https://sputnikarabic.ae/20230927/وزير-السياحة-الإسرائيلي-استقبالنا-في-الرياض-كان-حميميا-وتجولنا-فيها-كأننا-في-تل-أبيب-1081470429.html

وزير السياحة الإسرائيلي: استقبالنا في الرياض كان حميميا وتجولنا فيها كأننا في تل أبيب

وزير السياحة الإسرائيلي: استقبالنا في الرياض كان حميميا وتجولنا فيها كأننا في تل أبيب

قال حاييم كاتس، وزير السياحة الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن "العلاقة الغرامية بدأت تتبلور إلى علاقة مستقرة بين الرياض وتل أبيب"، وذلك تعليقا على احتمالية... 27.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-27T20:57+0000

2023-09-27T20:57+0000

2023-09-27T20:57+0000

تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل

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وأجرى الموقع الإلكتروني "i24NEWS"، مساء اليوم الأربعاء، مقابلة مع حاييم كاتس، أوضح من خلالها أن الوفد الإسرائيلي تم استقباله في الرياض بحميمية، والتجوال في شوارعها أشبه بالتجوال في شوارع تل أبيب.ووصف الموقع زيارة كاتس والوفد المرافق له للسعودية بـ"التاريخية"، حيث نقل عن الوزير كاتس أنه "قوبل بترحاب وأمان، في وقت شعر الوفد الإسرائيلي بالأمان في البلد الذي كان دخوله من قبل الإسرائيليين حتى الأمس حلما بعيد المنال".وقال وزير السياحة الإسرائيلي:وأشار حاييم كاتس بشأن التطبيع السعودي الإسرائيلي إلى أن "الكثير مما يورد في الإعلام بهذا الصدد من تقديم إسرائيل تنازلات بهذا الملف لا علاقة له بالأمر الواقع".ولفت إلى أن الاتفاق المحتمل بين إسرائيل والسعودية سيكون دافئا، منوها إلى أن "الكثير من السياح السعوديين سيزورون إسرائيل لكن بالتأكيد ستكون حركة سياحة إسرائيلية في السعودية".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت، وصول وزير السياحة الإسرائيلي، حاييم كاتس، إلى المملكة، أمس الثلاثاء، للمشاركة في ‏مؤتمر منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.‏وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إلى أن زيارة حاييم كاتس هي أول زيارة من نوعها لوزير في الحكومة الإسرائيلية إلى المملكة، منوهة إلى أن كاتس سيشارك في عدد من الفعاليات والمناقشات المهنية خلال وجوده في المؤتمر، كما سيلتقي بزملائه من الدول الأخرى، خاصة الوزراء الآخرين من دول الشرق الأوسط.وقال وزير السياحة الإسرائيلي: وتأتي زيارة كاتس في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل والسعودية جهودهما للتوصل إلى اتفاق التطبيع، كما تتزامن مع وصول أول سفير سعودي لدى فلسطين، نايف السديري، إلى رام الله للمرة الأولى، من أجل تسلم أوراق اعتماده الدبلوماسية.ووفي وقت سابق، قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في مقابلة تلفزيونية، إن "المملكة تقترب من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل"، لكنه شدد على أهمية القضية الفلسطينية للمفاوضات الخاصة بها، بحسب قوله.ووقعت إسرائيل اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب وتفاهمات مشابهة مع السودان، في أواخر عام 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض، وتسعى حاليا لتوقيع اتفاق مشابه مع السعودية، التي تؤكد مرارا أن هذا الأمر مرتبط بحل الصراع مع الفلسطينيين.

https://sputnikarabic.ae/20230926/تفاصيل-أول-زيارة-رسمية-لوزير-إسرائيلي-إلى-السعودية-1081417831.html

https://sputnikarabic.ae/20230926/بماذا-أجاب-السفير-السعودي-لدى-فلسطين-عن-سؤال-حول-إمكانية-التطبيع-مع-إسرائيل؟-1081417017.html

https://sputnikarabic.ae/20230926/سفير-السعودية-لدى-فلسطين-المملكة-تعمل-من-أجل-إقامة-دولة-فلسطينية-عاصمتها-القدس-الشرقية-1081409414.html

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تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار