عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231001/الهلال-السعودي-إصابة-نيمار-لن-تبعده-عن-مباريات-دوري-أبطال-آسيا-1081576737.html
الهلال السعودي: إصابة نيمار لن تبعده عن مباريات دوري أبطال آسيا
الهلال السعودي: إصابة نيمار لن تبعده عن مباريات دوري أبطال آسيا
أفاد الجهاز الطبي لفريق الهلال السعودي بأن الإصابة التي تعرض لها النجم البرازيلي نيمار، لاعب الفريق، خلال مباراة الشباب، لن تحرمه من المشاركة في المباريات... 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T18:15+0000
2023-10-01T18:15+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
الأخبار
مباريات الدوري السعودي
أخبار كرة القدم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080060260_0:0:1047:589_1920x0_80_0_0_4befd6eb1ccb3532a93a37c53da8646a.jpg
ونقل موقع "في الغول"، عن الجهاز الطبي للهلال، تأكيده بأن الإصابة ليست خطيرة وأن حالته مطمئنة، وذلك بعد المباراة التي جرت يوم الجمعة الماضي، بين الشباب والهلال ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي، وتعرض نيمار للإصابة خلالها.وبعد نهاية المباراة، خضع اللاعب البرازيلي لجلسة علاجية استشفائية، ومن المقرر أن يشارك في التدريبات، مساء الأحد، استعدادًا لمواجهة ناساجي الإيراني، يوم الثلاثاء المقبل،على ملعب آزادي في العاصمة الإيرانية.يأتي هذا اللقاء ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا، ويجدر الإشارة إلى أن الهلال تعادل في المباراة الأولى مع نافباخور، بطل أوزبكستان.يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، حضر لاعبو فريق الهلال السعودي إلى مقر النادي مرتدين بزي بلادهم التقليدي، احتفالا بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 93.واحتفل النجم البرازيلي، نيمار داسيلفا، مهاجم نادي الهلال، بأداء رقصة "العرضة" السعودية مع زملائه لاعبي الهلال، ومن بينهم ميشايل ومالكوم وكوليبالي وسافيتش، وكلهم ارتدوا الزي السعودي التقليدي، وذلك للاحتفال باليوم الوطني السعودي.وضم نادي "الهلال" السعودي، نيمار دا سيلفا، في أغسطس/ آب، وقدمه أمام آلاف من الجماهير في العاصمة السعودية الرياض، حيث شهد الحفل استخداما مكثفا للألعاب النارية والطائرات المسيّرة، مثلما حدث في حفلات تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيما، لاعبي "النصر" و"الاتحاد" على التوالي.
https://sputnikarabic.ae/20230916/نيمار-يعلق-على-مشاركته-في-أول-مباراة-له-في-الدوري-السعودي-فيديو-1081089087.html
https://sputnikarabic.ae/20230909/نيمار-ينتزع-لقب-الهداف-التاريخي-للبرازيل-من-بيليه-1080841704.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080060260_0:0:931:698_1920x0_80_0_0_c100b820438f147b9566457a51161156.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, منوعات, الأخبار, مباريات الدوري السعودي, أخبار كرة القدم
رياضة, منوعات, الأخبار, مباريات الدوري السعودي, أخبار كرة القدم

الهلال السعودي: إصابة نيمار لن تبعده عن مباريات دوري أبطال آسيا

18:15 GMT 01.10.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEلاعب كرة القدم البرازيلي، نيمار دا سيلفا
لاعب كرة القدم البرازيلي، نيمار دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
تابعنا عبرTelegramNabd
أفاد الجهاز الطبي لفريق الهلال السعودي بأن الإصابة التي تعرض لها النجم البرازيلي نيمار، لاعب الفريق، خلال مباراة الشباب، لن تحرمه من المشاركة في المباريات المقبلة.
ونقل موقع "في الغول"، عن الجهاز الطبي للهلال، تأكيده بأن الإصابة ليست خطيرة وأن حالته مطمئنة، وذلك بعد المباراة التي جرت يوم الجمعة الماضي، بين الشباب والهلال ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي، وتعرض نيمار للإصابة خلالها.
وبعد نهاية المباراة، خضع اللاعب البرازيلي لجلسة علاجية استشفائية، ومن المقرر أن يشارك في التدريبات، مساء الأحد، استعدادًا لمواجهة ناساجي الإيراني، يوم الثلاثاء المقبل،على ملعب آزادي في العاصمة الإيرانية.
لاعب الهلال السعودي، البرازيلي نيمار دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
مجتمع
نيمار يعلق على مشاركته الأولى في الدوري السعودي... فيديو
16 سبتمبر, 10:15 GMT
يأتي هذا اللقاء ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا، ويجدر الإشارة إلى أن الهلال تعادل في المباراة الأولى مع نافباخور، بطل أوزبكستان.
يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، حضر لاعبو فريق الهلال السعودي إلى مقر النادي مرتدين بزي بلادهم التقليدي، احتفالا بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 93.
نيمار في مباراة البرازيل ضد كرواتيا في بطولة كأس العالم 2022، قطر، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
مجتمع
نيمار ينتزع لقب الهداف التاريخي للبرازيل من بيليه
9 سبتمبر, 09:10 GMT
واحتفل النجم البرازيلي، نيمار داسيلفا، مهاجم نادي الهلال، بأداء رقصة "العرضة" السعودية مع زملائه لاعبي الهلال، ومن بينهم ميشايل ومالكوم وكوليبالي وسافيتش، وكلهم ارتدوا الزي السعودي التقليدي، وذلك للاحتفال باليوم الوطني السعودي.
وضم نادي "الهلال" السعودي، نيمار دا سيلفا، في أغسطس/ آب، وقدمه أمام آلاف من الجماهير في العاصمة السعودية الرياض، حيث شهد الحفل استخداما مكثفا للألعاب النارية والطائرات المسيّرة، مثلما حدث في حفلات تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيما، لاعبي "النصر" و"الاتحاد" على التوالي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала