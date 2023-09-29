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https://sputnikarabic.ae/20230929/رئيس-بوركينا-فاسو-الانتقالي-يعلن-تعديلا-جزئيا-للدستور-1081522919.html
رئيس بوركينا فاسو الانتقالي يعلن "تعديلا جزئيا" للدستور
رئيس بوركينا فاسو الانتقالي يعلن "تعديلا جزئيا" للدستور
قال رئيس المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، أمس الجمعة، إنه يخطط لـ "تعديل جزئي" في دستور البلاد، تقريبًا بعد عام من توليه السلطة في انقلاب. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T22:19+0000
2023-09-29T22:19+0000
بوركينا فاسو
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وفي كلمة على التلفزيون الحكومي، قال القائد العسكري للبلاد إن النص الحالي يعكس "رأي حفنة من النخب"، على حساب "الشعب الجماهيري"وفي أكتوبر/ تشرين الأول، أدى قائد الانقلاب العسكري، النقيب إبراهيم تراوري، اليمين الدستورية رئيسا للمرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو، بالعاصمة البوركينية واغادوغو.وقال النقيب تراوري، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي "أقسم أمام شعب بوركينا فاسو أن أحافظ على الدستور والميثاق الانتقالي وأطبقهما، وأن أفعل كل ما هو ممكن لضمان العدالة".وكان إبراهيم تراوري النقيب في الجيش البوركيني، قد قاد انقلابا عسكريا في 30 أيلول/سبتمبر، حيث أطاح بالعقيد بول هنري سانداوغو داميبا، الذي كان بدوره قد قاد انقلاباً على الرئيس المدني روك كابوري.وعانت بوركينا فاسو من أعمال عنف مرتبطة بتنظيمي القاعدة و"داعش" الإرهابيين (محظورين في روسيا والعديد من الدول) أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد ما يقرب من مليوني شخص.
https://sputnikarabic.ae/20230927/سلطات-إحباط-محاولة-انقلابية-في-بوركينا-فاسو-1081470877.html
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بوركينا فاسو, العالم, أخبار العالم الآن
بوركينا فاسو, العالم, أخبار العالم الآن

رئيس بوركينا فاسو الانتقالي يعلن "تعديلا جزئيا" للدستور

22:19 GMT 29.09.2023
© AFP 2023 / -رئيس المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري
رئيس المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
© AFP 2023 / -
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قال رئيس المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، أمس الجمعة، إنه يخطط لـ "تعديل جزئي" في دستور البلاد، تقريبًا بعد عام من توليه السلطة في انقلاب.
وفي كلمة على التلفزيون الحكومي، قال القائد العسكري للبلاد إن النص الحالي يعكس "رأي حفنة من النخب"، على حساب "الشعب الجماهيري"
المتحدث باسم الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو كيسوينديدا فاروق أزاريا سورغو 2 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
سلطات: إحباط محاولة انقلابية في بوركينا فاسو
27 سبتمبر, 21:46 GMT
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، أدى قائد الانقلاب العسكري، النقيب إبراهيم تراوري، اليمين الدستورية رئيسا للمرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو، بالعاصمة البوركينية واغادوغو.
وقال النقيب تراوري، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي "أقسم أمام شعب بوركينا فاسو أن أحافظ على الدستور والميثاق الانتقالي وأطبقهما، وأن أفعل كل ما هو ممكن لضمان العدالة".
وكان إبراهيم تراوري النقيب في الجيش البوركيني، قد قاد انقلابا عسكريا في 30 أيلول/سبتمبر، حيث أطاح بالعقيد بول هنري سانداوغو داميبا، الذي كان بدوره قد قاد انقلاباً على الرئيس المدني روك كابوري.
وعانت بوركينا فاسو من أعمال عنف مرتبطة بتنظيمي القاعدة و"داعش" الإرهابيين (محظورين في روسيا والعديد من الدول) أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد ما يقرب من مليوني شخص.
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