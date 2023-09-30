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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230930/المدفعية-الروسية-تفتك-بمجموعة-مشاة-اللواء-80-الأوكراني-فيديو--1081528308.html
المدفعية الروسية تفتك بمجموعة مشاة اللواء 80 الأوكراني... فيديو
المدفعية الروسية تفتك بمجموعة مشاة اللواء 80 الأوكراني... فيديو
استهدف سلاح المدفعية الروسي بالقذائف مجموعة قوات مشاة أوكرانية في اتجاه كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وحيّدت معظم أفرادها. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T07:00+0000
2023-09-30T07:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتُظهر المشاهد التي نشرتها الدفاع الروسية، قيام سلاح المدفعية التابع للواء 4 من تجمع قوات "الجنوب" الروسية بتوجيه ضربات دقيقة استهدفت مواقع انتشار مجموعة أوكرانية.ودمرت القوات الروسية، منذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكراني المزعوم، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية ومدرعات "تشالنجر" الأمريكية، وفشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أي تقدم يذكر، فيما حققت القوات الروسية تقدما في عدة مناطق على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.شاهد أيضا: مسيرة روسية تسقط كقذيفة على "ستريدسفان 122" سويدية وأخرى تنفذ "حكم الإعدام"... فيديوشاهد أيضا: "تي 62" روسية من كتيبة "النمر" تنفذ عملية انتحارية وتخترق 4 صفوف ألغام أوكرانية... فيديوشاهد أيضا: "توابيت مدرعة"... خبراء يحذرون من مشاكل "أبرامز" في أوكرانيا
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رصد عسكري
رصد عسكري

المدفعية الروسية تفتك بمجموعة مشاة اللواء 80 الأوكراني... فيديو

07:00 GMT 30.09.2023
© Photo / Russian Ministry of Defenceالمدفعية الروسية تستهدف مجموعة مشاة أوكرانية
المدفعية الروسية تستهدف مجموعة مشاة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
© Photo / Russian Ministry of Defence
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استهدف سلاح المدفعية الروسي بالقذائف مجموعة قوات مشاة أوكرانية في اتجاه كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وحيّدت معظم أفرادها.
وتُظهر المشاهد التي نشرتها الدفاع الروسية، قيام سلاح المدفعية التابع للواء 4 من تجمع قوات "الجنوب" الروسية بتوجيه ضربات دقيقة استهدفت مواقع انتشار مجموعة أوكرانية.

ونوهت الدفاع الروسية إلى أن القذائف المدفعية استهدفت مجموعة مشاة تابعة للواء الهجوم الجوي المنفصل رقم 80 في محور كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ودمرت القوات الروسية، منذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكراني المزعوم، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية ومدرعات "تشالنجر" الأمريكية، وفشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أي تقدم يذكر، فيما حققت القوات الروسية تقدما في عدة مناطق على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.
شاهد أيضا: مسيرة روسية تسقط كقذيفة على "ستريدسفان 122" سويدية وأخرى تنفذ "حكم الإعدام"... فيديو
شاهد أيضا: "تي 62" روسية من كتيبة "النمر" تنفذ عملية انتحارية وتخترق 4 صفوف ألغام أوكرانية... فيديو
شاهد أيضا: "توابيت مدرعة"... خبراء يحذرون من مشاكل "أبرامز" في أوكرانيا
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