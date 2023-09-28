https://sputnikarabic.ae/20230928/وزير-الدفاع-اليمني-القوة-هي-من-ستفرض-السلام-على-الحوثي-1081481649.html

وزير الدفاع اليمني: القوة هي من ستفرض السلام على الحوثي

وزير الدفاع اليمني: القوة هي من ستفرض السلام على الحوثي

أكد وزير الدفاع اليمني التابع لحكومة الشرعية، الفريق الركن محسن الداعري، الجاهزية العالية للقوات المسلحة اليمنية، في مختلف جبهات القتال. 28.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-28T10:13+0000

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وقال الداعري خلال اجتماع موسع لقيادات وزارة الدفاع في العاصمة عدن، إن "القوة هي من ستفرض السلام وتستعيد الاستقرار في حال رفضت ميليشيا الحوثي الإرهابية السلام العادل، الذي يحقق تطلعات الشعب اليمني ويستعيد دولته".وأعلنت قوات "التحالف العربي" بقيادة السعودية، الاثنين الماضي، عن مقتل ضابط وضابط صف وإصابة عدد آخر من القوات البحرينية المشاركة في العمليات على الحدود الجنوبية للسعودية.وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تدين الهجوم الغادر صباح اليوم من بعض العناصر التابعة لأنصار الله، باعتباره عمل عدائي غادر في سياق الأعمال العدائية، خلال الشهر الماضي".وقالت قوة دفاع البحرين، في وقت سابق، إن "ذلك العمل الإرهابي الغادر جرى أثناء قيام جماعة "أنصار الله" اليمنية بإرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة "الواجب البحرينية" المرابطة بالحد الجنوبي على أرض السعودية رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن".يأتي هذا، بعد أيام، من عودة الوفد المفاوض لجماعة "أنصار الله" برئاسة محمد عبد السلام، إلى صنعاء، بعد إجرائه مفاوضات مع المسؤولين السعوديين في الرياض، بحضور وفد من المكتب السلطاني العُماني، استمرت 5 أيام.وأعلنت السعودية، في آذار/ مارس 2021، مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن، والوصول لاتفاق سياسي، تشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة، وفتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات، وتخصيص رسوم دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة لدفع مرتبات الموظفين وفقًا لاتفاق "ستوكهولم" (توصلت إليه الحكومة اليمنية والجماعة، أواخر العام 2018)، تمهيدًا للانتقال إلى مناقشة الحل السياسي في اليمن، إلا أن جماعة "أنصار الله" قللت، حينها، من أهمية المبادرة، معتبرة أن لا جديد فيها.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الأربعاء، إقالة الحكومة الحالية برئاسة عبد العزيز بن حبتور، وتكليفها بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.جاء ذلك في اجتماع طارئ عقده "مجلس الدفاع الوطني" التابع للجماعة، عقب ساعات من خطاب لقائد الجماعة، عبد الملك الحوثي، أعلن فيه عن "مرحلة التغيير الجذرية".وأشاد المجلس بدور الحكومة، خلال الفترة الماضية، برغم ما واجهته من "عقبات العدوان والحصار ومحدودية الموارد"، مثمّنًا إسهامها في "الصمود الوطني والشعبي في مواجهة العدوان"، وفقا للموقع الرسمي للجماعة.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت في اليمن 6 أشهر.وتسيطر "أنصار الله"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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