https://sputnikarabic.ae/20230930/إعلام-عائلة-هونكا-تخشى-الظهور-بعد-فضيحة-البرلمان-الكندي--1081526233.html
إعلام: عائلة هونكا تخشى الظهور بعد فضيحة البرلمان الكندي
إعلام: عائلة هونكا تخشى الظهور بعد فضيحة البرلمان الكندي
أفادت وسائل إعلام في تقرير متلفز نقلا عن صديق العائلة بارب بونفانت، أن المخضرم النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا، وعائلته يختبئون إثر فضيحة التكريم في البرلمان... 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T05:50+0000
2023-09-30T05:50+0000
2023-09-30T05:50+0000
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وأضاف التقرير أنه في 22 سبتمبر/ أيلول، تمت دعوة هونكا، وهو متطوع سابق يبلغ من العمر 98 عاما مع فرقة "فافن إس إس غرينادير 14"، وهي وحدة عسكرية نازية أُعلنت منظمة إجرامية خلال محاكمات نورمبرغ في عام 1946، إلى البرلمان الكندي من قبل رئيس البرلمان أنتوني روتا، وأشاد به باعتباره "بطلا" قاتل ضد الروس في الحرب العالمية الثانية.وتحدث الصديق المقرّب من العائلة بونفانت، عن الخوف والعار الذي تشعر به العائلة لدرجة أنهم "خائفون من إظهار وجوههم".وأشار بونفانت إلى أن العائلة أنكرت معرفتها على الإطلاق بهوية هونكا الحقيقية: "إنها لم تكن على علم بأن هونكا كان رجلا من قوات الأمن الخاصة (النازية)".
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العالم, الجيش النازي, النازيون الجدد
العالم, الجيش النازي, النازيون الجدد
إعلام: عائلة هونكا تخشى الظهور بعد فضيحة البرلمان الكندي
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أفادت وسائل إعلام في تقرير متلفز نقلا عن صديق العائلة بارب بونفانت، أن المخضرم النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا، وعائلته يختبئون إثر فضيحة التكريم في البرلمان الكندي.
وأضاف التقرير أنه في 22 سبتمبر/ أيلول، تمت دعوة هونكا، وهو متطوع سابق يبلغ من العمر 98 عاما مع فرقة "فافن إس إس غرينادير 14"، وهي وحدة عسكرية نازية أُعلنت منظمة إجرامية خلال محاكمات نورمبرغ في عام 1946، إلى البرلمان الكندي من قبل رئيس البرلمان أنتوني روتا، وأشاد به باعتباره "بطلا" قاتل ضد الروس
في الحرب العالمية الثانية.
وأكدت قناة "سي بي سي" في تقريرها أن روتا استقال من منصبه بسبب رد الفعل العنيف الذي أعقب الكشف عن دور هونكا في قوات الأمن الخاصة سيئة السمعة.
وتحدث الصديق المقرّب من العائلة بونفانت، عن الخوف والعار الذي تشعر به العائلة لدرجة أنهم "خائفون من إظهار وجوههم".
وأشار بونفانت إلى أن العائلة أنكرت معرفتها على الإطلاق بهوية هونكا الحقيقية: "إنها لم تكن على علم بأن هونكا كان رجلا من قوات الأمن الخاصة
(النازية)".