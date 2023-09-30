المدفعية الروسية تفتك بمجموعة مشاة اللواء 80 الأوكراني... فيديو
© Photo / Russian Ministry of Defenceالمدفعية الروسية تستهدف مجموعة مشاة أوكرانية
© Photo / Russian Ministry of Defence
استهدف سلاح المدفعية الروسي بالقذائف مجموعة قوات مشاة أوكرانية في اتجاه كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وحيّدت معظم أفرادها.
وتُظهر المشاهد التي نشرتها الدفاع الروسية، قيام سلاح المدفعية التابع للواء 4 من تجمع قوات "الجنوب" الروسية بتوجيه ضربات دقيقة استهدفت مواقع انتشار مجموعة أوكرانية.
ونوهت الدفاع الروسية إلى أن القذائف المدفعية استهدفت مجموعة مشاة تابعة للواء الهجوم الجوي المنفصل رقم 80 في محور كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ودمرت القوات الروسية، منذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكراني المزعوم، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية ومدرعات "تشالنجر" الأمريكية، وفشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أي تقدم يذكر، فيما حققت القوات الروسية تقدما في عدة مناطق على محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.