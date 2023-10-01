https://sputnikarabic.ae/20231001/تركيا-تنفذ-ضربات-جوية-شمالي-العراق-وتدمر-20-هدفا-لحزب-العمال-الكردستاني-1081578646.html
تركيا تنفذ ضربات جوية شمالي العراق وتدمر 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني
تركيا تنفذ ضربات جوية شمالي العراق وتدمر 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، تنفيذ ضربات جوية في شمال العراق، بعد ساعات من تبني حزب العمال الكردستاني، الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام مقر وزارة... 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T20:26+0000
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وقالت الدفاع التركية، في بيان لها، إن "قواتها دمرت 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني بغارات جوية استهدفت معاقله شمالي العراق"، مؤكدة أنها ستواصل مكافحة الإرهاب من أجل أمن وسلامة البلاد.من جانبه، قال نهرو عبد الله، مدير ناحية "سَنكَسَر" التابعة لمنطقة رابرين، لشبكة "رووداو" الكردية العراقية، إن "الجيش التركي شن قصفا جويا على قرى كوزينه، كولوله، بولي، ودولَرَقه"، مؤكدا أنه لم يعرف الخسائر الناجمة عن القصف الجوي.وتبنى حزب العمال الكردستاني، اليوم الأحد، الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة اليوم.وأفاد الحزب بأن "فريقا تابعًا للواء الخالدين نفذ عملا فدائيًا ضد وزارة الداخلية التركية" على حد وصفه، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إصابة شرطيين اثنين بجروح طفيفة، ومقتل انتحاري وتحييد آخر في هجوم بالقنابل قرب مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة.وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في كلمة له داخل البرلمان، أن "العمل الإرهابي الذي وقع هذا الصباح، والذي تم من خلاله تحييد اثنين من المجرمين نتيجة للتدخل في الوقت المناسب من قبل وحدات الشرطة لدينا، هو آخر صراع للإرهاب"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وقبل نحو عام، قُتل 6 أشخاص وأصيب 81 في تفجير في شارع تجاري مكتظ وسط إسطنبول في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2015، أسفر تفجيران في أنقرة عن مقتل أكثر من 100 شخص أمام محطة القطارات الرئيسية في المدينة، بالإضافة لعدة عمليات وقعت في السنوات التالية.
https://sputnikarabic.ae/20231001/خبيران-تركيان-يوضحان-أهداف-ورسائل-التفجير-الإرهابي-في-أنقرة-1081578176.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العراق, أخبار العراق اليوم, حزب العمال الكردستاني, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العالم
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العراق, أخبار العراق اليوم, حزب العمال الكردستاني, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العالم
تركيا تنفذ ضربات جوية شمالي العراق وتدمر 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، تنفيذ ضربات جوية في شمال العراق، بعد ساعات من تبني حزب العمال الكردستاني، الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة.
وقالت الدفاع التركية، في بيان لها، إن "قواتها دمرت 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني بغارات جوية استهدفت معاقله شمالي العراق"، مؤكدة أنها ستواصل مكافحة الإرهاب من أجل أمن وسلامة البلاد.
من جانبه، قال نهرو عبد الله، مدير ناحية "سَنكَسَر" التابعة لمنطقة رابرين، لشبكة
"رووداو" الكردية العراقية، إن "الجيش التركي شن قصفا جويا على قرى كوزينه، كولوله، بولي، ودولَرَقه"، مؤكدا أنه لم يعرف الخسائر الناجمة عن القصف الجوي.
وتبنى حزب العمال الكردستاني
، اليوم الأحد، الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة اليوم.
وأفاد الحزب بأن "فريقا تابعًا للواء الخالدين نفذ عملا فدائيًا ضد وزارة الداخلية التركية" على حد وصفه، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إصابة شرطيين اثنين بجروح طفيفة، ومقتل انتحاري وتحييد آخر في هجوم بالقنابل قرب مقر وزارة الداخلية
التركية في العاصمة أنقرة.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في كلمة له داخل البرلمان، أن "العمل الإرهابي الذي وقع هذا الصباح، والذي تم من خلاله تحييد اثنين من المجرمين
نتيجة للتدخل في الوقت المناسب من قبل وحدات الشرطة لدينا، هو آخر صراع للإرهاب"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وقبل نحو عام، قُتل 6 أشخاص وأصيب 81 في تفجير في شارع تجاري مكتظ وسط إسطنبول في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2015، أسفر تفجيران في أنقرة عن مقتل أكثر من 100 شخص أمام محطة القطارات الرئيسية في المدينة، بالإضافة لعدة عمليات وقعت في السنوات التالية.