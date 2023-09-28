https://sputnikarabic.ae/20230928/مجموعة-جديدة-من-طائرات-سو--57-الجيل-الخامس-تدخل-الخدمة-الفعلية-1081475970.html
مجموعة جديدة من طائرات "سو- 57" الجيل الخامس تدخل الخدمة الفعلية
مجموعة جديدة من طائرات "سو- 57" الجيل الخامس تدخل الخدمة الفعلية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الجوية الروسية استلمت مجموعة جديدة من مقاتلات الجيل الخامس من طراز "سو -57"، بالإضافة إلى طائرات "سو- 35"... 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T08:45+0000
2023-09-28T08:45+0000
2023-09-28T08:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
القوات الجوية الروسية
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وكشف فلاديمير أرتياكوف، النائب الأول للمدير العام لمؤسسة "روستيخ"، في وقت سابق، أن المؤسسة ستبدأ تسليم مقاتلات "سو-57" بمحركات المرحلة الثانية بموجب العقد الحالي مع وزارة الدفاع الروسية.وقال أرتياكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، قبيل المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023": "تخضع الطائرات التي تعمل بمحرك المرحلة الثانية حاليًا لاختبارات الطيران. وبالفعل بموجب العقد التسلسلي الحالي، من المخطط تزويد "سو-57" بمحرك جديد".وأضاف أرتياكوف: "سو-57" مهيأة لاستخدام محرك المرحلتين الأولى والثانية، حتى مع محرك المرحلة الأولى، يفي بالمتطلبات الأساسية لطائرة من الجيل الخامس".اقرأ أيضا: "سو- 57" و"سو- 35" تتزودان بترسانة صواريخ جديدة متطورة.اقرأ أيضا: "آرمي 2023" يميط اللثام عن أكثر أسلحة العملية الخاصة فعالية.
https://sputnikarabic.ae/20170823/مقاتلة-سو-57-1025791182.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, القوات الجوية الروسية
روسيا, سلاح روسيا, القوات الجوية الروسية
مجموعة جديدة من طائرات "سو- 57" الجيل الخامس تدخل الخدمة الفعلية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الجوية الروسية استلمت مجموعة جديدة من مقاتلات الجيل الخامس من طراز "سو -57"، بالإضافة إلى طائرات "سو- 35" الجديدة.
وكشف فلاديمير أرتياكوف، النائب الأول للمدير العام لمؤسسة "روستيخ"، في وقت سابق، أن المؤسسة ستبدأ تسليم مقاتلات "سو-57" بمحركات المرحلة الثانية بموجب العقد الحالي مع وزارة الدفاع الروسية.
وقال أرتياكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، قبيل المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا - 2023": "تخضع الطائرات التي تعمل بمحرك المرحلة الثانية حاليًا لاختبارات الطيران. وبالفعل بموجب العقد التسلسلي الحالي، من المخطط تزويد "سو-57" بمحرك جديد".
وأضاف أرتياكوف: "سو-57" مهيأة لاستخدام محرك المرحلتين الأولى والثانية، حتى مع محرك المرحلة الأولى، يفي بالمتطلبات الأساسية لطائرة من الجيل الخامس".