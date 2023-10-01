https://sputnikarabic.ae/20231001/الهلال-السعودي-إصابة-نيمار-لن-تبعده-عن-مباريات-دوري-أبطال-آسيا-1081576737.html

الهلال السعودي: إصابة نيمار لن تبعده عن مباريات دوري أبطال آسيا

الهلال السعودي: إصابة نيمار لن تبعده عن مباريات دوري أبطال آسيا

أفاد الجهاز الطبي لفريق الهلال السعودي بأن الإصابة التي تعرض لها النجم البرازيلي نيمار، لاعب الفريق، خلال مباراة الشباب، لن تحرمه من المشاركة في المباريات... 01.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-01T18:15+0000

2023-10-01T18:15+0000

2023-10-01T18:15+0000

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ونقل موقع "في الغول"، عن الجهاز الطبي للهلال، تأكيده بأن الإصابة ليست خطيرة وأن حالته مطمئنة، وذلك بعد المباراة التي جرت يوم الجمعة الماضي، بين الشباب والهلال ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي، وتعرض نيمار للإصابة خلالها.وبعد نهاية المباراة، خضع اللاعب البرازيلي لجلسة علاجية استشفائية، ومن المقرر أن يشارك في التدريبات، مساء الأحد، استعدادًا لمواجهة ناساجي الإيراني، يوم الثلاثاء المقبل،على ملعب آزادي في العاصمة الإيرانية.يأتي هذا اللقاء ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا، ويجدر الإشارة إلى أن الهلال تعادل في المباراة الأولى مع نافباخور، بطل أوزبكستان.يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، حضر لاعبو فريق الهلال السعودي إلى مقر النادي مرتدين بزي بلادهم التقليدي، احتفالا بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 93.واحتفل النجم البرازيلي، نيمار داسيلفا، مهاجم نادي الهلال، بأداء رقصة "العرضة" السعودية مع زملائه لاعبي الهلال، ومن بينهم ميشايل ومالكوم وكوليبالي وسافيتش، وكلهم ارتدوا الزي السعودي التقليدي، وذلك للاحتفال باليوم الوطني السعودي.وضم نادي "الهلال" السعودي، نيمار دا سيلفا، في أغسطس/ آب، وقدمه أمام آلاف من الجماهير في العاصمة السعودية الرياض، حيث شهد الحفل استخداما مكثفا للألعاب النارية والطائرات المسيّرة، مثلما حدث في حفلات تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيما، لاعبي "النصر" و"الاتحاد" على التوالي.

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