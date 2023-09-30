https://sputnikarabic.ae/20230930/نائبة-بالكونغرس-الأمريكي-بايدن-يبدي-قلقا-أكبر-بشأن-مصير-أوكرانيا-من-مصير-أمريكا-1081525568.html
نائبة بالكونغرس الأمريكي: بايدن يبدي قلقا أكبر بشأن مصير أوكرانيا من مصير أمريكا
نائبة بالكونغرس الأمريكي: بايدن يبدي قلقا أكبر بشأن مصير أوكرانيا من مصير أمريكا
قالت عضو مجلس النواب مارجوري تايلور غرين، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يشعر بقلق أكبر بشأن مصير أوكرانيا من مصير بلاده. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T03:52+0000
2023-09-30T03:52+0000
2023-09-30T03:52+0000
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كتبت غرين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "إكس": "صرح جو بايدن ومجلس الشيوخ بأن مشروع تأجيل الإغلاق الحكومي (الشلل الحكومي)، الذي صوتنا عليه اليوم في الكونغرس، كان في الأصل فاشلاً. هذا لأن واشنطن أكثر قلقاً بشأن أوكرانيا من الشعب الأمريكي".وأضافت أن الولايات المتحدة "لن تحقق تقدمًا بعيدًا" حتى يبدأ القائد الأمريكي في الاهتمام بأمور بلاده، وتمويل الحكومة، وحل الأزمة على الحدود مع المكسيك.وعبرت مارجوري تايلور غرين في عدة مناسبات عن معارضتها لدعم أوكرانيا، كما أشارت إلى أن إدارة بايدن تولي اهتمامًا زائدًا لاحتياجات كييف دون أن تلاحظ المشاكل الداخلية في الولايات المتحدة.يشار إلى أنه لم يتبق للكونغرس الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية سوى يوم واحد للتوصل إلى اتفاق حتى لو كان على نطاق ضيق بشأن ميزانية الحكومة الفيدرالية الجديدة لمنع الإغلاق المقبل، الذي يتوقع بايدن أن يتسبب في عواقب كارثية. ولا يزال هناك علامات على عدم وجود توافق بين الجمهوريين في الكابيتول والديمقراطيين في البيت الأبيض.
https://sputnikarabic.ae/20230929/ماسك-ينتقد-السياسيين-الأمريكيين-لماذا-يهتمون-بحدود-أوكرانيا-أكثر-100-مرة-من-حدود-الولايات-المتحدة-1081497692.html
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جو بايدن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
جو بايدن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
نائبة بالكونغرس الأمريكي: بايدن يبدي قلقا أكبر بشأن مصير أوكرانيا من مصير أمريكا
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قالت عضو مجلس النواب مارجوري تايلور غرين، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يشعر بقلق أكبر بشأن مصير أوكرانيا من مصير بلاده.
كتبت غرين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "إكس": "صرح جو بايدن ومجلس الشيوخ بأن مشروع تأجيل الإغلاق الحكومي (الشلل الحكومي)، الذي صوتنا عليه اليوم في الكونغرس، كان في الأصل فاشلاً. هذا لأن واشنطن أكثر قلقاً بشأن أوكرانيا من الشعب الأمريكي".
وأضافت أن الولايات المتحدة "لن تحقق تقدمًا بعيدًا" حتى يبدأ القائد الأمريكي في الاهتمام بأمور بلاده، وتمويل الحكومة، وحل الأزمة على الحدود مع المكسيك.
وعبرت مارجوري تايلور غرين في عدة مناسبات عن معارضتها لدعم أوكرانيا، كما أشارت إلى أن إدارة بايدن تولي اهتمامًا زائدًا لاحتياجات كييف دون أن تلاحظ المشاكل الداخلية في الولايات المتحدة.
يشار إلى أنه لم يتبق للكونغرس الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية سوى يوم واحد للتوصل إلى اتفاق حتى لو كان على نطاق ضيق بشأن ميزانية الحكومة الفيدرالية الجديدة لمنع الإغلاق المقبل
، الذي يتوقع بايدن أن يتسبب في عواقب كارثية. ولا يزال هناك علامات على عدم وجود توافق بين الجمهوريين في الكابيتول والديمقراطيين في البيت الأبيض.