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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230810/آرمي-2023-يميط-اللثام-عن-أكثر-أسلحة-العملية-الخاصة-فعالية--1079941966.html
"آرمي 2023" يميط اللثام عن أكثر أسلحة العملية الخاصة فعالية
"آرمي 2023" يميط اللثام عن أكثر أسلحة العملية الخاصة فعالية
صرح الرئيس التنفيذي لشركة "روس أوبورون إكسبورت" (جزء من روستخ)، ألكسندر ميخييف، بأن الشركة في منتدى "آرمي-2023" ستنظم عرضًا خاصًا للأسلحة الروسية التي تتصدى... 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T12:32+0000
2023-08-10T12:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وقال ميخييف: "تتمتع نماذج الأسلحة الروسية المعروضة في منتدى الجيش بتجربة ناجحة لاستخدامها في ساحة المعركة، وقد أثبتت أنها سهلة التشغيل وفي نفس الوقت فعالة للغاية في مواجهة أحدث المنتجات المنافسة الغربية، وفي عام 2023، خصصت "روس أوبورون إكسبورت" موقعا منفصلا لعرض هذه العينات كجزء من معرضها".وتتوقع "روس أوبورون إكسبورت" زيادة اهتمام المشاركين في المنتدى بالعينات التي حصلت على خبرة قتالية، على سبيل المثال، مجمع مع ذخيرة "كيوب إي"، وسيتم أيضًا عرض عناصر نظام الاستطلاع والتحكم لوحدة المدفعية بناءً على مجمع "تابلت آ" والمجمع الصوتي الحراري "بي75 اي1"، ومجمعات الاستطلاع مع الطائرات دون طيار "أورلان 10" و"أورلان 30"، ووسائل تدمير مدافع هاوتزر الذاتية الدفع "مستا بي" من عيار 155 ملم ومدفع ذاتي الحركة عيار 120 ملم "فينا إس 31".تعمل أنظمة الملاحة والتحكم دون طيار على إسقاط معدات الحرب الإلكترونية، بما في ذلك مجمعات "آر بي 504 إي" و"أرغيومنت" المقدمة في "آرمي 2023".وفي قسم الحرب الإلكترونية بالذخائر الموجهة بدقة، ستعرض الشركة وحدات تداخل لاسلكية موحدة "بول 21" ومحطة تشويش آلية لمشتركي الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ونظام الملاحة الراديوية عبر الأقمار الصناعية "آر 330".وسيعرض المصنعون أحدث منتجات الصناعة الدفاعية الروسية: السيارة المدرعة "أخمات زد س تي س"، ومقاتلات "سو-57" و"سو35" بأحدث الأسلحة الموجهة وذخيرة المدفعية ونظام" رابتر" للقنص.سيعقد منتدى الجيش في باتريوت بارك في كوبينكا، بالقرب من موسكو، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري، وسيزوره 49 وفدا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية و20 وفدا بدعوة من "روس أوبورون إكسبورت"، وسيرأس الاجتماع 29 وزير دفاع ورؤساء الأركان العامة.
https://sputnikarabic.ae/20230810/اختبار-بطانية-عسكرية-روسية-مضادة-للقنابل-والشظايا-1079941454.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

"آرمي 2023" يميط اللثام عن أكثر أسلحة العملية الخاصة فعالية

12:32 GMT 10.08.2023
© Sputnik . Evgeniy Bijatov  / الانتقال إلى بنك الصورمعرض العتاد العسكري الجديد
معرض العتاد العسكري الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© Sputnik . Evgeniy Bijatov
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صرح الرئيس التنفيذي لشركة "روس أوبورون إكسبورت" (جزء من روستخ)، ألكسندر ميخييف، بأن الشركة في منتدى "آرمي-2023" ستنظم عرضًا خاصًا للأسلحة الروسية التي تتصدى بشكل فعال للأسلحة الغربية خلال العملية العسكرية الخاصة.
وقال ميخييف: "تتمتع نماذج الأسلحة الروسية المعروضة في منتدى الجيش بتجربة ناجحة لاستخدامها في ساحة المعركة، وقد أثبتت أنها سهلة التشغيل وفي نفس الوقت فعالة للغاية في مواجهة أحدث المنتجات المنافسة الغربية، وفي عام 2023، خصصت "روس أوبورون إكسبورت" موقعا منفصلا لعرض هذه العينات كجزء من معرضها".

وأكد ميخييف: "المنتجات المعروضة خضعت بالفعل للتحديث اللازم وتم الانتهاء منها مع مراعاة التعليقات الواردة من منطقة العملية العسكرية الخاصة".

وتتوقع "روس أوبورون إكسبورت" زيادة اهتمام المشاركين في المنتدى بالعينات التي حصلت على خبرة قتالية، على سبيل المثال، مجمع مع ذخيرة "كيوب إي"، وسيتم أيضًا عرض عناصر نظام الاستطلاع والتحكم لوحدة المدفعية بناءً على مجمع "تابلت آ" والمجمع الصوتي الحراري "بي75 اي1"، ومجمعات الاستطلاع مع الطائرات دون طيار "أورلان 10" و"أورلان 30"، ووسائل تدمير مدافع هاوتزر الذاتية الدفع "مستا بي" من عيار 155 ملم ومدفع ذاتي الحركة عيار 120 ملم "فينا إس 31".
رصاص أثناء المسابقات التأهيلية في مسابقات الرماية في الألعاب الأولمبية الصيفية الحادي والثلاثين. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
اختبار بطانية عسكرية روسية مضادة للقنابل والشظايا
12:16 GMT

سيتم تقديم أنظمة الاستطلاع والحرب الإلكترونية والدفاع الجوي كجزء من نظام متعدد الطبقات لمحاربة الطائرات دون طيار، والذي يضمن تدمير المسيّرات من مختلف الفئات، وبالتالي إسقاطها مباشرة بواسطة نظام صواريخ الدفاع الجوي "فايكينغ" ونظام صواريخ الدفاع الجوي "تور" ونظام صواريخ الدفاع الجوي "بانتسير و"فيربا" و"إيغلا".

تعمل أنظمة الملاحة والتحكم دون طيار على إسقاط معدات الحرب الإلكترونية، بما في ذلك مجمعات "آر بي 504 إي" و"أرغيومنت" المقدمة في "آرمي 2023".
وفي قسم الحرب الإلكترونية بالذخائر الموجهة بدقة، ستعرض الشركة وحدات تداخل لاسلكية موحدة "بول 21" ومحطة تشويش آلية لمشتركي الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ونظام الملاحة الراديوية عبر الأقمار الصناعية "آر 330".
طاقم دبابة تي-90إم بروريفالتابع لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
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دبابة روسية تتخفى عن الأقمار الاصطناعية والمقاتلات بطلاء "ناكيدكا" الفريد
10:22 GMT
وسيعرض المصنعون أحدث منتجات الصناعة الدفاعية الروسية: السيارة المدرعة "أخمات زد س تي س"، ومقاتلات "سو-57" و"سو35" بأحدث الأسلحة الموجهة وذخيرة المدفعية ونظام" رابتر" للقنص.
سيعقد منتدى الجيش في باتريوت بارك في كوبينكا، بالقرب من موسكو، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري، وسيزوره 49 وفدا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية و20 وفدا بدعوة من "روس أوبورون إكسبورت"، وسيرأس الاجتماع 29 وزير دفاع ورؤساء الأركان العامة.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:44 GMT
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