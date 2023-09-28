https://sputnikarabic.ae/20230928/وكالة-6-قتلى-جراء-انفجار-قنبلة-في-الصومال-1081494577.html

وكالة: 6 قتلى جراء انفجار قنبلة في الصومال

وكالة: 6 قتلى جراء انفجار قنبلة في الصومال

لقي 6 أشخاص مصرعهم إثر انفجار قنبلة في ولاية هيرشبيلي وسط الصومال، بينما أصيب عدد آخر، بحسب مسؤول أمني. 28.09.2023, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، اليوم الخميس، التي نقلت عن ضابط في الشرطة الصومالية قوله إن الانفجار وقع في سوق مزدحم بإقليم هيران التابعة لولاية هيرشبيلي.وتابع: "من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا"، مشيرا إلى أن القتلى مدنيين بينهم امرأتان.وبحسب سكان المنطقة، فإن التفجير أدى إلى إصابة نحو 15 شخصا من الجنود والمدنيين، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.يذكر أن التفجير وقع بعد ساعات من تفجير سيارتين مفخختين في ولاية غالمودوغ وسط البلاد، ما أدى إلى سقوط مصابين من أفراد الأمن.ويشهد الصومال اشتباكات دامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب"، التي تسعى للسيطرة على البلاد.وتشن حركة "الشباب"، جماعة مسلحة مقرها الصومال مرتبطة بتنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول)، عمليات مسلحة ضد الحكومة الصومالية وتعرقل المهام الإنسانية للأمم المتحدة في البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230912/مقتل-أكثر-من-120-عنصرا-من-حركة-الشباب-في-عملية-عسكرية-للجيش-الصومالي-1080956643.html

https://sputnikarabic.ae/20230902/الصومال-مقتل-20-من-عناصر-حركة-الشباب-في-إقليم-شبيلي-السفلى-1080630360.html

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