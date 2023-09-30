https://sputnikarabic.ae/20230930/الأسد-سوريا-الآن-معرضة-لحصار-اقتصادي-خطير-من-الغرب-يهدف-لتجويع-الشعب-1081539241.html

الأسد: سوريا الآن معرضة لحصار اقتصادي خطير من الغرب يهدف لتجويع الشعب

الأسد: سوريا الآن معرضة لحصار اقتصادي خطير من الغرب يهدف لتجويع الشعب

أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن بلاده تتعرض في الوقت الحالي لحصار اقتصادي سيء وقاسي ‏وخطير من الغرب، بغرض تجويع الشعب السوري.‏ 30.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-30T11:49+0000

2023-09-30T11:49+0000

2023-09-30T11:49+0000

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واتهم الأسد في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي "CCTV"، أمريكا بأنها "في شراكة مع الإرهابيين لتقاسم الأرباح في سوريا"، وفق قوله.وقال: "المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا التي يحتلها الإرهابيون هي نفسها التي يشرف عليها الأمريكي، فإذا القضية ليست فقط سرقة، وإنما القضية هي شراكة مع الإرهابيين في تقاسم الأرباح، وهي مشكلة ثانية أن تكون دولة عظمى تشارك الإرهابيين، لذلك نحن نخسر في تلك المناطق النفط والقمح".وأردف: "نحن كنا دولة نصّدر القمح، الآن لا يوجد لدينا إلا القليل من القمح".وشدد الرئيس السوري على أن "الحرب لم تنته، ما زلنا في قلب الحرب حاليا، وبكل تأكيد الشعب السوري قادر على إعادة بناء بلده عندما تتوقف الحرب وعندما ينتهي الحصار".وتأتي مقابلة الرئيس السوري، بشار الأسد، لتلفزيون الصين المركزي، على هامش زيارته للصين، والتي شهدت توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين بلاده وبكين.وكان الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد وصلا يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر/ أيلول الجاري إلى مطار خانجو في الصين، تلبية لدعوة رسمية من رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، وشملت الزيارة عددا من اللقاءات والفعاليات التي أجراها الرئيس الأسد في مدينتي هانغتشو والعاصمة بكين.

https://sputnikarabic.ae/20230825/رئيس-الأركان-الأمريكي-حجم-قواتنا-في-سوريا-متواضع-ولا-نتوسع-بها-1080425387.html

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