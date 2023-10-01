https://sputnikarabic.ae/20231001/استطلاع-الإسرائيليون-يؤيدون-التطبيع-مع-السعودية-ويخشون-امتلاكها-أسلحة-نووية-1081552492.html

استطلاع: الإسرائيليون يؤيدون التطبيع مع السعودية ويخشون امتلاكها أسلحة نووية

استطلاع: الإسرائيليون يؤيدون التطبيع مع السعودية ويخشون امتلاكها أسلحة نووية

أظهر استطلاع حديث، أجرته وسائل إعلام إسرائيلية، أن 56% من الإسرائيليين يؤيدون التطبيع مع السعودية، و39% يتفقون على ضرورة عدم التوقيع على اتفاق يسمح للمملكة... 01.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-01T05:44+0000

2023-10-01T05:44+0000

2023-10-01T05:44+0000

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وحسب موقع "I24"، نشرت نتائج الاستطلاع، مساء السبت، على قناة "كان 11" الإسرائيلية.وأشارت النتائج أيضا إلى تأييد 63% من ناخبي الائتلاف الحاكم في إسرائيل الاتفاق، ويعارضه 9% فقط منهم، بينما يؤيد 67% من ناخبي حزب الليكود الاتفاق و11% منهم يعارضونه.أما الناخبين المعارضين، فإن 58% يؤيدون الاتفاق مع السعودية و16% فقط لا يؤيدونه.وكانت صحيفة "الرياض" السعودية، قد أشارت في مقال أمس السبت، بأن "الشواهد تدل على أن المملكة غير متعجَلة لإقامة علاقات مع إسرائيل برعاية أمريكية".وأوضحت أن "التفاوض على إقامة علاقات مع إسرائيل سيمر بمراحل، مع وجود مسار آخر يتمثل في تهيئة الأرضية المناسبة ليكون الاتفاق مبنياً على أسس واضحة، ويعرف كل طرف ما له وما عليه حال إتمامه".وفي السياق، أعلن البيت الأبيض، أمس، أن "المفاوضات الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية تواصل التقدم".ويأتي ذلك تزامنا مع تصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بأن السعودية تقترب من خطوة التطبيع مع إسرائيل، لكنه شدد على أهمية القضية الفلسطينية للمفاوضات الخاصة بها.

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