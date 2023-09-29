https://sputnikarabic.ae/20230929/مسيرة-روسية-تسقط-كقذيفة-على-ستريدسفان-122-سويدية-وأخرى-تنفذ-حكم-الإعدام-فيديو--1081508808.html
مسيرة روسية تسقط كقذيفة على "ستريدسفان 122" سويدية وأخرى تنفذ "حكم الإعدام"... فيديو
مسيرة روسية تسقط كقذيفة على "ستريدسفان 122" سويدية وأخرى تنفذ "حكم الإعدام"... فيديو
دمرت القوات الروسية بالاستعانة بمسيرتين انتحاريتين دبابة "ستريدسفان 122" سويدية الصنع في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T11:52+0000
2023-09-29T11:52+0000
2023-09-29T11:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد التي نشرتها صحيفة "روسكايا غازيتا" المسيرة الروسية الأولى وهي تنقض على الدبابة السويدية كالقذيفة قبل أن تفجرها وتعطبها.ولم تكتف القوات الروسية بإرسال مسيرة واحدة، إذا قرر الجنود الروس إطلاق "حكم الإعدام" على المدرعة السويدية بإرسال مسيرة انتحارية أخرى استهدفت برجها وكتبت نهاية حياتها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.ودمرت القوات الروسية، منذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكراني المزعوم، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية ومدرعات "تشالنجر" الأمريكية، وفشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أي تقدم يذكر، فيما حققت القوات الروسية تقدما في عدة مناطق على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.شاهد أيضا: "تي 62" روسية من كتيبة "النمر" تنفذ عملية انتحارية وتخترق 4 صفوف ألغام أوكرانية... فيديوشاهد أيضا: "توابيت مدرعة"... خبراء يحذرون من مشاكل "أبرامز" في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20230929/قوات-روسية-تدمر-مركز-مراقبة-أوكراني-بعد-معركة-بين-ضفتي-نهر-دنيبر-فيديو--1081506755.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مسيرة روسية تسقط كقذيفة على "ستريدسفان 122" سويدية وأخرى تنفذ "حكم الإعدام"... فيديو
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دمرت القوات الروسية بالاستعانة بمسيرتين انتحاريتين دبابة "ستريدسفان 122" سويدية الصنع في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وتظهر المشاهد التي نشرتها صحيفة "روسكايا غازيتا"
المسيرة الروسية الأولى وهي تنقض على الدبابة السويدية كالقذيفة قبل أن تفجرها وتعطبها.
ويلاحظ في الفيديو قيام المسيرة الأولى باستهداف منطقة برج الدبابة بشكل دقيق، وهي تعتبر منطقة حساسة جدا بالنسبة للدبابات بسبب خطورتها واحتوائها على القذائف أو إمكانية نفاذ الانفجار الناجم عن المسيرة إلى الذخائر.
ولم تكتف القوات الروسية بإرسال مسيرة واحدة، إذا قرر الجنود الروس إطلاق "حكم الإعدام" على المدرعة السويدية بإرسال مسيرة انتحارية أخرى استهدفت برجها وكتبت نهاية حياتها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ودمرت القوات الروسية، منذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكراني المزعوم، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية ومدرعات "تشالنجر" الأمريكية، وفشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أي تقدم يذكر، فيما حققت القوات الروسية تقدما في عدة مناطق على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.