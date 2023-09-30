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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230930/نائبة-بالكونغرس-الأمريكي-بايدن-يبدي-قلقا-أكبر-بشأن-مصير-أوكرانيا-من-مصير-أمريكا-1081525568.html
نائبة بالكونغرس الأمريكي: بايدن يبدي قلقا أكبر بشأن مصير أوكرانيا من مصير أمريكا
نائبة بالكونغرس الأمريكي: بايدن يبدي قلقا أكبر بشأن مصير أوكرانيا من مصير أمريكا
قالت عضو مجلس النواب مارجوري تايلور غرين، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يشعر بقلق أكبر بشأن مصير أوكرانيا من مصير بلاده. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T03:52+0000
2023-09-30T03:52+0000
جو بايدن
أخبار أوكرانيا
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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كتبت غرين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "إكس": "صرح جو بايدن ومجلس الشيوخ بأن مشروع تأجيل الإغلاق الحكومي (الشلل الحكومي)، الذي صوتنا عليه اليوم في الكونغرس، كان في الأصل فاشلاً. هذا لأن واشنطن أكثر قلقاً بشأن أوكرانيا من الشعب الأمريكي".وأضافت أن الولايات المتحدة "لن تحقق تقدمًا بعيدًا" حتى يبدأ القائد الأمريكي في الاهتمام بأمور بلاده، وتمويل الحكومة، وحل الأزمة على الحدود مع المكسيك.وعبرت مارجوري تايلور غرين في عدة مناسبات عن معارضتها لدعم أوكرانيا، كما أشارت إلى أن إدارة بايدن تولي اهتمامًا زائدًا لاحتياجات كييف دون أن تلاحظ المشاكل الداخلية في الولايات المتحدة.يشار إلى أنه لم يتبق للكونغرس الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية سوى يوم واحد للتوصل إلى اتفاق حتى لو كان على نطاق ضيق بشأن ميزانية الحكومة الفيدرالية الجديدة لمنع الإغلاق المقبل، الذي يتوقع بايدن أن يتسبب في عواقب كارثية. ولا يزال هناك علامات على عدم وجود توافق بين الجمهوريين في الكابيتول والديمقراطيين في البيت الأبيض.
https://sputnikarabic.ae/20230929/ماسك-ينتقد-السياسيين-الأمريكيين-لماذا-يهتمون-بحدود-أوكرانيا-أكثر-100-مرة-من-حدود-الولايات-المتحدة-1081497692.html
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جو بايدن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
جو بايدن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

نائبة بالكونغرس الأمريكي: بايدن يبدي قلقا أكبر بشأن مصير أوكرانيا من مصير أمريكا

03:52 GMT 30.09.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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قالت عضو مجلس النواب مارجوري تايلور غرين، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يشعر بقلق أكبر بشأن مصير أوكرانيا من مصير بلاده.
كتبت غرين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "إكس": "صرح جو بايدن ومجلس الشيوخ بأن مشروع تأجيل الإغلاق الحكومي (الشلل الحكومي)، الذي صوتنا عليه اليوم في الكونغرس، كان في الأصل فاشلاً. هذا لأن واشنطن أكثر قلقاً بشأن أوكرانيا من الشعب الأمريكي".
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
ماسك ينتقد الساسة الأمريكيين: لماذا يهتمون بحدود أوكرانيا أكثر 100 مرة من حدود أمريكا
أمس, 01:38 GMT
وأضافت أن الولايات المتحدة "لن تحقق تقدمًا بعيدًا" حتى يبدأ القائد الأمريكي في الاهتمام بأمور بلاده، وتمويل الحكومة، وحل الأزمة على الحدود مع المكسيك.
وعبرت مارجوري تايلور غرين في عدة مناسبات عن معارضتها لدعم أوكرانيا، كما أشارت إلى أن إدارة بايدن تولي اهتمامًا زائدًا لاحتياجات كييف دون أن تلاحظ المشاكل الداخلية في الولايات المتحدة.
يشار إلى أنه لم يتبق للكونغرس الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية سوى يوم واحد للتوصل إلى اتفاق حتى لو كان على نطاق ضيق بشأن ميزانية الحكومة الفيدرالية الجديدة لمنع الإغلاق المقبل، الذي يتوقع بايدن أن يتسبب في عواقب كارثية. ولا يزال هناك علامات على عدم وجود توافق بين الجمهوريين في الكابيتول والديمقراطيين في البيت الأبيض.
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