https://sputnikarabic.ae/20230929/إعلام-الجيش-الفنلندي-يبرم-عقودا-سرية-مع-أصحاب-الأراضي-المجاورة-للحدود-الروسية-1081503641.html

إعلام: الجيش الفنلندي يبرم عقودا سرية مع أصحاب الأراضي المجاورة للحدود الروسية

إعلام: الجيش الفنلندي يبرم عقودا سرية مع أصحاب الأراضي المجاورة للحدود الروسية

أفادت أكبر صحيفة فنلندية، اليوم الجمعة، في مقال على صفحتها الأولى بأن قوات الدفاع الفنلندية تبرم اتفاقيات سرية مع مالكي الأراضي بالقرب من الحدود الروسية، ما... 29.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-29T09:00+0000

2023-09-29T09:00+0000

2023-09-29T09:00+0000

العالم

روسيا

فنلندا

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وأضافت الصحيفة أنه في فنلندا، للحكومة حق في الأرض، بما في ذلك الحدود المباشرة لروسيا، والتي يمكن أن تنتمي إلى كل من الأفراد والكيانات القانونية، بما في ذلك أكبر المؤسسات الصناعية.ويتلقى مالك الأرض عند توقيع الاتفاقية، دفعة لمرة واحدة قدرها 750 يورو، وتمنح الاتفاقية الحق لقوات الدفاع في بناء هياكل دفاعية في الموقع، ثم إبرام اتفاقيات إيجار منفصلة لهذه المنشآت لاحقا، وتم تصميم العقود مع ملاك الأراضي لمدة 20 عاما.أصبحت فنلندا الدولة رقم 31 في حلف شمال الأطلسي في 4 أبريل/ نيسان 2023، والتي لديها أطول حدود خارجية مع روسيا، وهي أيضا حدود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، حيث تصل إلى 1340 كيلومترا.وصرحت روسيا، في السنوات الأخيرة، عن نشاط غير مسبوق لحلف الناتو بالقرب من الحدود الغربية، حيث يوسع مبادراته ويطلق عليها "ردع العدوان الروسي". وأعربت موسكو مرارا عن قلقها إزاء تراكم قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي يحتمل أن تكون خطرة على مصالحها.

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