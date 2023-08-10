https://sputnikarabic.ae/20230810/آرمي-2023-يميط-اللثام-عن-أكثر-أسلحة-العملية-الخاصة-فعالية--1079941966.html
"آرمي 2023" يميط اللثام عن أكثر أسلحة العملية الخاصة فعالية
"آرمي 2023" يميط اللثام عن أكثر أسلحة العملية الخاصة فعالية
صرح الرئيس التنفيذي لشركة "روس أوبورون إكسبورت" (جزء من روستخ)، ألكسندر ميخييف، بأن الشركة في منتدى "آرمي-2023" ستنظم عرضًا خاصًا للأسلحة الروسية التي تتصدى... 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T12:32+0000
2023-08-10T12:32+0000
2023-08-10T12:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وقال ميخييف: "تتمتع نماذج الأسلحة الروسية المعروضة في منتدى الجيش بتجربة ناجحة لاستخدامها في ساحة المعركة، وقد أثبتت أنها سهلة التشغيل وفي نفس الوقت فعالة للغاية في مواجهة أحدث المنتجات المنافسة الغربية، وفي عام 2023، خصصت "روس أوبورون إكسبورت" موقعا منفصلا لعرض هذه العينات كجزء من معرضها".وتتوقع "روس أوبورون إكسبورت" زيادة اهتمام المشاركين في المنتدى بالعينات التي حصلت على خبرة قتالية، على سبيل المثال، مجمع مع ذخيرة "كيوب إي"، وسيتم أيضًا عرض عناصر نظام الاستطلاع والتحكم لوحدة المدفعية بناءً على مجمع "تابلت آ" والمجمع الصوتي الحراري "بي75 اي1"، ومجمعات الاستطلاع مع الطائرات دون طيار "أورلان 10" و"أورلان 30"، ووسائل تدمير مدافع هاوتزر الذاتية الدفع "مستا بي" من عيار 155 ملم ومدفع ذاتي الحركة عيار 120 ملم "فينا إس 31".تعمل أنظمة الملاحة والتحكم دون طيار على إسقاط معدات الحرب الإلكترونية، بما في ذلك مجمعات "آر بي 504 إي" و"أرغيومنت" المقدمة في "آرمي 2023".وفي قسم الحرب الإلكترونية بالذخائر الموجهة بدقة، ستعرض الشركة وحدات تداخل لاسلكية موحدة "بول 21" ومحطة تشويش آلية لمشتركي الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ونظام الملاحة الراديوية عبر الأقمار الصناعية "آر 330".وسيعرض المصنعون أحدث منتجات الصناعة الدفاعية الروسية: السيارة المدرعة "أخمات زد س تي س"، ومقاتلات "سو-57" و"سو35" بأحدث الأسلحة الموجهة وذخيرة المدفعية ونظام" رابتر" للقنص.سيعقد منتدى الجيش في باتريوت بارك في كوبينكا، بالقرب من موسكو، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري، وسيزوره 49 وفدا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية و20 وفدا بدعوة من "روس أوبورون إكسبورت"، وسيرأس الاجتماع 29 وزير دفاع ورؤساء الأركان العامة.
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العالم, روسيا
"آرمي 2023" يميط اللثام عن أكثر أسلحة العملية الخاصة فعالية
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صرح الرئيس التنفيذي لشركة "روس أوبورون إكسبورت" (جزء من روستخ)، ألكسندر ميخييف، بأن الشركة في منتدى "آرمي-2023" ستنظم عرضًا خاصًا للأسلحة الروسية التي تتصدى بشكل فعال للأسلحة الغربية خلال العملية العسكرية الخاصة.
وقال ميخييف: "تتمتع نماذج الأسلحة الروسية المعروضة في منتدى الجيش بتجربة ناجحة لاستخدامها في ساحة المعركة، وقد أثبتت أنها سهلة التشغيل وفي نفس الوقت فعالة للغاية في مواجهة أحدث المنتجات المنافسة الغربية، وفي عام 2023، خصصت "روس أوبورون إكسبورت" موقعا منفصلا لعرض هذه العينات كجزء من معرضها".
وأكد ميخييف: "المنتجات المعروضة خضعت بالفعل للتحديث اللازم وتم الانتهاء منها مع مراعاة التعليقات الواردة من منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وتتوقع "روس أوبورون إكسبورت" زيادة اهتمام المشاركين في المنتدى بالعينات التي حصلت على خبرة قتالية، على سبيل المثال، مجمع مع ذخيرة "كيوب إي"، وسيتم أيضًا عرض عناصر نظام الاستطلاع والتحكم لوحدة المدفعية بناءً على مجمع "تابلت آ" والمجمع الصوتي الحراري "بي75 اي1"، ومجمعات الاستطلاع مع الطائرات دون طيار "أورلان 10" و"أورلان 30"، ووسائل تدمير مدافع هاوتزر الذاتية الدفع "مستا بي"
من عيار 155 ملم ومدفع ذاتي الحركة عيار 120 ملم "فينا إس 31".
سيتم تقديم أنظمة الاستطلاع والحرب الإلكترونية والدفاع الجوي كجزء من نظام متعدد الطبقات لمحاربة الطائرات دون طيار، والذي يضمن تدمير المسيّرات من مختلف الفئات، وبالتالي إسقاطها مباشرة بواسطة نظام صواريخ الدفاع الجوي "فايكينغ" ونظام صواريخ الدفاع الجوي "تور" ونظام صواريخ الدفاع الجوي "بانتسير و"فيربا" و"إيغلا".
تعمل أنظمة الملاحة والتحكم دون طيار على إسقاط معدات الحرب الإلكترونية، بما في ذلك مجمعات "آر بي 504 إي" و"أرغيومنت" المقدمة في "آرمي 2023".
وفي قسم الحرب الإلكترونية بالذخائر الموجهة بدقة، ستعرض الشركة وحدات تداخل لاسلكية موحدة "بول 21" ومحطة تشويش آلية لمشتركي الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ونظام الملاحة الراديوية عبر الأقمار الصناعية "آر 330".
وسيعرض المصنعون أحدث منتجات الصناعة الدفاعية الروسية: السيارة المدرعة "أخمات زد س تي س"، ومقاتلات "سو-57" و"سو35" بأحدث الأسلحة الموجهة
وذخيرة المدفعية ونظام" رابتر" للقنص.
سيعقد منتدى الجيش في باتريوت بارك في كوبينكا، بالقرب من موسكو، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري، وسيزوره 49 وفدا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية و20 وفدا بدعوة من "روس أوبورون إكسبورت"، وسيرأس الاجتماع 29 وزير دفاع ورؤساء الأركان العامة.