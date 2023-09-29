https://sputnikarabic.ae/20230929/انفجار-ضخم-يودي-بالعشرات-خلال-احتفال-بالمولد-النبوي-في-باكستان-فيديو-1081504401.html
انفجار ضخم يودي بالعشرات خلال احتفال بالمولد النبوي في باكستان... فيديو
انفجار ضخم يودي بالعشرات خلال احتفال بالمولد النبوي في باكستان... فيديو
أفادت وكالة أنباء باكستانية، اليوم الجمعة، بأن عدد ضحايا الانفجار بالقرب من مسجد في باكستان ارتفع إلى 52 قتيلا، وفقا لآخر إحصاء، وأُصيب 50 آخرون. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T09:25+0000
2023-09-29T09:25+0000
2023-09-29T09:25+0000
باكستان
تفجير انتحاري
العالم
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وأضافت الوكالة أن 34 شخصا قتلوا بسبب انفجار في مدينة ماستونغ في مقاطعة بلوشستان، وتعتقد السلطات أن الانفجار نتج عن عملية انتحارية.وكما قال ممثلو السلطات الصحية المحلية لصحيفة "داون"، فإن البيانات التي تم نشرها سابقا عن أكثر من 130 ضحية لم تكن صحيحة، إذ حدث الارتباك بسبب أن اثنين من المستشفيات كررا أرقام البيانات.وذكرت قناة "جيو" التلفزيونية أن الانفجار وقع بالقرب من مسجد، حيث كان الناس يتجمعون للاحتفال بذكرى مولد النبي محمد، ولم يتم تحديد سبب الانفجار بعد.
باكستان
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
باكستان, تفجير انتحاري, العالم
باكستان, تفجير انتحاري, العالم
انفجار ضخم يودي بالعشرات خلال احتفال بالمولد النبوي في باكستان... فيديو
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أفادت وكالة أنباء باكستانية، اليوم الجمعة، بأن عدد ضحايا الانفجار بالقرب من مسجد في باكستان ارتفع إلى 52 قتيلا، وفقا لآخر إحصاء، وأُصيب 50 آخرون.
وأضافت الوكالة أن 34 شخصا قتلوا بسبب انفجار في مدينة ماستونغ في مقاطعة بلوشستان، وتعتقد السلطات أن الانفجار نتج عن عملية انتحارية.
وجاء في مقال الصحيفة ما يلي: "قتل ما لا يقل عن 52 شخصا، بينهم ضابط شرطة، وأصيب أكثر من 50 شخصا".
وكما قال ممثلو السلطات الصحية المحلية لصحيفة "داون"، فإن البيانات التي تم نشرها سابقا عن أكثر من 130
ضحية لم تكن صحيحة، إذ حدث الارتباك بسبب أن اثنين من المستشفيات كررا أرقام البيانات.
وذكرت قناة "جيو" التلفزيونية أن الانفجار وقع بالقرب من مسجد،
حيث كان الناس يتجمعون للاحتفال بذكرى مولد النبي محمد، ولم يتم تحديد سبب الانفجار بعد.