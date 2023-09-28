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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230928/مجموعة-جديدة-من-طائرات-سو--57-الجيل-الخامس-تدخل-الخدمة-الفعلية-1081475970.html
مجموعة جديدة من طائرات "سو- 57" الجيل الخامس تدخل الخدمة الفعلية
مجموعة جديدة من طائرات "سو- 57" الجيل الخامس تدخل الخدمة الفعلية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الجوية الروسية استلمت مجموعة جديدة من مقاتلات الجيل الخامس من طراز "سو -57"، بالإضافة إلى طائرات "سو- 35"... 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T08:45+0000
2023-09-28T08:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
القوات الجوية الروسية
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وكشف فلاديمير أرتياكوف، النائب الأول للمدير العام لمؤسسة "روستيخ"، في وقت سابق، أن المؤسسة ستبدأ تسليم مقاتلات "سو-57" بمحركات المرحلة الثانية بموجب العقد الحالي مع وزارة الدفاع الروسية.وقال أرتياكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، قبيل المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023": "تخضع الطائرات التي تعمل بمحرك المرحلة الثانية حاليًا لاختبارات الطيران. وبالفعل بموجب العقد التسلسلي الحالي، من المخطط تزويد "سو-57" بمحرك جديد".وأضاف أرتياكوف: "سو-57" مهيأة لاستخدام محرك المرحلتين الأولى والثانية، حتى مع محرك المرحلة الأولى، يفي بالمتطلبات الأساسية لطائرة من الجيل الخامس".اقرأ أيضا: "سو- 57" و"سو- 35" تتزودان بترسانة صواريخ جديدة متطورة.اقرأ أيضا: "آرمي 2023" يميط اللثام عن أكثر أسلحة العملية الخاصة فعالية.
https://sputnikarabic.ae/20170823/مقاتلة-سو-57-1025791182.html
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روسيا, سلاح روسيا, القوات الجوية الروسية
روسيا, سلاح روسيا, القوات الجوية الروسية

مجموعة جديدة من طائرات "سو- 57" الجيل الخامس تدخل الخدمة الفعلية

08:45 GMT 28.09.2023
© Sputnik . Evgeniy Odinokov / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلات "سو-57" أثناء مشاركتها في عرض عسكري في موسكو بمناسبة ذكرى الانتصار في الحرب الوطنية العظمى
مقاتلات سو-57 أثناء مشاركتها في عرض عسكري في موسكو بمناسبة ذكرى الانتصار في الحرب الوطنية العظمى - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
© Sputnik . Evgeniy Odinokov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الجوية الروسية استلمت مجموعة جديدة من مقاتلات الجيل الخامس من طراز "سو -57"، بالإضافة إلى طائرات "سو- 35" الجديدة.
وكشف فلاديمير أرتياكوف، النائب الأول للمدير العام لمؤسسة "روستيخ"، في وقت سابق، أن المؤسسة ستبدأ تسليم مقاتلات "سو-57" بمحركات المرحلة الثانية بموجب العقد الحالي مع وزارة الدفاع الروسية.
وقال أرتياكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، قبيل المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023": "تخضع الطائرات التي تعمل بمحرك المرحلة الثانية حاليًا لاختبارات الطيران. وبالفعل بموجب العقد التسلسلي الحالي، من المخطط تزويد "سو-57" بمحرك جديد".
المقاتلة الروسية سو-57 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2017
وسائط متعددة
مقاتلة "سو-57" الروسية الجديدة
23 أغسطس 2017, 14:07 GMT
وأضاف أرتياكوف: "سو-57" مهيأة لاستخدام محرك المرحلتين الأولى والثانية، حتى مع محرك المرحلة الأولى، يفي بالمتطلبات الأساسية لطائرة من الجيل الخامس".
اقرأ أيضا: "سو- 57" و"سو- 35" تتزودان بترسانة صواريخ جديدة متطورة.
اقرأ أيضا: "آرمي 2023" يميط اللثام عن أكثر أسلحة العملية الخاصة فعالية.
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