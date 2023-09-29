https://sputnikarabic.ae/20230929/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-الموساد-والجيش-يدرسان-تأثير-النووي-السعودي-على-بلادنا-1081501051.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: الموساد والجيش يدرسان تأثير "النووي السعودي" على بلادنا

وزير الدفاع الإسرائيلي: الموساد والجيش يدرسان تأثير "النووي السعودي" على بلادنا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس الخميس، إن بلاده مازالت تسعى إلى السلام مع السعودية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الموساد والجيش يعملان على دراسة تأثير... 29.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-29T07:11+0000

2023-09-29T07:11+0000

2023-09-29T07:11+0000

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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، عن غالانت أن بلاده تعمل على التيقن وفحص ما إذا كانت الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وبشكل مسؤول، حيث يدرس الجيش والموساد في بلاده ملف البرنامج النووي السعودي.وأفادت الصحيفة بأن تصريحات غالانت جاءت خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الألماني، بوريس بيستوريوس في برلين، على خلفية التوقيع على وثيقة لدفع عملية بيع منظومة "حيتس 3" (آرو 3) من إنتاج الصناعات الجوية الإسرائيلية إلى ألمانيا.وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن بلاده شكلت فريقا لفحص تداعيات البرنامج النووي السعودي على بلاده، مكونا من مسؤولين من جهاز الموساد والجيش الإسرائيليين، على أن تصل نتائجه إلى رئيس هيئة الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي، وبعدها إلى غالانت نفسه.وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء الماضي، أن "إسرائيل ملتزمة بإحلال السلام مع المملكة العربية السعودية مع الحفاظ على مصالحها الأمنية"، لافتا إلى أنه "كان علينا التغلب على المفهوم الذي كان سائدا حتى الآن أنه لا يمكن تحقيق ذلك دون حل القضية الفلسطينية".يأتي ذلك بعد أسبوع من تصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بأن السعودية تقترب من خطوة التطبيع مع إسرائيل، لكنه شدد على أهمية القضية الفلسطينية للمفاوضات الخاصة بها.وكان حاييم كاتس، وزير السياحة الإسرائيلي، قد قام بزيارة إلى السعودية، الأسبوع الماضي، وقال إن "العلاقة الغرامية بدأت تتبلور إلى علاقة مستقرة بين الرياض وتل أبيب".وجاءت زيارة كاتس في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل والسعودية جهودهما للتوصل إلى اتفاق التطبيع، كما تتزامن مع وصول أول سفير سعودي لدى فلسطين، نايف السديري، إلى رام الله للمرة الأولى، من أجل تسلم أوراق اعتماده الدبلوماسية.ووقعت إسرائيل اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب وتفاهمات مشابهة مع السودان، في أواخر عام 2020، برعاية أمريكية، وتسعى حاليا لتوقيع اتفاق مشابه مع السعودية، التي تؤكد مرارا أن هذا الأمر مرتبط بحل الصراع مع الفلسطينيين.وتربط بعض التقارير ملف التطبيع مع السعودية بحصولها على محطة نووية سلمية بمساعدة أمريكية، وهو الأمر الذي يخشى مسؤولون إسرائيليون من خروجه عن السيطرة في المستقبل، حيث عبروا عن رفضهم اتفاقا يمنح المملكة القدرة على تخصيب ‏اليورانيوم، حتى ولو كان تحت مظلة أمريكية.‏

https://sputnikarabic.ae/20230928/نتنياهو-إسرائيل-ملتزمة-بإحلال-السلام-مع-السعودية-مع-الحفاظ-على-مصالحها-الأمنية-1081473981.html

https://sputnikarabic.ae/20230926/مدير-مفاعل-ديمونا-الإسرائيلي-قدرة-نووية-سعودية-ستخل-بالتوازن-في-الشرق-الأوسط-1081413956.html

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الأخبار, إسرائيل, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, السعودية, أخبار ألمانيا