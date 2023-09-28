عربي
https://sputnikarabic.ae/20230928/مقتل-12-عسكريا-وإصابة-7-آخرين-في-هجوم-مسلح-في-النيجر-1081497245.html
مقتل 12 عسكريا وإصابة 7 آخرين في هجوم مسلح في النيجر
مقتل 12 عسكريا وإصابة 7 آخرين في هجوم مسلح في النيجر
أعلنت السلطات النيجرية، مقتل 12 عسكريًا وإصابة 7 آخرين في هجوم شنه مسلحون أمس جنوب غربي البلاد. 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T23:41+0000
2023-09-28T23:41+0000
النيجر
أخبار النيجر
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102265/43/1022654388_0:55:2707:1578_1920x0_80_0_0_10c77fe667a0e222d38ca37203ef0365.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال "المجلس الوطني لحماية الوطن" في بيان: "تعرضت إحدى الوحدات التي كانت تنفذ مهمة لتوفير الأمن في منطقة كنداجي في 28 أيلول/سبتمبر 2023 لهجوم وحشي من قبل مئات الإرهابيين كانوا يستقلون دراجات نارية... ننعي مقتل 12 من جنودنا الشجعان...".وأضاف البيان أنه تم إجلاء 7 جرحى جراء الهجوم، مشيرا إلى أن القوات النيجرية أجبرت الإرهابيين على التراجع وقتلت نحو 100 شخص منهم ودمرت دراجاتهم النارية وأسلحتهم.وتعد النيجر واحدة من أفقر دول العالم، وتخوض قتالا عنيفا منذ سنوات مع جماعات إرهابية مثل "بوكو حرام" وتنظيم "داعش" الإرهابي، وتنظيم "القاعدة" الإرهابي.وكان جيش النيجر أعلن في نهاية شهر تموز/يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة، بسبب المشاكل الأمني والاقتصادية التي تعانيها البلاد، في خطوة لقت رفضا من جانب الدول الغربية، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
https://sputnikarabic.ae/20230816/مقتل-17-جنديا-وإصابة-20-آخرين-في-النيجر-إثر-هجوم-من-جهة-مالي-1080126159.html
النيجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102265/43/1022654388_265:0:2442:1633_1920x0_80_0_0_cfa7c39926174aa2ca80250ed930209a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
النيجر, أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن
النيجر, أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن

مقتل 12 عسكريا وإصابة 7 آخرين في هجوم مسلح في النيجر

23:41 GMT 28.09.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO / FILEالجيش النيجيري في شمال النيجر
الجيش النيجيري في شمال النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO / FILE
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت السلطات النيجرية، مقتل 12 عسكريًا وإصابة 7 آخرين في هجوم شنه مسلحون أمس جنوب غربي البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وقال "المجلس الوطني لحماية الوطن" في بيان: "تعرضت إحدى الوحدات التي كانت تنفذ مهمة لتوفير الأمن في منطقة كنداجي في 28 أيلول/سبتمبر 2023 لهجوم وحشي من قبل مئات الإرهابيين كانوا يستقلون دراجات نارية... ننعي مقتل 12 من جنودنا الشجعان...".
الجيش النيجيري في شمال النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
مقتل 17 جنديا وإصابة 20 آخرين في النيجر إثر هجوم من جهة مالي
16 أغسطس, 08:56 GMT
وأضاف البيان أنه تم إجلاء 7 جرحى جراء الهجوم، مشيرا إلى أن القوات النيجرية أجبرت الإرهابيين على التراجع وقتلت نحو 100 شخص منهم ودمرت دراجاتهم النارية وأسلحتهم.
وتعد النيجر واحدة من أفقر دول العالم، وتخوض قتالا عنيفا منذ سنوات مع جماعات إرهابية مثل "بوكو حرام" وتنظيم "داعش" الإرهابي، وتنظيم "القاعدة" الإرهابي.
وكان جيش النيجر أعلن في نهاية شهر تموز/يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة، بسبب المشاكل الأمني والاقتصادية التي تعانيها البلاد، في خطوة لقت رفضا من جانب الدول الغربية، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала