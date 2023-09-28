https://sputnikarabic.ae/20230928/نتنياهو-إسرائيل-ملتزمة-بإحلال-السلام-مع-السعودية-مع-الحفاظ-على-مصالحها-الأمنية-1081473981.html

نتنياهو: إسرائيل ملتزمة بإحلال السلام مع السعودية مع الحفاظ على مصالحها الأمنية

نتنياهو: إسرائيل ملتزمة بإحلال السلام مع السعودية مع الحفاظ على مصالحها الأمنية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "هناك العديد من الدول التي تتطلع إلى صنع السلام مع إسرائيل بسبب قدراتها الأمنية والسيبرانية والتكنولوجية". 28.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-28T07:10+0000

2023-09-28T07:10+0000

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وقال نتنياهو، في جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي الأسبوعية، إن "إسرائيل ملتزمة بإحلال السلام مع المملكة العربية السعودية مع الحفاظ على مصالحها الأمنية"، لافتا إلى أنه كان علينا التغلب على المفهوم الذي كان سائدا حتى الآن أنه لا يمكن تحقيق ذلك بدون حل القضية الفلسطينية".يأتي ذلك بعد أسبوع من تصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بأن السعودية تقترب من خطوة التطبيع مع إسرائيل، لكنه شدد على أهمية القضية الفلسطينية للمفاوضات الخاصة بها.وأضاف: "لدينا مفاوضات الآن وعلينا أن ننتظر نتائجها ونأمل أن يقود ذلك لتسهيل حياة الفلسطينيين، وأن تجعل إسرائيل لاعبا في الشرق الأوسط".في هذه الأثناء، قام حاييم كاتس، وزير السياحة الإسرائيلي، بزيارة إلى السعودية، وقال إن "العلاقة الغرامية بدأت تتبلور إلى علاقة مستقرة بين الرياض وتل أبيب".وأجرى الموقع الإلكتروني "i24NEWS"، مساء أمس الأربعاء، مقابلة مع حاييم كاتس، أوضح من خلالها أن الوفد الإسرائيلي تم استقباله في الرياض بحميمية، والتجوال في شوارعها أشبه بالتجوال في شوارع تل أبيب.وتأتي زيارة كاتس في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل والسعودية جهودهما للتوصل إلى اتفاق التطبيع، كما تتزامن مع وصول أول سفير سعودي لدى فلسطين، نايف السديري، إلى رام الله للمرة الأولى، من أجل تسلم أوراق اعتماده الدبلوماسية.يشار إلى أن إسرائيل وقعت اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب وتفاهمات مشابهة مع السودان، في أواخر عام 2020، برعاية أمريكية، وتسعى حاليا لتوقيع اتفاق مشابه مع السعودية، التي تؤكد مرارا أن هذا الأمر مرتبط بحل الصراع مع الفلسطينيين.كما أن هناك تقارير عن أن السعودية تربط ملف التطبيع أيضا بحصولها على محطة نووية سلمية بمساعدة أمريكية، وهو الأمر الذي يخشى مسؤولون إسرائيليون من خروجه عن السيطرة في المستقبل.وعبر المسؤولون الإسرائيليون عن رفضهم اتفاقا يمنح المملكة العربية السعودية القدرة على تخصيب ‏اليورانيوم، حتى ولو كان تحت مظلة أمريكية.‏وقالوا في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية "كان": "إن رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للسلام مع السعودية من خلال اتفاقية تطبيع العلاقات معها هي بالفعل "شرق أوسط جديد"، لكننا نخشى أن يكون في إطاره قدرة المملكة على تخصيب اليورانيوم".

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