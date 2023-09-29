https://sputnikarabic.ae/20230929/عقيد-أمريكي-المحافظون-بقيادة-بايدن-أصيبوا-بـمتلازمة-ماكين-فيما-يخص-أوكرانيا--1081504509.html

عقيد أمريكي: المحافظون بقيادة بايدن أصيبوا بـ"متلازمة ماكين" فيما يخص أوكرانيا

عقيد أمريكي: المحافظون بقيادة بايدن أصيبوا بـ"متلازمة ماكين" فيما يخص أوكرانيا

أستغرب ضابط أمريكي من عدم اعتراف قادة الغرب بالخسارة في أوكرانيا على الرغم من عدم سماع أي خبر منذ فترة طويلة عن نجاح في "الهجوم المضاد" الأوكراني، لكن على... 29.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-29T09:31+0000

2023-09-29T09:31+0000

2023-09-29T09:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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ووصف ضابط الاستخبارات السابق لدى الجيش الأمريكي العقيد توني شافير، هذه الحالة التي يعاني منها بعض ممثلي النخبة السياسية الغربية، ولا سيما المحافظين الجدد الأمريكيين، ومن بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها نوع من المرض يمكن تشخيصه على أنه "متلازمة جون ماكين".وقال ضابط الاستخبارات السابق هذا في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على اليوتيوب، إن المحافظين الجدد الأمريكيين يحاولون أن يكرروا في أوكرانيا ما فعلوه في وقت سابق في أفغانستان والعراق، حيث قدموا أيضا وعودا بالنصر.وأشار العقيد إلى أنه بناء على أفكار خاطئة حول انتصار كييف الوشيك، فإن السلطات الأمريكية ترسل جميع الأسلحة الجديدة إلى هناك، زاعمه أن هذه الأسلحة "ستكون بالضبط ما سيساعد كييف على تحقيق هذا النصر"، بحسب التصريحات التي نقلتها صحيفة "فايني أبرزفيني" الروسية.الجدير بالذكر، أن "الهجوم المضاد" الأوكراني فشل فشلا ذريعا منذ انطلاقه، حيث دمر الجيش الروسي العشرات من الدبابات التي قدمها الغرب إلى نظام كييف، التي زعم أنها سوف تغير مجرى الصراع.ودمرت القوات الروسية دبابات "ليوبارد 2" الألمانية ومدرعات "تشالنجر" الأمريكية، وفشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أي تقدم يذكر، فيما حققت القوات الروسية تقدما في عدة مناطق على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.شاهد أيضا: "تي 62" روسية من كتيبة "النمر" تنفذ عملية انتحارية وتخترق 4 صفوف ألغام أوكرانية... فيديوشاهد أيضا: "توابيت مدرعة"... خبراء يحذرون من مشاكل "أبرامز" في أوكرانيا

https://sputnikarabic.ae/20230929/إعلام-الجيش-الفنلندي-يبرم-عقودا-سرية-مع-أصحاب-الأراضي-المجاورة-للحدود-الروسية-1081503641.html

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