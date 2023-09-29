https://sputnikarabic.ae/20230929/رئيس-بوركينا-فاسو-الانتقالي-الانتخابات-ليست-أولوية-1081523540.html
رئيس بوركينا فاسو الانتقالي: الانتخابات ليست "أولوية"
رئيس بوركينا فاسو الانتقالي: الانتخابات ليست "أولوية"
قال رئيس المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، أمس الجمعة، إن الانتخابات في البلاد ليست "أولوية"، وذلك بعد مرور عام تقريبًا على توليه السلطة في... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T22:49+0000
2023-09-29T22:49+0000
2023-09-29T22:56+0000
بوركينا فاسو
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وقال تراوري في تصريحات أدلى به على شاشة التلفزيون الحكومي: "ليس ذلك أولوية، سأخبركم بوضوح، الأمان هو الأولوية" في بلد يعاني من عنف جهادي"، مشيرًا إلى الانتخابات.ووعد تراوري بعودة الديمقراطية مع إجراء انتخابات رئاسية بحلول يوليو/ تموز 2024، حيث أعطى نفسه "شهرين إلى ثلاثة أشهر" لتحسين الأمان في بوركينا فاسو عندما استولى على السلطة، ولكن بعد مرور عام، لا تزال هجمات الجهاديين تعيث فسادًا في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.وفي سن 34، كان تراوري أصغر زعيم في العالم عندما أدى اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا، حيث وعد باستعادة الأراضي ودعم الانتقال نحو انتخابات في يوليو 2024.وأول أمس الخميس، أعلنت بوركينا فاسو أن أربعة ضباط تم اعتقالهم في يوم واحد بعد إعلان الحكومة العسكرية أنها حالت دون محاولة انقلاب.وقالت الحكومة العسكرية في وقت متأخر يوم الأربعاء إن خدمات الاستخبارات والأمان قد أفشلت المحاولة في اليوم السابقة.
https://sputnikarabic.ae/20230929/رئيس-بوركينا-فاسو-الانتقالي-يعلن-تعديلا-جزئيا-للدستور-1081522919.html
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بوركينا فاسو
رئيس بوركينا فاسو الانتقالي: الانتخابات ليست "أولوية"
22:49 GMT 29.09.2023 (تم التحديث: 22:56 GMT 29.09.2023) تابعنا عبر
قال رئيس المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، أمس الجمعة، إن الانتخابات في البلاد ليست "أولوية"، وذلك بعد مرور عام تقريبًا على توليه السلطة في انقلاب.
وقال تراوري في تصريحات أدلى به على شاشة التلفزيون الحكومي: "ليس ذلك أولوية، سأخبركم بوضوح، الأمان هو الأولوية" في بلد يعاني من عنف جهادي"، مشيرًا إلى الانتخابات.
ووعد تراوري بعودة الديمقراطية مع إجراء انتخابات رئاسية بحلول يوليو/ تموز 2024، حيث أعطى نفسه "شهرين إلى ثلاثة أشهر" لتحسين الأمان في بوركينا فاسو عندما استولى على السلطة، ولكن بعد مرور عام، لا تزال هجمات الجهاديين تعيث فسادًا في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وفي سن 34، كان تراوري أصغر زعيم في العالم عندما أدى اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا، حيث وعد باستعادة الأراضي ودعم الانتقال نحو انتخابات في يوليو 2024.
وأول أمس الخميس، أعلنت بوركينا فاسو أن أربعة ضباط تم اعتقالهم في يوم واحد
بعد إعلان الحكومة العسكرية أنها حالت دون محاولة انقلاب.
وقالت الحكومة العسكرية في وقت متأخر يوم الأربعاء إن خدمات الاستخبارات والأمان قد أفشلت المحاولة في اليوم السابقة.