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https://sputnikarabic.ae/20230928/وكالة-6-قتلى-جراء-انفجار-قنبلة-في-الصومال-1081494577.html
وكالة: 6 قتلى جراء انفجار قنبلة في الصومال
وكالة: 6 قتلى جراء انفجار قنبلة في الصومال
لقي 6 أشخاص مصرعهم إثر انفجار قنبلة في ولاية هيرشبيلي وسط الصومال، بينما أصيب عدد آخر، بحسب مسؤول أمني. 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T20:03+0000
2023-09-28T20:03+0000
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جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، اليوم الخميس، التي نقلت عن ضابط في الشرطة الصومالية قوله إن الانفجار وقع في سوق مزدحم بإقليم هيران التابعة لولاية هيرشبيلي.وتابع: "من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا"، مشيرا إلى أن القتلى مدنيين بينهم امرأتان.وبحسب سكان المنطقة، فإن التفجير أدى إلى إصابة نحو 15 شخصا من الجنود والمدنيين، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.يذكر أن التفجير وقع بعد ساعات من تفجير سيارتين مفخختين في ولاية غالمودوغ وسط البلاد، ما أدى إلى سقوط مصابين من أفراد الأمن.ويشهد الصومال اشتباكات دامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب"، التي تسعى للسيطرة على البلاد.وتشن حركة "الشباب"، جماعة مسلحة مقرها الصومال مرتبطة بتنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول)، عمليات مسلحة ضد الحكومة الصومالية وتعرقل المهام الإنسانية للأمم المتحدة في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230912/مقتل-أكثر-من-120-عنصرا-من-حركة-الشباب-في-عملية-عسكرية-للجيش-الصومالي-1080956643.html
https://sputnikarabic.ae/20230902/الصومال-مقتل-20-من-عناصر-حركة-الشباب-في-إقليم-شبيلي-السفلى-1080630360.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الصومال, الأخبار, أفريقيا
العالم, أخبار العالم الآن, الصومال, الأخبار, أفريقيا

وكالة: 6 قتلى جراء انفجار قنبلة في الصومال

20:03 GMT 28.09.2023
© AFP 2023 / HASSAN ALI ELMIتفجير في الصومال
تفجير في الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
© AFP 2023 / HASSAN ALI ELMI
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لقي 6 أشخاص مصرعهم إثر انفجار قنبلة في ولاية هيرشبيلي وسط الصومال، بينما أصيب عدد آخر، بحسب مسؤول أمني.
جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، اليوم الخميس، التي نقلت عن ضابط في الشرطة الصومالية قوله إن الانفجار وقع في سوق مزدحم بإقليم هيران التابعة لولاية هيرشبيلي.
الجيش الوطني الصومالي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
مقتل أكثر من 120 عنصرا من حركة "الشباب" في عملية عسكرية للجيش الصومالي
12 سبتمبر, 12:00 GMT
وتابع: "من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا"، مشيرا إلى أن القتلى مدنيين بينهم امرأتان.
وبحسب سكان المنطقة، فإن التفجير أدى إلى إصابة نحو 15 شخصا من الجنود والمدنيين، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
يذكر أن التفجير وقع بعد ساعات من تفجير سيارتين مفخختين في ولاية غالمودوغ وسط البلاد، ما أدى إلى سقوط مصابين من أفراد الأمن.
حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
الصومال... مقتل 20 من عناصر حركة "الشباب" في إقليم شبيلي السفلى
2 سبتمبر, 09:56 GMT
ويشهد الصومال اشتباكات دامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب"، التي تسعى للسيطرة على البلاد.
وتشن حركة "الشباب"، جماعة مسلحة مقرها الصومال مرتبطة بتنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول)، عمليات مسلحة ضد الحكومة الصومالية وتعرقل المهام الإنسانية للأمم المتحدة في البلاد.
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