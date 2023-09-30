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https://sputnikarabic.ae/20230930/إيلون-ماسك-يحذر-من-انهيار-نيويورك-1081527734.html
إيلون ماسك يحذر من انهيار نيويورك
إيلون ماسك يحذر من انهيار نيويورك
عرض إيلون ماسك بثا مباشرا لزيارة قام بها إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، يوم الخميس الماضي، حيث التقى مع السياسيين المحليين ومسؤولي إنفاذ القانون... 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T06:45+0000
2023-09-30T06:45+0000
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وكتب أغنى رجل في العالم في حسابه على موقع "X" معلقا على البث المباشر الذي تمت مشاهدته 45 مليون مرة: "ذهبت إلى معبر إيغل باس الحدودي لأرى ما يحدث بالفعل".وحث ماسك، على اتباع نهج ذي شقين لإصلاح قوانين الهجرة الأمريكية في صورة شخصية، قائلا: "نحن بحاجة إلى نظام هجرة قانوني موسع بشكل كبير".وطالب ماسك إدارة الرئيس بايدن باتخاذ إجراءات وقائية ضد الهجرة غير القانونية داعما بناء جدار حدودي على نهج الرئيس السابق دونالد ترامب.وتحدث إلى عضو الكونغرس عن ولاية تكساس توني غونزاليس، خلال رحلته يوم الخميس 28 سبتمبر/ أيلول.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك

إيلون ماسك يحذر من انهيار نيويورك

06:45 GMT 30.09.2023
© AFP 2023 / JOEL SAGETالملياردير، إيلون ماسك، في مؤتمر "فيفاتيك" للتكنولوجيا بباريس، فرنسا، 16 يونيو/ حزيران 2023
الملياردير، إيلون ماسك، في مؤتمر فيفاتيك للتكنولوجيا بباريس، فرنسا، 16 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
© AFP 2023 / JOEL SAGET
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عرض إيلون ماسك بثا مباشرا لزيارة قام بها إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، يوم الخميس الماضي، حيث التقى مع السياسيين المحليين ومسؤولي إنفاذ القانون للحصول على ما ادعى أنها وجهة نظر "غير مفلترة" للوضع.
وكتب أغنى رجل في العالم في حسابه على موقع "X" معلقا على البث المباشر الذي تمت مشاهدته 45 مليون مرة: "ذهبت إلى معبر إيغل باس الحدودي لأرى ما يحدث بالفعل".
وحث ماسك، على اتباع نهج ذي شقين لإصلاح قوانين الهجرة الأمريكية في صورة شخصية، قائلا: "نحن بحاجة إلى نظام هجرة قانوني موسع بشكل كبير".

وأعرب ماسك عن تخوفه من انهيار نيويورك بسبب المهاجرين غير الشرعيين الذين تجاوز عددهم الـ8 آلاف يوميا.

الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
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03:52 GMT
وطالب ماسك إدارة الرئيس بايدن باتخاذ إجراءات وقائية ضد الهجرة غير القانونية داعما بناء جدار حدودي على نهج الرئيس السابق دونالد ترامب.
وتحدث إلى عضو الكونغرس عن ولاية تكساس توني غونزاليس، خلال رحلته يوم الخميس 28 سبتمبر/ أيلول.
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