https://sputnikarabic.ae/20230930/الولايات-المتحدة-تحذر-حفتر-والقادة-الليبيين-من-التقارب-مع-روسيا-1081524070.html
الولايات المتحدة تحذر حفتر والقادة الليبيين من التقارب مع روسيا
الولايات المتحدة تحذر حفتر والقادة الليبيين من التقارب مع روسيا
حذرت الولايات المتحدة قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، وقادة ليبيين آخرين، أمس الجمعة، من التقارب مع روسيا. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T00:20+0000
2023-09-30T00:20+0000
2023-09-30T00:20+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم
خليفة حفتر
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وقال متحدث باسم البيت الأبيض لقناة "الحدث" السعودية: "نحذر حفتر وقادة ليبيا من السعي للاعتماد على فلاديمير بوتين (رئيس روسيا)".وأضاف المتحدث أن: "على القادة الليبيين التوحد خلال الأزمة ونحن على اتصال مع الحكومة لتقديم الدعم".ويوم الخميس، أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" أن بوتين التقى حفتر لمناقشة الوضع في ليبيا والمنطقة بشكل عام.وكان الجيش الوطني الليبي قد أفاد، يوم الثلاثاء، بأن القائد العسكري الليبي وصل إلى روسيا لإجراء زيارة.يشار إلى أنه يوجد في ليبيا حالياً حكومتان لا تعترفان ببعضهما البعض؛ الأولى، التي تدعمها الأمم المتحدة ويقودها عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس. والثانية، التي تتمتع بصلاحيات مجلس النواب، تتخذ من سرت مقراً لها ويديرها مؤقتًا أسامة حماد بعد إقالة فائز السراج.وبعد الإطاحة بزعيم ليبيا السابق معمر القذافي في عام 2011، شهدت البلاد توترًا بين السلطات في طرابلس في غرب البلاد والسلطات في الشرق، التي دعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
https://sputnikarabic.ae/20230928/الجيش-الوطني-الليبي-حفتر-التقى-مع-بوتين-وشويغو-في-موسكو-عاجل-1081492686.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم, خليفة حفتر
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم, خليفة حفتر
الولايات المتحدة تحذر حفتر والقادة الليبيين من التقارب مع روسيا
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حذرت الولايات المتحدة قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، وقادة ليبيين آخرين، أمس الجمعة، من التقارب مع روسيا.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض لقناة "الحدث" السعودية
: "نحذر حفتر وقادة ليبيا من السعي للاعتماد على فلاديمير بوتين (رئيس روسيا)".
وأضاف المتحدث أن: "على القادة الليبيين التوحد خلال الأزمة ونحن على اتصال مع الحكومة لتقديم الدعم".
ويوم الخميس، أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" أن بوتين التقى حفتر لمناقشة الوضع في ليبيا
والمنطقة بشكل عام.
وكان الجيش الوطني الليبي قد أفاد، يوم الثلاثاء، بأن القائد العسكري الليبي وصل إلى روسيا لإجراء زيارة.
يشار إلى أنه يوجد في ليبيا حالياً حكومتان لا تعترفان ببعضهما البعض
؛ الأولى، التي تدعمها الأمم المتحدة ويقودها عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس. والثانية، التي تتمتع بصلاحيات مجلس النواب، تتخذ من سرت مقراً لها ويديرها مؤقتًا أسامة حماد بعد إقالة فائز السراج.
وبعد الإطاحة بزعيم ليبيا السابق معمر القذافي في عام 2011، شهدت البلاد توترًا بين السلطات في طرابلس في غرب البلاد والسلطات في الشرق، التي دعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.