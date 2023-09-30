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https://sputnikarabic.ae/20230930/الدوما-الروسي-يهنئ-بالذكرى-الأولى-لانضمام-دونباس-وزابوروجيه-وخيرسون-إلى-روسيا-1081535846.html
الدوما الروسي يهنئ بالذكرى الأولى لانضمام دونباس وزابوروجيه وخيرسون إلى روسيا
الدوما الروسي يهنئ بالذكرى الأولى لانضمام دونباس وزابوروجيه وخيرسون إلى روسيا
هنأ رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم السبت، البلاد بمناسبة الذكرى الأولى لانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتي زابوروجيه... 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T10:05+0000
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ونشر الموقع الرسمي لمجلس الدوما تهنئة فولودين، التي خص بها جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، مؤكدًا أن "خيار البقاء مع وطنهم التاريخي، روسيا، الذي اتخذوه في عام 2022... وحّدنا جميعًا، وحدد مستقبلنا المشترك، وفتح آفاقًا جديدة للتنمية".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد هنأ الشعب الروسي، أمس الجمعة، بالذكرى السنوية الأولى لعودة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إلى قوام روسيا الاتحادية.وانضمت جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا بعد استفتاء أُجري في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول عام 2022، صوت خلاله سكان هذه المناطق لصالح الانضمام إلى روسيا بنسبة بلغت 99.23 % في دونيتسك، و98.42% في لوغانسك، و87.05% في خيرسون، و93.11% في زابوروجيه.وفي 30 سبتمبر 2022، وقع بوتين مع رؤساء المناطق الأربع في الكرملين اتفاقيات قبول انضمام هذه المناطق إلى قوام روسيا الاتحادية.
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أخبار العالم الآن, سلاح روسيا
أخبار العالم الآن, سلاح روسيا

الدوما الروسي يهنئ بالذكرى الأولى لانضمام دونباس وزابوروجيه وخيرسون إلى روسيا

10:05 GMT 30.09.2023
© Sputnik . Alexey Mayshev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا
مبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
© Sputnik . Alexey Mayshev
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هنأ رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم السبت، البلاد بمناسبة الذكرى الأولى لانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا.
ونشر الموقع الرسمي لمجلس الدوما تهنئة فولودين، التي خص بها جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، مؤكدًا أن "خيار البقاء مع وطنهم التاريخي، روسيا، الذي اتخذوه في عام 2022... وحّدنا جميعًا، وحدد مستقبلنا المشترك، وفتح آفاقًا جديدة للتنمية".
وأضاف فولودين: "معًا سنتغلب على جميع التحديات التي تواجه البلاد ونصبح أقوى".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد هنأ الشعب الروسي، أمس الجمعة، بالذكرى السنوية الأولى لعودة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إلى قوام روسيا الاتحادية.
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وأشار الرئيس الروسي إلى أن الانتخابات الأخيرة التي جرت في المناطق الجديدة أكدت رغبة سكان هذه المناطق بالانضمام إلى روسيا.
وانضمت جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا بعد استفتاء أُجري في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول عام 2022، صوت خلاله سكان هذه المناطق لصالح الانضمام إلى روسيا بنسبة بلغت 99.23 % في دونيتسك، و98.42% في لوغانسك، و87.05% في خيرسون، و93.11% في زابوروجيه.
وفي 30 سبتمبر 2022، وقع بوتين مع رؤساء المناطق الأربع في الكرملين اتفاقيات قبول انضمام هذه المناطق إلى قوام روسيا الاتحادية.
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