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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230929/مسيرة-روسية-تسقط-كقذيفة-على-ستريدسفان-122-سويدية-وأخرى-تنفذ-حكم-الإعدام-فيديو--1081508808.html
مسيرة روسية تسقط كقذيفة على "ستريدسفان 122" سويدية وأخرى تنفذ "حكم الإعدام"... فيديو
مسيرة روسية تسقط كقذيفة على "ستريدسفان 122" سويدية وأخرى تنفذ "حكم الإعدام"... فيديو
دمرت القوات الروسية بالاستعانة بمسيرتين انتحاريتين دبابة "ستريدسفان 122" سويدية الصنع في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T11:52+0000
2023-09-29T11:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد التي نشرتها صحيفة "روسكايا غازيتا" المسيرة الروسية الأولى وهي تنقض على الدبابة السويدية كالقذيفة قبل أن تفجرها وتعطبها.ولم تكتف القوات الروسية بإرسال مسيرة واحدة، إذا قرر الجنود الروس إطلاق "حكم الإعدام" على المدرعة السويدية بإرسال مسيرة انتحارية أخرى استهدفت برجها وكتبت نهاية حياتها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.ودمرت القوات الروسية، منذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكراني المزعوم، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية ومدرعات "تشالنجر" الأمريكية، وفشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أي تقدم يذكر، فيما حققت القوات الروسية تقدما في عدة مناطق على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.شاهد أيضا: "تي 62" روسية من كتيبة "النمر" تنفذ عملية انتحارية وتخترق 4 صفوف ألغام أوكرانية... فيديوشاهد أيضا: "توابيت مدرعة"... خبراء يحذرون من مشاكل "أبرامز" في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20230929/قوات-روسية-تدمر-مركز-مراقبة-أوكراني-بعد-معركة-بين-ضفتي-نهر-دنيبر-فيديو--1081506755.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

مسيرة روسية تسقط كقذيفة على "ستريدسفان 122" سويدية وأخرى تنفذ "حكم الإعدام"... فيديو

11:52 GMT 29.09.2023
© Photoمسيرة روسية تسقط كقذيفة على "ستريدسفان 122" سويدية وتدمرها
مسيرة روسية تسقط كقذيفة على ستريدسفان 122 سويدية وتدمرها - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
© Photo
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دمرت القوات الروسية بالاستعانة بمسيرتين انتحاريتين دبابة "ستريدسفان 122" سويدية الصنع في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وتظهر المشاهد التي نشرتها صحيفة "روسكايا غازيتا" المسيرة الروسية الأولى وهي تنقض على الدبابة السويدية كالقذيفة قبل أن تفجرها وتعطبها.

ويلاحظ في الفيديو قيام المسيرة الأولى باستهداف منطقة برج الدبابة بشكل دقيق، وهي تعتبر منطقة حساسة جدا بالنسبة للدبابات بسبب خطورتها واحتوائها على القذائف أو إمكانية نفاذ الانفجار الناجم عن المسيرة إلى الذخائر.

قوات روسية تدمر مركز مراقبة أوكرانيعلى ضفة نهر دنيبر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات روسية تدمر مركز مراقبة أوكرانيا بعد معركة بين ضفتي نهر دنيبر... فيديو
10:40 GMT
ولم تكتف القوات الروسية بإرسال مسيرة واحدة، إذا قرر الجنود الروس إطلاق "حكم الإعدام" على المدرعة السويدية بإرسال مسيرة انتحارية أخرى استهدفت برجها وكتبت نهاية حياتها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ودمرت القوات الروسية، منذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكراني المزعوم، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية ومدرعات "تشالنجر" الأمريكية، وفشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أي تقدم يذكر، فيما حققت القوات الروسية تقدما في عدة مناطق على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.
شاهد أيضا: "تي 62" روسية من كتيبة "النمر" تنفذ عملية انتحارية وتخترق 4 صفوف ألغام أوكرانية... فيديو
شاهد أيضا: "توابيت مدرعة"... خبراء يحذرون من مشاكل "أبرامز" في أوكرانيا
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:49 GMT
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