قائلا: "نجحنا لأول مرة في تحقيق نمو اقتصادي يتجاوز تريليون دولار، ونتوقع أن نرتفع في قائمة الدول ذات الدخل المرتفع من خلال زيادة الناتج القومي للفرد إلى 14,855 دولار بحلول نهاية عام 2026".وأشار أردوغان إلى وجود زيادة مؤقتة في معدلات التضخم حاليًا، وأن البرنامج الاقتصادي الجديد يمهد الطريق للحد منه بشكل دائم على أساس أكثر استقرارا.وتوقع الرئيس التركي وصول معدلات التضخم السنوي في البلاد إلى 65% بحلول نهاية عام 2023، وتنخفض إلى 33.0% بحلول نهاية عام 2024، وتصل إلى 15.2% بحلول نهاية عام 2025، وتنخفض في نهاية عام 2026 إلى 8.5%.وأضاف أردوغان: "نتوقع زيادة حجم الصادرات في عام 2026 من 255 مليار دولار إلى 320 مليار دولار، وتقليل عجز الحساب الجاري من 4% إلى 2%".وأضاف الرئيس التركي أنه يتوقع زيادة في الإيرادات بنهاية عام 2026، مع تحقيق نسبة إيرادات الناتج القومي بنسبة 20.6%، وبالتالي تقليل عجز الموازنة تدريجيًا.يذكر أن الهيئة التركية للإحصاءات كانت قد أعلنت ارتفاع معدل التضخم في البلاد بنسبة 47.83% على أساس سنوي، في يوليو/ تموز الماضي، مقابل 38.21% في يونيو/ حزيران.ويتوقع البنك المركزي التركي أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 58% في نهاية العام الحالي، وذلك بعدما رفع أسعار الفائدة خلال الشهرين الماضيين، في خطوة تهدف إلى تقليل معدلات التضخم.

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