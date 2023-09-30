https://sputnikarabic.ae/20230930/الدوما-الروسي-يهنئ-بالذكرى-الأولى-لانضمام-دونباس-وزابوروجيه-وخيرسون-إلى-روسيا-1081535846.html
الدوما الروسي يهنئ بالذكرى الأولى لانضمام دونباس وزابوروجيه وخيرسون إلى روسيا
الدوما الروسي يهنئ بالذكرى الأولى لانضمام دونباس وزابوروجيه وخيرسون إلى روسيا
هنأ رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم السبت، البلاد بمناسبة الذكرى الأولى لانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتي زابوروجيه... 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T10:05+0000
2023-09-30T10:05+0000
2023-09-30T10:05+0000
أخبار العالم الآن
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/18/1050243023_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_89fa6a10bd859ae4ad7bf990d2bda7c8.jpg
ونشر الموقع الرسمي لمجلس الدوما تهنئة فولودين، التي خص بها جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، مؤكدًا أن "خيار البقاء مع وطنهم التاريخي، روسيا، الذي اتخذوه في عام 2022... وحّدنا جميعًا، وحدد مستقبلنا المشترك، وفتح آفاقًا جديدة للتنمية".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد هنأ الشعب الروسي، أمس الجمعة، بالذكرى السنوية الأولى لعودة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إلى قوام روسيا الاتحادية.وانضمت جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا بعد استفتاء أُجري في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول عام 2022، صوت خلاله سكان هذه المناطق لصالح الانضمام إلى روسيا بنسبة بلغت 99.23 % في دونيتسك، و98.42% في لوغانسك، و87.05% في خيرسون، و93.11% في زابوروجيه.وفي 30 سبتمبر 2022، وقع بوتين مع رؤساء المناطق الأربع في الكرملين اتفاقيات قبول انضمام هذه المناطق إلى قوام روسيا الاتحادية.
https://sputnikarabic.ae/20230930/ضابط-أمريكي-لعبة-نظام-كييف-انتهت-بسبب-خطأ-قاتل-ارتكبه-في-تركيا-1081534977.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/18/1050243023_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_75385342f91a8189b10be268d2bd27ef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, سلاح روسيا
أخبار العالم الآن, سلاح روسيا
الدوما الروسي يهنئ بالذكرى الأولى لانضمام دونباس وزابوروجيه وخيرسون إلى روسيا
تابعنا عبر
هنأ رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم السبت، البلاد بمناسبة الذكرى الأولى لانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا.
ونشر الموقع الرسمي لمجلس الدوما تهنئة فولودين، التي خص بها جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، مؤكدًا أن "خيار البقاء مع وطنهم التاريخي، روسيا، الذي اتخذوه في عام 2022... وحّدنا جميعًا، وحدد مستقبلنا المشترك، وفتح آفاقًا جديدة للتنمية".
وأضاف فولودين: "معًا سنتغلب على جميع التحديات التي تواجه البلاد ونصبح أقوى".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد هنأ الشعب الروسي، أمس الجمعة، بالذكرى السنوية الأولى لعودة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إلى قوام روسيا الاتحادية.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن الانتخابات الأخيرة التي جرت في المناطق الجديدة أكدت رغبة سكان هذه المناطق بالانضمام إلى روسيا.
وانضمت جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه،
إلى روسيا بعد استفتاء أُجري في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول عام 2022، صوت خلاله سكان هذه المناطق لصالح الانضمام إلى روسيا بنسبة بلغت 99.23 % في دونيتسك، و98.42% في لوغانسك، و87.05% في خيرسون، و93.11% في زابوروجيه.
وفي 30 سبتمبر 2022، وقع بوتين مع رؤساء المناطق الأربع في الكرملين اتفاقيات قبول انضمام هذه المناطق إلى قوام روسيا الاتحادية.