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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230929/البنتاغون-إغلاق-الحكومة-الأمريكية-سيؤثر-على-تدريب-الطيارين-الأوكرانيين-على-مقاتلات-إف-16-1081517634.html
البنتاغون: إغلاق الحكومة الأمريكية سيؤثر على تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف 16"‏
البنتاغون: إغلاق الحكومة الأمريكية سيؤثر على تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف 16"‏
قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينغ، إن الإغلاق المحتمل للحكومة الأمريكية، والذي ‏سيشهد تعليقا مؤقتا للحكومة الفيدرالية الأمريكية، سيؤثر... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T17:35+0000
2023-09-29T17:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
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وأضافت سينغ، في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، أن "الإغلاق الحكومي هو السيناريو الأسوأ بالنسبة لوزارة الدفاع" فيما يتعلق بتدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل الطائرات المقاتلة من طراز "إف 16".وتابعت، موضحة أنه في حالة إغلاق الحكومة "سيُطلب من أعضاء الخدمة مواصلة العمل، لكنهم سيفعلون ذلك دون أجر، وسيتم منح المئات والآلاف من زملائهم المدنيين إجازة".وواصلت سينغ: "الموظفون المدنيون الذين يشاركون في تدريب الطيارين الأوكرانيين، مثل التدريب على اللغة الإنجليزية، هو ما نتحدث عنه الآن... بالتأكيد، قد تكون هناك تأثيرات على التدريب".وأردفت أن "البنتاغون يأمل في صدور قرار من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من قبل مجلسي الكونغرس الأمريكي لتجنب الإغلاق".وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن أفرادا عسكريين أوكرانيين سيصلون إلى الأراضي الأمريكية للتدريب على طائرات "إف 16"، في المستقبل القريب، وسيخضع الطيارون أولا لتدريب على اللغة الإنجليزية في ولاية تكساس، ثم يبدؤون عدة أشهر من التدريب على الطيران في أريزونا.وبدأت مجموعة من الطيارين الأوكرانيين التدريب على طائرات مقاتلة من طراز "إف 16" في الدنمارك، في شهر أغسطس/ آب الماضي، وفي الوقت نفسه، أكدت الحكومة البلجيكية أن بلادها ستشارك في تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل طائرات "إف-16" كجزء من "تحالف الطائرات المقاتلة"، وأعلنت اليونان والبرتغال كذلك أنهما ستقومان بتدريب الطيارين الأوكرانيين.وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيستخدم حق النقض (الفيتو) إذا عُرض عليه مقترح ميزانية "جمهوري" قصير الأجل لتوقيعه، والذي يتضمن تخفيضات كبيرة في الإنفاق وتخصيص الأموال لتعزيز الحدود الجنوبية.وأعلن مكتب الإدارة والميزانية التابع للإدارة "رفضه الشديد" لمبادرة المعارضة التي تسيطر على مجلس النواب. ومن شأن مشروع القانون، قانون خفض التكاليف وأمن الحدود، أن يموّل الحكومة الفيدرالية حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، ويمنع إيقاف عمل الحكومة الذي قد يحدث يوم الأحد المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230906/بلجيكا-تشبه-مقاتلات-إف---16-المخصصة-لأوكرانيا-بأدوية-منتهية-الصلاحية-1080755664.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

البنتاغون: إغلاق الحكومة الأمريكية سيؤثر على تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف 16"‏

17:35 GMT 29.09.2023
© AP Photo / Toby Talbotمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
© AP Photo / Toby Talbot
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قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينغ، إن الإغلاق المحتمل للحكومة الأمريكية، والذي ‏سيشهد تعليقا مؤقتا للحكومة الفيدرالية الأمريكية، سيؤثر على برنامج تدريب طائرات "إف-16" للطيارين ‏والفنيين الأوكرانيين.‏
وأضافت سينغ، في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، أن "الإغلاق الحكومي هو السيناريو الأسوأ بالنسبة لوزارة الدفاع" فيما يتعلق بتدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل الطائرات المقاتلة من طراز "إف 16".
وتابعت، موضحة أنه في حالة إغلاق الحكومة "سيُطلب من أعضاء الخدمة مواصلة العمل، لكنهم سيفعلون ذلك دون أجر، وسيتم منح المئات والآلاف من زملائهم المدنيين إجازة".
وواصلت سينغ: "الموظفون المدنيون الذين يشاركون في تدريب الطيارين الأوكرانيين، مثل التدريب على اللغة الإنجليزية، هو ما نتحدث عنه الآن... بالتأكيد، قد تكون هناك تأثيرات على التدريب".
وأردفت أن "البنتاغون يأمل في صدور قرار من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من قبل مجلسي الكونغرس الأمريكي لتجنب الإغلاق".
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
بلجيكا تشبه مقاتلات "إف - 16" المخصصة لأوكرانيا بأدوية منتهية الصلاحية
6 سبتمبر, 10:30 GMT
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن أفرادا عسكريين أوكرانيين سيصلون إلى الأراضي الأمريكية للتدريب على طائرات "إف 16"، في المستقبل القريب، وسيخضع الطيارون أولا لتدريب على اللغة الإنجليزية في ولاية تكساس، ثم يبدؤون عدة أشهر من التدريب على الطيران في أريزونا.
وبدأت مجموعة من الطيارين الأوكرانيين التدريب على طائرات مقاتلة من طراز "إف 16" في الدنمارك، في شهر أغسطس/ آب الماضي، وفي الوقت نفسه، أكدت الحكومة البلجيكية أن بلادها ستشارك في تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل طائرات "إف-16" كجزء من "تحالف الطائرات المقاتلة"، وأعلنت اليونان والبرتغال كذلك أنهما ستقومان بتدريب الطيارين الأوكرانيين.
وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيستخدم حق النقض (الفيتو) إذا عُرض عليه مقترح ميزانية "جمهوري" قصير الأجل لتوقيعه، والذي يتضمن تخفيضات كبيرة في الإنفاق وتخصيص الأموال لتعزيز الحدود الجنوبية.
وأعلن مكتب الإدارة والميزانية التابع للإدارة "رفضه الشديد" لمبادرة المعارضة التي تسيطر على مجلس النواب. ومن شأن مشروع القانون، قانون خفض التكاليف وأمن الحدود، أن يموّل الحكومة الفيدرالية حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، ويمنع إيقاف عمل الحكومة الذي قد يحدث يوم الأحد المقبل.
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