https://sputnikarabic.ae/20230930/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-يدعو-الولايات-المتحدة-إلى-ضمان-وصول-الوفود-إلى-قمة-أبيك-1081524275.html
السفير الروسي لدى واشنطن يدعو الولايات المتحدة إلى ضمان وصول الوفود إلى قمة "أبيك"
السفير الروسي لدى واشنطن يدعو الولايات المتحدة إلى ضمان وصول الوفود إلى قمة "أبيك"
دعا السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، الولايات المتحدة إلى ضمان وصول الوفود إلى قمة منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ... 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T02:49+0000
2023-09-30T02:49+0000
2023-09-30T02:49+0000
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وجاء في بيان أنطونوف: "ندعو البيت الأبيض إلى ضمان وصول متساوي لجميع الوفود إلى المنتدى وتسليم التأشيرات في الوقت المناسب، وأيضًا وقف تسييس عمل هذه المنصة".وأضاف السفير: "من الصعب أن يُعتبر الإغلاق الفني المحتمل لحكومة الولايات المتحدة عذرًا لعدم تنفيذ التزاماتها الدولية".يشار إلى أن منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ هو منتدى تجاري اقتصادي يضم 21 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي هذا العام، ستعقد القمة من 11 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني في سان فرانسيسكو.إذا لم يقبل الكونغرس الميزانية بأي شكل من الأشكال قبل الأول من أكتوبر/تشرين الأول، فإنه سيحدث في الولايات المتحدة إغلاق، وهو تعليق عمل حكومة الولايات المتحدة بسبب نقص الأموال.
https://sputnikarabic.ae/20230926/الخارجية-الروسية-واشنطن-أبلغتنا-بأنها-لا-تنوي-دعوة-بوتين-لحضور-قمة-منتدى-أبيك--عاجل-1081401173.html
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واشنطن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
واشنطن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
السفير الروسي لدى واشنطن يدعو الولايات المتحدة إلى ضمان وصول الوفود إلى قمة "أبيك"
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دعا السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، الولايات المتحدة إلى ضمان وصول الوفود إلى قمة منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، بدلاً من التعذر باحتمال إغلاق الحكومة.
وجاء في بيان أنطونوف: "ندعو البيت الأبيض إلى ضمان وصول متساوي لجميع الوفود إلى المنتدى وتسليم التأشيرات في الوقت المناسب، وأيضًا وقف تسييس عمل هذه المنصة".
وأضاف السفير: "من الصعب أن يُعتبر الإغلاق الفني المحتمل لحكومة الولايات المتحدة
عذرًا لعدم تنفيذ التزاماتها الدولية".
يشار إلى أن منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ هو منتدى تجاري اقتصادي يضم 21 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي هذا العام، ستعقد القمة من 11 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني في سان فرانسيسكو.
إذا لم يقبل الكونغرس الميزانية بأي شكل من الأشكال قبل الأول من أكتوبر/تشرين الأول، فإنه سيحدث في الولايات المتحدة إغلاق، وهو تعليق عمل حكومة الولايات المتحدة بسبب نقص الأموال.