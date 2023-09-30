https://sputnikarabic.ae/20230930/بعد-فتح-معبر-بيت-حانون-وعودة-تصاريح-العمل-هل-تخفض-الوساطة-القطرية-التوتر-بين-إسرائيل-وغزة؟-1081549027.html

بعد فتح معبر بيت حانون وعودة تصاريح العمل.. هل تخفض الوساطة القطرية التوتر بين إسرائيل وغزة؟

بعد فتح معبر بيت حانون وعودة تصاريح العمل.. هل تخفض الوساطة القطرية التوتر بين إسرائيل وغزة؟

بعد توتر دام لأيام، تراجعت إسرائيل عن إغلاق معبر بين حانون (إيرز) مع قطاع غزة، وكذلك عودة دخول آلاف المواطنين من غزة إلى الداخل الإسرائيلي للعمل. 30.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-30T20:01+0000

2023-09-30T20:01+0000

2023-09-30T20:01+0000

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ومع التدخل الدولي والعربي، نقلت وسائل إعلام محلية فلسطينية، عن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، قوله إن قطر نجحت في التوسط والتوصل إلى تفاهمات بين غزة وإسرائيل.وأفادت القناة الإسرائيلية الـ13 بأن حماس نجحت في إجبار الجيش الإسرائيلي للخضوع، وحققت إنجازات قياسية، وذلك بعد الموافقة على عودة أو دخول آلاف المواطنين من قطاع غزة إلى الداخل الإسرائيلي للعمل مرة أخرى.وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية مساهمة الوساطة القطرية في وقف التصعيد بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية وتجنب اندلاع حرب جديدة داخل القطاع.تخفيف التوتراعتبر ثائر نوفل أبو عطيوي، المحلل السياسي الفلسطيني، أن إعادة فتح معبر بيت حانون الذي تم إغلاقه لأكثر من عشرة أيام من قبل إسرائيل، في وجه العمال والمرضى والمسافرين من أهالي قطاع غزة، ضمن تدخل من دولة قطر عبر السفير محمد العمادي.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يأتي هذا من أجل اعتبارات عدة، أهمها تخفيف حدة التوتر والتصعيد بين الاحتلال والمقاومة في قطاع غزة، لأنه بالأساس وضمن الواقع الفلسطيني، يعيش قطاع غزة حالة من تشديد الحصار المستمر وأزمة اقتصادية خانقة بسبب ممارسات إسرائيل.أما عن الوساطة القطرية ومدى نجاحها في التوسط لوقف التصعيد بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، قال إن هذا مرهون بتصرفات إسرائيل وممارساتها التي تتعمد تضييق الخناق الاقتصادي على سكان قطاع غزة، حيث أن نجاح الوساطة القطرية أو غيرها مع إسرائيل يجب أن يحتكم لمعايير محددة يتم توجيهها لحكومة نتنياهو.وذكر أبو عطيوي أن هذه المعايير تتمثل في فك الحصار بشكل نهائي عن قطاع غزة، والذي يشمل استمرار فتح المعابر والمنافذ الاقتصادية والإنسانية وعدم إغلاقها، وتحسين الظروف الإنسانية والمعيشية لأهالي قطاع غزة، والتي منها فتح باب العمل الإسرائيلي لعمال غزة بشكل أكبر، وفتح مجالات أوسع لحرية التصدير والاستيراد، وعدم التدخل من قبل حكومة الاحتلال في المساعدات الإنسانية من المانحين التي تأتي لقطاع غزة.وأكد أن تطبيق هذه المعايير تجعل من الأوضاع أخف حدة وتمنع شبح التصعيد ومواجهة جديدة مع إسرائيل، مؤكدا على ضرورة الإشارة إلى وقف القتل والاعتقالات والمداهمات التي تقوم بها إسرائيل في الضفة، والتي تعد كذلك من عوامل زيادة التوتر.ضغوط فلسطينيةوقال مصطفى الصواف، المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، إن فتح معبر بيت حانون بعد إغلاقه من قبل إسرائيل، لم يكن بوساطة العمادي، بل بسبب الضغوط التي مارسها الشباب الفلسطيني الثائر على الحدود الشرقية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن هذا ما شكل ضغطًا على إسرائيل، وقلقا كبيرًا دفع الاحتلال للاستجابة للوساطة القطرية، وإن لم تكن مقتصرة على الدوحة، حيث تدخلت جمهورية مصر العربية، والأمم المتحدة من أجل إقرارها.وأوضح أن استمرار فتح المعبر ناتج عن ضغوط الشباب الفلسطيني، وفي حال تراجعت إسرائيل عن التفاهمات المبرمة التي جرت عبر الوسطاء، فسيكون لهم قول يجبر إسرائيل مرة أخرى على الاستجابة وفتح المعبر.تصعيد تحت السيطرةمن جانبه، اعتبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أن أسباب التوتر على حدود قطاع غزة مرتبطة بالمنحة القطرية وتقليص ما يدفع منها كدعم لرواتب موظفي حكومة حماس، التي رفعت شعارات التضامن مع الأسرى والقدس كشعار لهذه المظاهرات الحدودية المحدودة العدد.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، كانت حركة حماس تهدف بهذه التظاهرات إلى الضغط على إسرائيل لعودة الدعم القطري للرواتب، وقد توصل المندوب القطري محمد العمادي لحل وسط دون الإفصاح عن التفاصيل، وبناء عليه فتحت إسرائيل المنافذ وخاصة معبر إيرز (بيت حانون)، والسماح للعمالة الفلسطينية بالدخول للعمل في المدن الإسرائيلية.وقال إن سرعان ما توقفت التظاهرات على حدود قطاع غزة، معتبرًا أن ما حدث من تظاهرات وردة فعل إسرائيلية مجرد حراك تحت السيطرة من قبل الطرفين دون التدهور لحرب واسعة، وهذا ما يريده الطرفان وتريده قطر.ويعقد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم غد الأحد، جلسة تقييم أمنية طارئة لمناقشة المواقف العسكرية على مختلف الجبهات.وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 13، مساء اليوم السبت، أن الجلسة الأمنية التي سيعقدها نتنياهو ستبحث الأوضاع الأمنية على جبهة قطاع غزة، وجبهات عسكرية أخرى، بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية.وأوضحت القناة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، أن نتنياهو سيناقش الوضع الأمني الداخلي في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس أيضا، خاصة خلال الفترة التي تأتي بالتزامن مع حلول الأعياد اليهودية، والتي ستنتهي الأحد المقبل.وأكدت القناة أن السلطات الإسرائيلية قررت إغلاق المعابر والحواجز أمام قطاع غزة، فور اندلاع التظاهرات و"مسيرات العودة" عند الحدود الشرقية لقطاع غزة، خلال الأيام القليلة الماضية، مع إشعال إطارات السيارات والنيران وإطلاق النار على الداخل الإسرائيلي، وأن تل أبيب خضعت مؤخرًا لحركة حماس، وأعادت فتح المعابر ودخول العمالة الفلسطينية إلى الداخل الإسرائيلي.يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تفرض حالة الإغلاق التام على الضفة الغربية والمعابر في قطاع غزة، بسبب الأعياد اليهودية، منذ أمس الجمعة، وحتى يوم الأحد بعد المقبل، حيث أوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن السلطات الإسرائيلية قررت فرض إغلاق تام على الضفة الغربية وحواجز ومعابر قطاع غزة، بداية من اليوم ولمدة 8 أيام، بسبب عيد "العرش" اليهودي، الذي يستمر حتى ليلة الأحد بعد المقبل.وكانت الحكومة الإسرائيلية قد فرضت إغلاقا شاملا على الأراضي الفلسطينية، منذ منتصف الشهر الجاري لعدة أيام، بسبب الأعياد اليهودية المتتالية، حيث سبق للسلطات الإسرائيلية أن أعلنت إحكام إغلاقها العسكري للضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، بدءا من منتصف السبت الماضي، وحتى فجر الثلاثاء الماضي أيضا، لمدة 3 أيام، بعد انتهاء "يوم الغفران" اليهودي.

https://sputnikarabic.ae/20230930/إعلام-حماس-أجبرت-إسرائيل-على-طلب-الهدوء-في-غزة-1081544929.html

https://sputnikarabic.ae/20230930/نتنياهو-يعقد-جلسة-طارئة-لتقييم-الأوضاع-الأمنية--1081546091.html

https://sputnikarabic.ae/20230925/مع-استمرار-مسيرات-العودة-إسرائيل-تنفذ-غارات-جوية-في-غزة-1081397392.html

https://sputnikarabic.ae/20230921/إغلاق-معبر-بيت-حانون-وتظاهرات-غزة-هل-تدفع-إلى-مواجهة-مفتوحة-بين-إسرائيل-والمقاومة؟-1081276108.html

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