https://sputnikarabic.ae/20230930/إعلام-حماس-أجبرت-إسرائيل-على-طلب-الهدوء-في-غزة-1081544929.html
إعلام: "حماس" تجبر إسرائيل على طلب الهدوء في غزة
إعلام: "حماس" تجبر إسرائيل على طلب الهدوء في غزة
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن حركة حماس انتزعت إنجازات كبيرة من السلطات الإسرائيلية وأجبرتها على الخضوع لمطالبها. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T15:09+0000
2023-09-30T15:09+0000
2023-09-30T15:19+0000
الأخبار
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1b/1081464482_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9eb4236d71433ec707527107c38cc7f8.jpg
وأفادت القناة الإسرائيلية الـ13، مساء اليوم السبت، بأن حركة حماس نجحت في إجبار الجيش الإسرائيلي للخضوع، وحققت إنجازات كبيرة، وذلك بعد الموافقة على عودة أو دخول آلاف المواطنين من قطاع غزة إلى الداخل الإسرائيلي للعمل.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني، أن السلطات الإسرائيلية قررت إغلاق المعابر والحواجز أمام قطاع غزة، فور اندلاع التظاهرات و"مسيرات العودة" عند الحدود الشرقية لقطاع غزة، خلال الأيام القليلة الماضية، مع إشعال إطارات السيارات والنيران وإطلاق النار على الداخل الإسرائيلي، وأن تل أبيب خضعت مؤخرًا لحركة حماس وأعادت فتح المعابر ودخول العمالة الفلسطينية إلى الداخل الإسرائيلي.وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الإسرائيلية، أمس الجمعة، فرض حالة الإغلاق التام على الضفة الغربية والمعابر في قطاع غزة، بسبب الأعياد اليهودية.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن السلطات الإسرائيلية قررت فرض إغلاق تام على الضفة الغربية وحواجز ومعابر قطاع غزة، بداية من اليوم ولمدة 8 أيام، بسبب عيد "العرش" اليهودي، الذي يستمر حتى ليلة الأحد بعد المقبل.وبدورها، فرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على الأراضي الفلسطينية، منذ منتصف الشهر الجاري لعدة أيام، بسبب الأعياد اليهودية المتتالية، حيث سبق للسلطات الإسرائيلية أن أعلنت إحكام إغلاقها العسكري للضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، ابتداءً من منتصف السبت الماضي، وحتى فجر الثلاثاء الماضي أيضا، لمدة 3 أيام، بعد انتهاء "يوم الغفران" اليهودي.وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان له، أنه "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، تقرر فرض إغلاق شامل على منطقة يهودا والسامرة [التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية]، وإغلاق المعابر مع قطاع غزة، خلال عيد يوم الغفران".
https://sputnikarabic.ae/20230929/إسرائيل-تفرض-إغلاقا-شاملا-على-الضفة-وغزة-لـ-8-أيام-1081507633.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1b/1081464482_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_685abf95dd7d2049940a6dbdba42db8d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إعلام: "حماس" تجبر إسرائيل على طلب الهدوء في غزة
15:09 GMT 30.09.2023 (تم التحديث: 15:19 GMT 30.09.2023) تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن حركة حماس انتزعت إنجازات كبيرة من السلطات الإسرائيلية وأجبرتها على الخضوع لمطالبها.
وأفادت القناة
الإسرائيلية الـ13، مساء اليوم السبت، بأن حركة حماس نجحت في إجبار الجيش الإسرائيلي للخضوع، وحققت إنجازات كبيرة، وذلك بعد الموافقة على عودة أو دخول آلاف المواطنين من قطاع غزة إلى الداخل الإسرائيلي للعمل.
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني، أن السلطات الإسرائيلية قررت إغلاق المعابر والحواجز أمام قطاع غزة، فور اندلاع التظاهرات و"مسيرات العودة" عند الحدود الشرقية لقطاع غزة، خلال الأيام القليلة الماضية، مع إشعال إطارات السيارات والنيران وإطلاق النار على الداخل الإسرائيلي، وأن تل أبيب خضعت مؤخرًا لحركة حماس وأعادت فتح المعابر ودخول العمالة الفلسطينية إلى الداخل الإسرائيلي.
وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الإسرائيلية، أمس الجمعة، فرض حالة الإغلاق التام على الضفة الغربية والمعابر في قطاع غزة، بسبب الأعياد اليهودية.
وذكرت وكالة
الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن السلطات الإسرائيلية قررت فرض إغلاق تام على الضفة الغربية وحواجز ومعابر قطاع غزة، بداية من اليوم ولمدة 8 أيام، بسبب عيد "العرش" اليهودي، الذي يستمر حتى ليلة الأحد بعد المقبل.
وبدورها، فرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا على الأراضي الفلسطينية
، منذ منتصف الشهر الجاري لعدة أيام، بسبب الأعياد اليهودية المتتالية، حيث سبق للسلطات الإسرائيلية أن أعلنت إحكام إغلاقها العسكري للضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، ابتداءً من منتصف السبت الماضي، وحتى فجر الثلاثاء الماضي أيضا، لمدة 3 أيام، بعد انتهاء "يوم الغفران" اليهودي.
وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان له، أنه "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، تقرر فرض إغلاق شامل على منطقة يهودا والسامرة [التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية]، وإغلاق المعابر مع قطاع غزة، خلال عيد يوم الغفران
".