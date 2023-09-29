https://sputnikarabic.ae/20230929/الكونغرس-يوافق-على-حزمة-مساعدات-جديدة-لكييف-بالرغم-من-فشل-الهجوم-المضاد-1081507243.html
الكونغرس يوافق على حزمة مساعدات جديدة لكييف بالرغم من فشل "الهجوم المضاد"
الكونغرس يوافق على حزمة مساعدات جديدة لكييف بالرغم من فشل "الهجوم المضاد"
وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة على تقديم حزمة مساعدات جديدة بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T11:29+0000
2023-09-29T11:29+0000
2023-09-29T11:29+0000
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ورفض المجلس التعديل الذي قدمه الحزب الجمهوري حول استبعاد التمويل المقدم لأوكرانيا من ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية، بأغلبية 342 عضوا في مجلس النواب، مقابل تأييده من قبل 90 من الأعضاء.وصرح رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي (جمهوري) للصحفيين الأسبوع الماضي، أنه سيزيل مبلغ 300 مليون دولار من مشروع قانون الدفاع وسيجري تصويتًا منفصلاً على التمويل بعد انضمام النائبة مارجوري تايلور غرين (من الحزب الجمهوري).وقال إنه سيكون "من الصعب للغاية" إزالة المساعدات لأوكرانيا من تشريعات وزارة الخارجية.أصبح دعم أوكرانيا في معركتها ضد روسيا قضية ساخنة في مؤتمر الجمهوريين داخل مجلس النواب، حيث يضغط بعض المشرعين لتقليص المساعدة لكييف، ويقول آخرون إن الولايات المتحدة يجب أن تدعم حليفتها "المحاصرة".وزار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مبنى "الكابيتول" والتقى بالمشرعين الأسبوع الماضي. وقال مكارثي للصحفيين: "إن زيلينسكي طلب إلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة لكنني منعته لأنه ليس لدينا الوقت".
https://sputnikarabic.ae/20230929/عقيد-أمريكي-المحافظون-بقيادة-بايدن-أصيبوا-بـمتلازمة-ماكين-فيما-يخص-أوكرانيا--1081504509.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي
العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي
الكونغرس يوافق على حزمة مساعدات جديدة لكييف بالرغم من فشل "الهجوم المضاد"
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وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة على تقديم حزمة مساعدات جديدة بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا.
ورفض المجلس التعديل الذي قدمه الحزب الجمهوري حول استبعاد التمويل المقدم لأوكرانيا من ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية، بأغلبية 342 عضوا في مجلس النواب، مقابل تأييده من قبل 90 من الأعضاء.
وصرح رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي (جمهوري) للصحفيين الأسبوع الماضي، أنه سيزيل مبلغ 300 مليون دولار من مشروع قانون الدفاع وسيجري تصويتًا منفصلاً على التمويل بعد انضمام النائبة مارجوري تايلور غرين (من الحزب الجمهوري).
لكن رئيس البرلمان تراجع بعد يوم واحد، وأعلن أنه لن يفصل المساعدات لأوكرانيا عن مشروع قانون الدفاع بعد أن أدرك أن إجراء المخصصات لتمويل وزارة الخارجية يشمل أيضًا مساعدة كييف.
كما صوّت الجمهوريون في مجلس النواب بـ93 صوتًا على تعديل قدمه النائب مات غايتس (جمهوري من فلوريدا)، يوم الأربعاء، لحظر المساعدة الأمنية لأوكرانيا، مقابل 339 صوتًا كانوا ضد الحظر.
أصبح دعم أوكرانيا في معركتها ضد روسيا قضية ساخنة في مؤتمر الجمهوريين داخل مجلس النواب، حيث يضغط بعض المشرعين لتقليص المساعدة لكييف
، ويقول آخرون إن الولايات المتحدة يجب أن تدعم حليفتها "المحاصرة".
وزار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مبنى "الكابيتول" والتقى بالمشرعين الأسبوع الماضي. وقال مكارثي للصحفيين: "إن زيلينسكي طلب إلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة لكنني منعته لأنه ليس لدينا الوقت".