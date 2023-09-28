https://sputnikarabic.ae/20230928/مقتل-12-عسكريا-وإصابة-7-آخرين-في-هجوم-مسلح-في-النيجر-1081497245.html

مقتل 12 عسكريا وإصابة 7 آخرين في هجوم مسلح في النيجر

مقتل 12 عسكريا وإصابة 7 آخرين في هجوم مسلح في النيجر

أعلنت السلطات النيجرية، مقتل 12 عسكريًا وإصابة 7 آخرين في هجوم شنه مسلحون أمس جنوب غربي البلاد. 28.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-28T23:41+0000

2023-09-28T23:41+0000

2023-09-28T23:41+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال "المجلس الوطني لحماية الوطن" في بيان: "تعرضت إحدى الوحدات التي كانت تنفذ مهمة لتوفير الأمن في منطقة كنداجي في 28 أيلول/سبتمبر 2023 لهجوم وحشي من قبل مئات الإرهابيين كانوا يستقلون دراجات نارية... ننعي مقتل 12 من جنودنا الشجعان...".وأضاف البيان أنه تم إجلاء 7 جرحى جراء الهجوم، مشيرا إلى أن القوات النيجرية أجبرت الإرهابيين على التراجع وقتلت نحو 100 شخص منهم ودمرت دراجاتهم النارية وأسلحتهم.وتعد النيجر واحدة من أفقر دول العالم، وتخوض قتالا عنيفا منذ سنوات مع جماعات إرهابية مثل "بوكو حرام" وتنظيم "داعش" الإرهابي، وتنظيم "القاعدة" الإرهابي.وكان جيش النيجر أعلن في نهاية شهر تموز/يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة، بسبب المشاكل الأمني والاقتصادية التي تعانيها البلاد، في خطوة لقت رفضا من جانب الدول الغربية، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

https://sputnikarabic.ae/20230816/مقتل-17-جنديا-وإصابة-20-آخرين-في-النيجر-إثر-هجوم-من-جهة-مالي-1080126159.html

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النيجر, أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن