https://sputnikarabic.ae/20230929/إعلام-الجيش-الفنلندي-يبرم-عقودا-سرية-مع-أصحاب-الأراضي-المجاورة-للحدود-الروسية-1081503641.html
إعلام: الجيش الفنلندي يبرم عقودا سرية مع أصحاب الأراضي المجاورة للحدود الروسية
إعلام: الجيش الفنلندي يبرم عقودا سرية مع أصحاب الأراضي المجاورة للحدود الروسية
أفادت أكبر صحيفة فنلندية، اليوم الجمعة، في مقال على صفحتها الأولى بأن قوات الدفاع الفنلندية تبرم اتفاقيات سرية مع مالكي الأراضي بالقرب من الحدود الروسية، ما... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T09:00+0000
2023-09-29T09:00+0000
2023-09-29T09:00+0000
العالم
روسيا
فنلندا
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وأضافت الصحيفة أنه في فنلندا، للحكومة حق في الأرض، بما في ذلك الحدود المباشرة لروسيا، والتي يمكن أن تنتمي إلى كل من الأفراد والكيانات القانونية، بما في ذلك أكبر المؤسسات الصناعية.ويتلقى مالك الأرض عند توقيع الاتفاقية، دفعة لمرة واحدة قدرها 750 يورو، وتمنح الاتفاقية الحق لقوات الدفاع في بناء هياكل دفاعية في الموقع، ثم إبرام اتفاقيات إيجار منفصلة لهذه المنشآت لاحقا، وتم تصميم العقود مع ملاك الأراضي لمدة 20 عاما.أصبحت فنلندا الدولة رقم 31 في حلف شمال الأطلسي في 4 أبريل/ نيسان 2023، والتي لديها أطول حدود خارجية مع روسيا، وهي أيضا حدود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، حيث تصل إلى 1340 كيلومترا.وصرحت روسيا، في السنوات الأخيرة، عن نشاط غير مسبوق لحلف الناتو بالقرب من الحدود الغربية، حيث يوسع مبادراته ويطلق عليها "ردع العدوان الروسي". وأعربت موسكو مرارا عن قلقها إزاء تراكم قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي يحتمل أن تكون خطرة على مصالحها.
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العالم, روسيا, فنلندا
إعلام: الجيش الفنلندي يبرم عقودا سرية مع أصحاب الأراضي المجاورة للحدود الروسية
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أفادت أكبر صحيفة فنلندية، اليوم الجمعة، في مقال على صفحتها الأولى بأن قوات الدفاع الفنلندية تبرم اتفاقيات سرية مع مالكي الأراضي بالقرب من الحدود الروسية، ما يسمح ببدء أعمال التحصين في غضون 24 ساعة.
وأضافت الصحيفة أنه في فنلندا، للحكومة حق في الأرض، بما في ذلك الحدود المباشرة لروسيا، والتي يمكن أن تنتمي إلى كل من الأفراد والكيانات القانونية، بما في ذلك أكبر المؤسسات الصناعية.
وأوضحت الصحيفة أنه "على مدار العام ونصف العام الماضيين، وقّع العشرات من ملاك الأراضي اتفاقيات سرية، بإخطار خلال 24 ساعة لاستخدام الأراضي، تسمح ببدء أعمال التحصين على أراضيهم".
ويتلقى مالك الأرض عند توقيع الاتفاقية، دفعة لمرة واحدة قدرها 750 يورو، وتمنح الاتفاقية الحق لقوات الدفاع في بناء هياكل دفاعية في الموقع، ثم إبرام اتفاقيات إيجار منفصلة لهذه المنشآت لاحقا
، وتم تصميم العقود مع ملاك الأراضي لمدة 20 عاما.
واستشهدت صحيفة "هلسنغين سانومات" بنسخة مصورة لجزء من الاتفاقية "ستقوم قوات الدفاع بإبلاغ مالك المنشأة عن استخدام المنشأة للبناء العاجل عن طريق الهاتف أو الرسالة أو البريد الإلكتروني في موعد لا يتجاوز 1 يوم قبل بدء بناء قوات الدفاع".
وتدفع الحكومة لمالك الأرض 4800 يورو لكل هكتار من المساحة التي تستخدمها قوات الدفاع للبناء، وسيتم تعويض الأضرار التي لحقت بممتلكات مالك العقار بشكل منفصل.
أصبحت فنلندا الدولة رقم 31 في حلف شمال الأطلسي
في 4 أبريل/ نيسان 2023، والتي لديها أطول حدود خارجية مع روسيا، وهي أيضا حدود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، حيث تصل إلى 1340 كيلومترا.
وصرحت روسيا، في السنوات الأخيرة، عن نشاط غير مسبوق لحلف الناتو بالقرب من الحدود الغربية، حيث يوسع مبادراته ويطلق عليها "ردع العدوان الروسي". وأعربت موسكو مرارا عن قلقها إزاء تراكم قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي يحتمل أن تكون خطرة على مصالحها.